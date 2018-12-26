Самыми сладкими мандаринами признали плоды сорта муркотт, правда, они оказались наименее сочными. Это небольшие мандарины, чаще всего с большим количеством мелких косточек и плотными перегородками.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны в присутствии Путина провело пуск ракеты «Авангард»

Политика Политика Высказавшаяся о молодёжи чиновница Глацких подала в отставку

Армия и оружие Армия и оружие Россия обвинила Израиль в угрозе пассажирским самолетам Израиль наносил авиаудар по целям на территории Сирии в тот момент, когда на посадку заходили пассажирские самолеты.

Политика Политика Порошенко объявил о прекращении военного положения на Украине Президент Украины Петр Порошенко официально объявил о прекращении действия военного положения в стране.

Здоровье Здоровье Минздрав предложил запретить продажу табака после 2050 года Минздрав выступил с предложением вывести табачные изделия из легального оборота после 2050 года.

Армия и оружие Армия и оружие Сирийские ПВО отразили израильский удар по Дамаску В западной части Дамаска средства противовоздушной обороны Сирии перехватили несколько ракет, выпущенных самолетами ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана.

Политика Политика Военное положение заканчивается на Украине На Украине заканчивается военное положение, введённое президентом страны Петром Порошенко 25 ноября в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Политика Политика Глава МВД подтвердил отставку начальника Центра «Э» Министр внутренних дел Владимир Колокольцев подтвердил отставку начальника главного управления по противодействию экстремизму МВД Тимура Валиулина.

Политика Политика Вице-губернаторы Петербурга Албин и Мокрецов ушли в отставку Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставку двоих вице-губернаторов — Михаила Мокрецова и Игоря Албина.

Политика Политика На Украине подходит к концу военное положение

Происшествия Происшествия В Приамурье завели дело о заражении детей гепатитом С В СУ СК РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в Амурской областной детской клинической больнице.

Футбол Футбол Массимо Каррера может стать главным тренером «Оренбурга» Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера может возглавить «Оренбург». Об этом 26 декабря сообщает «Чемпионат».

Политика Политика Кремль ответил на предложение Володина изменить Конституцию Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет позиции по вопросу о внесении изменений в Конституцию РФ.

Происшествия Происшествия Автомобиль протаранил КПП аэропорта Домодедово В московском аэропорту Домодедово автомобиль каршеринга протаранил один из контрольно-пропускных пунктов.

Финансы Финансы Рубль подешевел к доллару и евро на старте торгов среды Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов среды в условиях сниженной активности участников рынка во второй день Рождественских праздников.

Происшествия Происшествия Суд в Уфе продлил арест фигуранту дела о групповом изнасиловании

Энергетика Энергетика Цены на нефть приблизились к $50 за баррель Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года опускалась в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне к $50 за баррель, обновляя минимумы июля - августа 2017 года.

Происшествия Происшествия В Ульяновске обнаружили четыре трупа с огнестрельными ранениями "17-летний местный житель госпитализирован с огнестрельным ранением плеча", - говорится в сообщении.

Транспорт Транспорт В Москве удвоят штраф за неоплату парковки «В настоящее время размер штрафа несоразмерен стоимости стоянки на открытых парковках, которая составляет от тысячи до 7 тыс. руб. за сутки»,— отметила на заседании председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Татьяна Портнова.

Политика Политика На Украине второй раз не смогли продать российское судно «Норд» На Украине второй раз не состоялись торги по продаже арестованного российского судна «Норд», следует из сообщения украинского госпредприятия «Система электронных торгов арестованным имуществом» (СЕТАМ).

Политика Политика Кабмин одобрил выращивание наркосодержащих растений для лекарств Правительство одобрило законопроект, устанавливающий порядок выращивания на территории России наркосодержащих растений для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ в медицинских целях.

Общество Общество ГИБДД предложила ужесточить наказание за повторную езду без прав "Речь идет об увеличении штрафа за данное деяние (от 20 до 30 тысяч рублей), административном аресте до 15 суток, а также об обязательных работах от 100 до 200 часов", — пояснил он.

Футбол Футбол Сергей Прядкин: клубы сыграли в Крыму без согласования с РФС Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Сергей Прядкин сообщил, что клубы "Анжи-2" и "Сокол" приняли участие в Кубке Крыма по футболу в 2017 году без согласования с РФС.

Общество Общество Глава ЦИК подвела итоги конкурса на новое название избирательной урны

Армия и оружие Армия и оружие Главком ВМФ: США наращивают высокоточное оружие у границ России США наращивают стратегические высокоточные вооружения у российских границ, заявил главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Королев на заседании Адмиралтейского координационного совета ветеранских организаций ВМФ, прошедшем в Санкт-Петербурге.

Общество Общество «Роскачество» назвало самые вкусные мандарины

Политика Политика Володин предложил обсудить актуальность Конституции Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил оценить эффективность работы закрепленных в действующей Конституции норм.

Экономика Экономика Мобильный интернет подорожает на 15 процентов в 2019 году По данным исследования Content Review, средняя цена 1 Гб мобильного интернета в России составила 55,5 рублей, снизившись на 15 процентов с мая 2018 года.

Экономика Экономика Президент подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда Президент Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).