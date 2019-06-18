Роскачество назвало лучшие смартфоныРИА Новости 01:18

с чего всё началось

Российская система качества назвала лучшие смартфоны. Исследование проводилось вместе с аналитиками из International Consumer Research and Testing (ICRT, Международная ассамблея организаций потребительских испытаний).

Политика При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.

Происшествия Жертвами землетрясения в Китае стали 11 человек, ещё 120 пострадали Жертвами землетрясения, произошедшего 17 июня на юго-западе Китая, по последним данным, стали одиннадцать человек, ещё более 120 человек пострадали.

Авто Mitsubishi сертифицировал в России 7-местный Outlander Напомним, российские покупатели могут приобрести 5-местный Mitsubishi Outlander с передним приводом по цене от 1 699 000 рублей.

Футбол Экс-президент «Ювентуса» назвал отвратительным назначение Сарри Бывший президент «Ювентуса» Джованни Коболли прокомментировал назначение Маурицио Сарри на пост главного тренера команды.

Футбол Экс-глава УЕФА Платини арестован по делу о коррупции Французская полиция арестовала бывшего президента УЕФА Мишеля Платини по делу о коррупции в ходе выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года, который достался Катару, сообщает Daily Mail со ссылкой на французское издание Mediapart.

Экономика Российские банки принуждают клиентов сдавать биометрию Ряд банков требуют от клиентов предоставлять биометрические данные в принудительном порядке.

Общество Кузнецова: Число пропавших детей в России уменьшилось на треть За последние пять лет число потерявшихся детей в России сократилось почти на треть, заявила 18 июня уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

Происшествия Названы новые способы обмана автомобилистов На колесо оставленного на парковке автомобиля мошенники могут надеть кодовый или обычный замок.

Авто Porsche представила новые Porsche 718 Boxster Spyder и 718 Cayman GT4 Максимальная скорость немного отличается, так как 718 Spyder может разогнаться до 301 км/ч, в то время как 718 GT4 развивает скорость до 304 км/ч.

Шоу-бизнес Алибасова отравили Шукшины, заявила его сестра Бари Алибасова отравил кто-то из семейства Шукшиных, заявила сестра продюсера Зоя.

Политика Экс-президент Египта умер в зале суда Экс-президент Египта умер в зале суда В Каире, прямо во время судебного заседания по делу о шпионаже, умер самый известный обвиняемый в стране — экс-президент Мохаммед Мурси.

Музыка У популярной певицы треснул костюм во время выступления У американской хип-хоп-исполнительницы Карди Би порвался костюм во время выступления на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival в Теннесси, США.

Происшествия Путин подписал закон, ужесточающий наказание за пьяные ДТП Президент России Владимир Путин подписал закон, который ужесточает уголовную ответственность за автомобильные аварии, совершенные пьяными водителями.

Здоровье Специалист рассказал, чем опасно употребление алкогольных коктейлей в жару Департамент здравоохранения Москвы посоветовал не пить алкогольные прохладительные напитки в жару.

Здоровье Власти Крыма решили заменить 50 фельдшерско-акушерских пунктов Правительство Крыма направит 1 млрд рублей на замену и капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и лабораторий.

Экономика Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.

Экономика Forbes назвал самые дорогие землевладения России Самым дорогим землевладением в России оказался "Агрокомплекс" им. Н. И. Ткачева стоимостью 68,5 млрд руб. Он занимает 649 тыс. га и принадлежит семье бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева.

Экономика В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.

Финансы РФ в апреле сократила вложения в госбумаги США Россия в апреле 2019 года снизила свои вложения в государственные ценные бумаги США почти на $1,6 млрд, до $12,136 млрд, говорится в информации американского Минфина.

Общество Чичерину затравили за песню об убитом главе ДНР Захарченко Российская рок-певица Юлия Чичерина в своем Instagram пожаловалась на травлю в сети и внимание правоохранителей из-за новой песни «Его оплот», посвященной убитому главе самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александру Захарченко.

Финансы Курс евро опустился ниже 72 рублей Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.