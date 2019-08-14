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Роскачество назвало признаки плохого винаРИА Новости 02:00
Если на Западе допускается содержание "винного камня" — кристалликов темно-красного цвета (более того, они считаются естественными для хорошего красного вина), — то согласно российскому ГОСТу в напитке их также не должно быть.
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с чего всё началось
В красном вине допускается так называемый винный камень — осадок в виде кристалликов насыщенного красного цвета, естественный для выдержанных вин. При этом наличие «винного камня» не допускается российским ГОСТом.Известия01:00
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