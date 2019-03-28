Гаджеты

Роскачество назвало лучшие смартфоныРИА Новости 03:37

Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний назвали Samsung Galaxy S10 лучшим смартфоном по итогам совместного исследования. Второе и третье место заняли Samsung Galaxy S10+ и Samsung Galaxy S10e. Также в пятерке лидеров — Samsung Galaxy Note 9 и iPhone XS Max.
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Роскачество назвало лучшие смартфоны

РИА Новости03:37

Роскачество составило рейтинг смартфонов

Российская газета01:00

Роскачество назвало лучшие смартфоны 2019 года

РБК01:01

В Роскачестве представили обновленный рейтинг лучших смартфонов

Экономика сегодня01:00

Смартфоны Samsung снова обошли iPhone в рейтинге Роскачества

ТАСС01:00

«Роскачество» составило новый рейтинг смартфонов

RT на русском02:26

В Роскачестве назвали лучшие смартфоны 2019 года

Народные новости01:49
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Политика

Путин поприветствовал гвардейцев в Киргизии на их языке

Обновлено в 03:25
Футбол

Газинский, Мартынович и Фьолусон вернулись в расположение «Краснодара»

Обновлено в 04:05
Космос

Ученые определили, что реки на Марсе были шире и глубже, чем земные

Ученые установили, что на Марсе долгое время текли реки, шире и глубже земных в несколько раз.
Обновлено вчера в 14:27
Авто

Aurus показал тизер своего спорткара

Из представленного видеоролика становится понятно, что брендирован будет весь спорткар, который будет построен на платформе Oreca 07.
Обновлено в 02:31
Экономика

Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»

Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено вчера в 04:26
Футбол

«Бавария» объявила о переходе Лукаса Эрнандеса из «Атлетико»

Обновлено в 04:16
Гаджеты

Samsung показала на видео испытания складного смартфона Galaxy Fold

Ранее представители Samsung заявили, что продажи этого смартфона на территории США должны будут начаться уже 26 апреля.
Обновлено в 03:09
Политика

Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве

Виктора Ишаева задержали в Москве Утром 28 марта источник в правоохранительных органах сообщил "Ленте.ру", что экс-полпред президента на Дальнем Востоке и бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве.
Обновлено в 04:27
Политика

Лукашенко обратится с посланием к народу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратится с ежегодным посланием народу и парламенту 19 апреля.
Обновлено в 04:24
Политика

Пугачев раскрыл последствия от «кобры Пугачева» на Су-27

Первое исполнение советским истребителем четвертого поколения Су-27 на авиасалоне Ле-Бурже (Франция) в 1989 году «кобры Пугачева» убедило всех участников выставки в высочайшем уровне развития советских авиационных технологий.
Обновлено в 00:39
Транспорт

Станция метро «Каховская» закрывается почти на два года

Как рассказали в департаменте строительства, "Каховская" закрывается для модернизации инфраструктуры станции и включения ее в состав Большой кольцевой линии метро (БКЛ).
Обновлено в 04:21
Культура

YouTube удалил последние видео Парфенова и Дудя

Видеохостинг YouTube удалил первый выпуск авторской программы "Намедни" Леонида Парфенова, который был опубликован на YouTube-канале журналиста в марте 2019 года.
Обновлено в 02:40
Политика

Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно

Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено вчера в 12:17
Политика

Коммунист Медведев отказался от мандата депутата Госдумы

Лидер отделения КПРФ в Красноярске Пётр Медведев согласился с решением руководства партии о передаче своего мандата бывшему депутату Госдумы Михаилу Берулаве.
Обновлено в 03:11
Политика

В Россию приедет президент Эстонии

Уже в апреле этого года президент Эстонии Керсти Кальюлайд планирует нанести визит в Россию. Рабочая поездка должна состоятся 18 апреля.
Обновлено в 03:14
Баскетбол

«Лейкерс» без Джеймса уступили в гостях «Юте»

В регулярном чемпионате НБА «Юте Джаз» победил «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 115:100.
Обновлено в 01:42
Общество

ЕС запретил пластиковую посуду и ватные палочки

Евросоюз ввел запрет на производство и продажу изготовленных из пластика предметов посуды, контейнеров для еды, столовых приборов, соломинок для напитков и ватных палочек.
Обновлено в 04:19
Политика

Гуайдо назначил на 6 апреля начало операции по свержению Мадуро

Обновлено вчера в 15:38
Гаджеты

Apple извинилась за проблемы с клавиатурой MacBook

Купертиновцы признали, что MacBook у третьего поколения, действительно есть проблемы с работой некоторых клавиш, и извинились за это, добавив, что подавляющее большинство пользователей имеют положительный опыт работы с клавиатурами вышеупомянутых устройств.
Обновлено в 02:33
Единоборства

Усик отказался от боя с Лебедевым

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
Обновлено вчера в 20:42
Спорт

Отец Загитовой не смотрел прокат дочери на чемпионате мира

Ильназ Загитов, отец российской фигуристки Алины Загитовой, которая стала чемпионкой мира в Сайтаме, отметил, что не смотрел выступление дочери.
Обновлено в 04:48
Экономика

Медведев одобрил комплексный инвестпроект «Енисейская Сибирь»

Обновлено вчера в 07:35
Шоу-бизнес

Николь Кидман запретили присутствовать на свадьбе собственного сына

51-летняя актриса Николь Кидман не сможет присутствовать на свадьбе своего сына Коннора.
Обновлено в 03:57
Авто

Компания Honda представила седан Accord десятого поколения

У Honda Accord десятого поколения смелый дизайн. Модель получила полностью светодиодные фары с дневными ходовыми огнями.
Обновлено вчера в 08:53
Общество

Глава Якутии ограничил трудовую деятельность мигрантам

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о запрете трудовую деятельность иностранных граждан по отдельным видам экономической деятельности.
Обновлено в 02:47
Авто

Немцев впечатлила новая модель Lada 4x4

Немецкий журнал Stern оценил своеобразный дизайн автомобиля Lada 4x4 Vision и решил, что модель будет популярна в Европе, при условии, что сохранит конкурентоспособные цены, которые отличали ее предшественника — «Ниву».
Обновлено в 04:25
Происшествия

«Коммерсант» описал схему хищения 4 млрд рублей по делу Абызова

Обвиняемый в хищении 4 млрд рублей экс-министр Михаил Абызов создал преступное сообщество, состоящее из двух обособленных групп.
Обновлено в 02:27
Важное за сутки

Россиянка рассказала о тяготах жизни с большой грудью

Обновлено вчера в 23:05
Шоу-бизнес

Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой

Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
Обновлено вчера в 10:48
Общество

Сотрудники роддома в Башкирии рассказали о своих зарплатах

Обновлено вчера в 23:58
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