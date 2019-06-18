Гаджеты
Роскачество назвало ТОП-10 лучших смартфоновТАСС 01:00
Возглавили рейтинг Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9. В ТОП-10 также вошли две новинки от Huawei: P30 и P30 Pro, заняв пятое и второе места. iPhone X. S. Max и iPhone XS эксперты поместили на четвертую и седьмую строчки списка, а Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy S9 - на шестую, девятую и десятую.
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«Самсунги» потеснили «Айфоны»: Роскачество опубликовало новый рейтинг смартфонов
Комсомольская правда01:00
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