с чего всё началось

Лучшим смартфоном 2018 года признан Samsung Galaxy Note 9, второе место занял iPhone XS Max, тройку замыкает iPhone XS. В пятерку также вошли Samsung Galaxy S9 и S9+, шестое место — у Samsung Galaxy S8.

Гаджеты Гаджеты Apple запатентовала биометрические наушники AirPods Apple запатентовала биометрические наушники AirPods, оснащенные сенсорами, которые будут измерять температуру тела и пульс.

Гаджеты Гаджеты Meizu в России начала продажи смартфона Meizu 16 Предварительные заказы на новинку стартовали 1 ноября, а теперь смартфон стал доступен в магазинах и на официальном сайте компании с бесплатной доставкой по России.

Гаджеты Гаджеты «Яндекс» представил собственный смартфон

Гаджеты Гаджеты Xiaomi проектирует смартфон с 48-мегапиксельной камерой Соучредитель и президент Xiaomi Лин Бин (Lin Bin) опубликовал в сети Weibo сообщение, в котором говорится о скором выходе производительного смартфона с мощной камерой.

Гаджеты Гаджеты Apple начала продажи быстрой зарядки для смартфонов Корпорация Apple открыла продажи нового зарядного устройства, предназначенного для смартфонов iPhone и планшетов iPad.

Гаджеты Гаджеты Девайсы Apple перестали выполнять команды Siri Девайсы Apple перестали выполнять команды голосового ассистента Siri. На баг успели пожаловаться десятки пользователей и зарубежных изданий.

Гаджеты Гаджеты Смартфон Honor V20 предложит ОС Android 9.0 Pie из коробки По последним данным, Honor V20 представят 22 января на специальном мероприятии в Париже, но уже сейчас в Сети обнаружился файл UAprof (User Agent Profile) смартфона, а в нем – кое-какие характеристики модели.

Гаджеты Гаджеты В России появились почтовые марки с дополненной реальностью

Гаджеты Гаджеты Samsung готовит полностью безрамочный смартфон с боковыми дисплеями

Гаджеты Гаджеты Philips Lumify превращает смартфон или планшет в прибор для УЗИ

Гаджеты Гаджеты WhatsApp стал доступен для планшетов Популярный мессенджер WhatsApp появился на Android-планшетах.

Гаджеты Гаджеты Galaxy Note9: First Snow White скоро появится в Индии

Гаджеты Гаджеты Компьютерный корпус In Win Z-Tower оценили в 5000 долларов Новая модель называется Z-Tower и у нее открытая конструкция, которая вызовет восхищение у любого пользователя, причем такие чувства возникнут не только от внешнего вида, но также и от цены, ведь она составляет пять тысяч долларов.

Гаджеты Гаджеты Продажи геймерских мониторов выросли более чем вдвое Аналитики TrendForce утверждают, что по итогам текущего года продажи данной продукции вырастут более чем вдвое, до 5,1 млн устройств.