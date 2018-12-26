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Здоровье Здоровье Минздрав предложил запретить продажу табака после 2050 года Минздрав выступил с предложением вывести табачные изделия из легального оборота после 2050 года.

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Общество Общество В Роскачестве рассказали, как узнать продукцию с ГМО В прошлом году в России на наличие ГМО было исследовано более 26 тысяч образцов продукции.

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