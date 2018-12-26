Общество
Абхазские мандарины специалисты «Роскачества» признали самыми сочными — массовая доля сока в плоде составила почти 70%.
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