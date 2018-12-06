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Роскачество назвало лучшие смартфоны 2018 года
Роскачество назвало лучшие смартфоны 2018 годаРБК00:00
Лучшим смартфоном 2018 года признан Samsung Galaxy Note 9, второе место занял iPhone XS Max, тройку замыкает iPhone XS. В пятерку также вошли Samsung Galaxy S9 и S9+, шестое место — у Samsung Galaxy S8.
РБК00:00
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Какие смартфоны попали в десятку лучших моделей этого года и благодаря каким характеристикам, можно прочитать на сайте Роскачества, как и другие подробности исследования.Российская газета00:00
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