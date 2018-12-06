с чего всё началось

Лучшим смартфоном 2018 года признан Samsung Galaxy Note 9, второе место занял iPhone XS Max, тройку замыкает iPhone XS. В пятерку также вошли Samsung Galaxy S9 и S9+, шестое место — у Samsung Galaxy S8.

Гаджеты Гаджеты Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 5G получил новейший процессор Snapdragon 855

Гаджеты Гаджеты IPhone получил новые возможности благодаря обновлению iOS 12.1.1 Смартфоны iPhone получили новые возможности благодаря обновлению iOS 12.1.1, которое уже доступно для установки в настройках аппаратов.

Гаджеты Гаджеты Apple выпустила быструю зарядку USB Type-C для iPhone и iPad Как и зарядные устройства для новых MacBook, новая зарядка для iPhone и iPad от компании Apple обладает разъемом USB Type-C, а не классическим полноразмерным USB.

Гаджеты Гаджеты Модем MediaTek Helio M70 обеспечивает поддержку 5G-связи Компания MediaTek на мероприятии China Mobile Global Partner Conference в Гуанчжоу (Китай) официально представила модем Helio M70, первая информация о котором появилась летом нынешнего года.

Гаджеты Гаджеты Xiaomi продала за три месяца 700 тысяч смартфонов Pocophone F1 За три месяца смартфон Pocophone F1 разошёлся тиражом в 700 тыс. устройств.

Гаджеты Гаджеты Блокчейн-смартфон HTC Exodus 1 поступил в продажу

Гаджеты Гаджеты В 2019 году Intel выпустит вычислительные блоки Compute Module Корпорация Intel, по сообщениям сетевых источников, намерена анонсировать в следующем году любопытные изделия под названием Compute Module.

Гаджеты Гаджеты Среднебюджетная SoC Snapdragon 6150 впечатляет производительностью Остаётся узнать, какой у этой SoC будет GPU и какое в итоге будет название, ведь, судя по представленной вчера Snapdragon 855, Qualcomm всё-таки оставит трёхзначные обозначения.

Гаджеты Гаджеты Компания Umidigi готовит к выходу новый смартфон F1

Гаджеты Гаджеты NVIDIA покажет мобильные видеокарты RTX на CES 2019 Издание WCCF Tech сообщает, что компания NVIDIA покажет свои мобильные видеокарты поколения Turing на выставке CES 2019 в начале января.

Гаджеты Гаджеты Стартовали продажи монитора Acer Nitro XV273K Acer начинает продажи игрового монитора профессионального уровня Nitro XV273K с диагональю 27 дюймов, разрешением 4K (3840x2160) и временем отклика в 1 мс.

Гаджеты Гаджеты Корпус Antec P101 Silent поможет создать ПК с низким уровнем шума Новинка оборудована панелями из специального звукопоглощающего материала. Благодаря этому можно создать ПК с небольшим уровнем шума.

Гаджеты Гаджеты Наушники AirPods 2 от Apple получат несколько биометрических функций Компания Apple подала заявку на патент своих новых наушников AirPods 2, которые могут появиться в продаже уже в начале 2019 года.