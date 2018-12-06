Компания MediaTek анонсировала свой baseband-процессор Helio M70 еще в июне, но тогда речь шла именно об анонсе, без особых подробностей.

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Сообщается, в частности, что в конце 2019 или в начале 2020 года свет увидят устройства семейства Ghost Canyon X. Эти мини-компьютеры будут комплектоваться процессорами Core девятого поколения, в том числе чипами с восемью вычислительными ядрами и возможностью обработки до 16 потоков инструкций.