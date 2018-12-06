Гаджеты

Роскачество назвало лучшие смартфоны 2018 года
РБК
00:00

Лучшим смартфоном 2018 года признан Samsung Galaxy Note 9, второе место занял iPhone XS Max, тройку замыкает iPhone XS. В пятерку также вошли Samsung Galaxy S9 и S9+, шестое место — у Samsung Galaxy S8.
РБК00:00
с чего всё началось
Какие смартфоны попали в десятку лучших моделей этого года и благодаря каким характеристикам, можно прочитать на сайте
 Роскачества, как и другие подробности исследования.
Российская газета00:00

Подробнее о событии

Названы лучшие смартфоны года

Lenta.ru10:07

Роскачество составило рейтинг лучших смартфонов года

РЕН ТВ10:02

Samsung обогнал iPhone в рейтинге лучших смартфонов 2018 года

ТАСС03:09

В Роскачестве назвали десять лучших смартфонов

URA.Ru02:24

Роскачество составило рейтинг лучших смартфонов 2018 года

Комсомольская правда02:18

В Роскачестве назвали лучшие смартфоны 2018 года

RT на русском01:51

Роскачество назвало лучшие смартфоны 2018 года

РБК00:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 10:17, Ашберн
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 5G получил новейший процессор Snapdragon 855

Обновлено в 09:21
Гаджеты

IPhone получил новые возможности благодаря обновлению iOS 12.1.1

Смартфоны iPhone получили новые возможности благодаря обновлению iOS 12.1.1, которое уже доступно для установки в настройках аппаратов.
Обновлено в 08:15
Гаджеты

Apple выпустила быструю зарядку USB Type-C для iPhone и iPad

Как и зарядные устройства для новых MacBook, новая зарядка для iPhone и iPad от компании Apple обладает разъемом USB Type-C, а не классическим полноразмерным USB.
Обновлено в 09:14
Гаджеты

Модем MediaTek Helio M70 обеспечивает поддержку 5G-связи

Компания MediaTek на мероприятии China Mobile Global Partner Conference в Гуанчжоу (Китай) официально представила модем Helio M70, первая информация о котором появилась летом нынешнего года.
Обновлено в 10:11
Гаджеты

Xiaomi продала за три месяца 700 тысяч смартфонов Pocophone F1

За три месяца смартфон Pocophone F1 разошёлся тиражом в 700 тыс. устройств.
Обновлено в 09:14
Гаджеты

Блокчейн-смартфон HTC Exodus 1 поступил в продажу

Обновлено в 10:10
Гаджеты

В 2019 году Intel выпустит вычислительные блоки Compute Module

Корпорация Intel, по сообщениям сетевых источников, намерена анонсировать в следующем году любопытные изделия под названием Compute Module.
Обновлено в 09:06
Гаджеты

Среднебюджетная SoC Snapdragon 6150 впечатляет производительностью

Остаётся узнать, какой у этой SoC будет GPU и какое в итоге будет название, ведь, судя по представленной вчера Snapdragon 855, Qualcomm всё-таки оставит трёхзначные обозначения.
Обновлено в 05:43
Гаджеты

Компания Umidigi готовит к выходу новый смартфон F1

Обновлено в 09:41
Гаджеты

Вести.net: «Яндекс» представил смартфон с «Алисой»

Обновлено в 05:34
Гаджеты

NVIDIA покажет мобильные видеокарты RTX на CES 2019

Издание WCCF Tech сообщает, что компания NVIDIA покажет свои мобильные видеокарты поколения Turing на выставке CES 2019 в начале января.
Обновлено в 08:10
Гаджеты

Стартовали продажи монитора Acer Nitro XV273K

Acer начинает продажи игрового монитора профессионального уровня Nitro XV273K с диагональю 27 дюймов, разрешением 4K (3840x2160) и временем отклика в 1 мс.
Обновлено в 07:50
Гаджеты

Корпус Antec P101 Silent поможет создать ПК с низким уровнем шума

Новинка оборудована панелями из специального звукопоглощающего материала. Благодаря этому можно создать ПК с небольшим уровнем шума.
Обновлено в 07:12
Гаджеты

Наушники AirPods 2 от Apple получат несколько биометрических функций

Компания Apple подала заявку на патент своих новых наушников AirPods 2, которые могут появиться в продаже уже в начале 2019 года.
Обновлено в 04:42
Гаджеты

Аэрофлот улучшил мобильное приложение на Android: добавлена новая функция оплаты

Аэрофлот обновил мобильное приложение на платформе Android, добавив в него возможность оплаты билетов с использованием сервиса Samsung Pay (6+).
Обновлено в 09:27
Главное