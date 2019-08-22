Общество

Роскачество назвало самые проблемные модели электрочайниковРБК 01:00

Эксперты Роскачества изучили работу 30 моделей электрических чайников (производители — Россия, Турция, Польша и Китай) в ценовой категории от 480 руб. до 7,8 тыс. руб. Результаты исследования есть в распоряжении РБК. Специалисты проверяли устройства по 159 показателям.
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Роскачество обнаружило в воде из электрических чайников формальдегид

URA.Ru02:00

Роскачество обнаружило формальдегид в популярных электрочайниках

Коммерсантъ02:16

Роскачество подвело итоги проверки электрочайников

Москва 2401:28

Роскачество назвало дефектные модели электрических чайников

ТАСС01:43

Роскачество проверило электрочайники на безопасность

РИА Новости01:23

Роскачество назвало самые проблемные модели электрочайников

РБК01:00

В «Роскачестве» выбрали лучшие электрические чайники

Известия01:00
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Общество

Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено 20 августа в 20:00
Политика

Над Донецком подняли российский флаг

Обновлено в 02:43
Здоровье

Роспотребнадзор объявил о завершении эпидемии лихорадки Эбола в Африке

Африканская эпидемия, вызванная вирусом Эбола, закончилась, но нельзя прекращать работу, так как есть вероятность новой вспышки, заявила в интервью «РИА Новости» глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб человек

При пожаре на теплоходе «Петр Чайковский» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге погиб человек, сообщает ТАСС со ссылкой на городской главк МЧС.
Обновлено в 00:43
Происшествия

В лесу под Нижним Новгородом нашли пропавшую девочку

Обновлено вчера в 22:28
Происшествия

Источник сообщил о конфликте в кузбасском селе с участием цыган

Причиной послужило то, что цыгане якобы стали приставать к девушкам, за них вступились знакомые парни, началась драка, несколько человек получили ножевые ранения.
Обновлено в 03:42
Кино

Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes

Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено вчера в 14:02
Политика

Зеленский предложил Путину место в G8 в обмен на Крым

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением по возвращению России в G8.
Обновлено вчера в 22:02
Политика

Началось оформление документов по обмену россиян на украинцев

Трое граждан России — Максим Одинцов, Александр Баранов и Евгений Мефедов — проходят юридическую процедуру оформления обмена удерживаемыми лицами с РФ.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие

В Оренбуржье для проверки подготовки войск ЦВО прибыл Юнус-Бек Евкуров

В Оренбургскую область сегодня, 22 августа, прибыл заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров На полигоне Донгуз высокий гость проверит процесс подготовки к стратегическим командно-штабным учениям «Центр-2019».
Обновлено в 03:45
Общество

Как триколор стал государственным символом России

В 1994 году указом президента был установлен День Государственного флага Российской Федерации — 22 августа.
Обновлено в 01:14
Футбол

«Краснодар» проиграл «Олимпиакосу» в квалификации Лиги чемпионов

Обновлено вчера в 18:20
Общество

В Госдуме предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей

Депутат Государственной думы Виктор Зубарев направил депутатский запрос (есть в распоряжении "Российской газеты") первому зампреду правительства - министру финансов РФ Антону Силуанову с просьбой рассмотреть возможность снижения ставки налога на доходы физических лиц с 13 до 4 процентов для многодетных матерей.
Обновлено в 02:16
Шоу-бизнес

Вера Брежнева показала «утепленный» пляжный образ для холодного лета

Вера Брежнева показала в своем Instagram «утепленный» пляжный образ для холодного лета.
Обновлено в 02:25
Общество

Москвичи смогут обменять бумагу, стекло, пластик на билет в театр

В последний день лета в Москве стартует необычная акция - в городских пунктах приема отходов москвичи смогут обменять бумагу, стекло, пластик и алюминий на билеты в театр или музеи.
Обновлено в 03:44
Наука

В Марокко обнаружили останки самого древнего стегозавра в мире

Останки самого древнего стегозавра из когда-либо найденных в мире обнаружены в горах Марокко, сообщается в пресс-релизе музея естественной истории в Лондоне.
Обновлено 20 августа в 22:30
Энергетика

«Нафтогаз» предложил украинцам закупить газ на зиму

Руководитель компании Андрей Коболев у себя в Facebook агитирует украинцев запасаться впрок газом на зимний период, когда тарифы на него поползут вверх.
Обновлено в 02:52
Происшествия

Экипаж жестко севшего Ан-24 в Бурятии представили к госнаградам

Обновлено в 03:10
Космос

Россия впервые запустила в космос робота «Федора»

Российский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос на корабле "Союз МС-14".
Обновлено вчера в 23:41
Космос

Астронавты NASA совершили выход в открытый космос

Обновлено вчера в 10:20
Происшествия

Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть

Обновлено вчера в 10:16
Шоу-бизнес

Внучка-сирота Назаровой не приедет на похороны бабушки

Десятилетняя внучка актрисы Александры Назаровой не приедет на похороны звездной бабушки, которая ушла из жизни в возрасте 79 лет.
Обновлено вчера в 06:00
Футбол

ПСВ арендовал нападающего Митроглу у «Галатасарая»

Голландский ПСВ арендовал нападающего «Галатасарая» Константиноса Митроглу. Об этом сообщается на сайте турецкого клуба.
Обновлено в 03:16
Армия и оружие

Ядерный «Буревестник» подчинится российской «Мертвой руке»

Обновлено 20 августа в 17:09
Здоровье

Диетологи рассказали, как правильно есть грибы

Обновлено вчера в 23:40
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Экономика

Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям

С 1 января 2018 года в Москве минимальный размер пенсии увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Обновлено вчера в 09:38
Шоу-бизнес

Волочкова пришла на презентацию книги в платье и фате

Немало разговоров вызвал и наряд Волочковой. На Анастасии было белое прозрачное платье и фата, пишет кр.ru.
Обновлено вчера в 20:40
Общество

«Коммерсантъ» узнал о планах «Магнита» открыть сеть алкомаркетов

Продовольственный ретейлер «Магнит» в тестовом режиме откроет сеть магазинов по продаже алкоголя под брендом «Магнит вечерний», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу компании.
Обновлено в 02:34
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