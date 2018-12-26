Общество

«Роскачество» назвало самые вкусные мандарины
Известия
00:30

Абхазские мандарины специалисты «Роскачества» признали самыми сочными — массовая доля сока в плоде составила почти 70%.
Известия00:30

Подробнее о событии

В мандаринах не нашли личинок и червей

Lenta.ru00:56

«Роскачество» назвало самые вкусные мандарины

Известия00:30

Клементины и уншиу: в мандаринах нет нитратов и витамина С

Вести.Ru00:11

Роскачество выяснило, какие мандарины самые сладкие

РЕН ТВ00:10

В Роскачестве рассказали, как выбрать свежие и сладкие мандарины

ТАСС00:09

Роскачество составило рекомендации по выбору мандаринов в магазинах

РБК00:00

Самые вкусные мандарины к новогоднему столу: исследование Роскачества

Комсомольская правда00:00
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Здоровье

Минздрав предложил запретить продажу табака после 2050 года

Минздрав выступил с предложением вывести табачные изделия из легального оборота после 2050 года.
Обновлено вчера в 22:10
Транспорт

Аэропорт Камчатки закрыли до вечера 26 декабря

Обновлено в 00:34
Транспорт

Центр Москвы перекроют в новогоднюю ночь

Обновлено вчера в 19:53
Общество

В Роскачестве рассказали, как узнать продукцию с ГМО

В прошлом году в России на наличие ГМО было исследовано более 26 тысяч образцов продукции.
Обновлено вчера в 16:31
Общество

Проституток предложили оставить невоспитанными

В Китае предложили отказаться от перевоспитания проституток и их клиентов.
Обновлено в 00:19
Общество

Оптическая иллюзия с многоэтажкой озадачила пользователей Сети

Пользователи портала Reddit пришли в замешательство из-за фотографии многоэтажного дома.
Обновлено вчера в 15:49
Общество

Удалившая грудь россиянка уехала из страны после угрозы лишиться детей

Многодетная мать из Екатеринбурга Юлия Савиновских, которая удалила грудь, после чего ее посчитали трансгендером и отняли двух приемных сыновей, уехала с семьей в Испанию и получила политическое убежище.
Обновлено вчера в 12:42
Путешествия

АТОР назвала самые популярные выездные направления в 2018 году

Самыми популярными выездными туристическими направлениями у россиян в 2018 году стали Турция, Таиланд и Германия.
Обновлено вчера в 10:32
Общество

Екатерина Андреева заявила об «опасном уровне агрессии» на телевидении

Обновлено вчера в 17:36
Общество

Станцию московского метро «Авиамоторная» оформят в стиле минимализма

В Москве станцию Большой кольцевой линии (БКЛ) «Авиамоторная» оформят в стиле минимализма на авиационную тематику, сообщается на портале мэра Москвы.
Обновлено в 00:19
Общество

«Росконтроль» сообщил о результатах предновогоднего теста красной икры

Обновлено в 00:00
Общество

Опрос рассказал о просьбах россиян к Деду Морозу

Ранее, 26 декабря, россияне рассказали, куда планируют поехать на новогодние каникулы.
Обновлено вчера в 21:39
Общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

Снег, гололедица и до 9 градусов мороза ожидается в Москве и области в среду, 26 декабря. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Обновлено вчера в 22:45
Общество

Московские власти потратят на Новый год около миллиарда рублей

Ярмарки и украшение города Почти половина суммы, которую городские власти выделяют на празднование Нового года, пойдет на организацию гуляний: за концерты, ярмарки, елки они заплатят 428 млн руб. Значительная часть этой суммы — 197 млн руб. — приходится на ярмарки фестиваля "Путешествие в Рождество", которые организует подведомственное департаменту торговли и услуг ГБУ "Московские ярмарки".
Обновлено в 00:30
Общество

Роструд напомнил, что первая рабочая неделя 2019 будет трехдневной

В среду, 26 декабря, в Роструде напомнили, что первая рабочая неделя 2019 года будет трехдневной.
Обновлено вчера в 23:40
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