Гаджеты
Роскачество назвало лучшие смартфоныРИА Новости 01:18
Российская система качества назвала лучшие смартфоны. Исследование проводилось вместе с аналитиками из International Consumer Research and Testing (ICRT, Международная ассамблея организаций потребительских испытаний).
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с чего всё началось
Эксперты «Роскачества» совместно с Международной ассоциацией организаций потребительских испытаний (ICRT) составили рейтинг из десяти лучших смартфонов.Известия02:51
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Эксперт по мобильным технологиям усомнился в рейтинге смартфонов от Роскачества
Народные новости03:30
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Политика
При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Жертвами землетрясения в Китае стали 11 человек, ещё 120 пострадали
Жертвами землетрясения, произошедшего 17 июня на юго-западе Китая, по последним данным, стали одиннадцать человек, ещё более 120 человек пострадали.
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия
Тайна гибели группы Дятлова раскрыта
Обновлено в 02:45
Футбол
Сборная Чили разгромила японцев на Кубке Америки по футболу
Обновлено в 01:17
Авто
Mitsubishi сертифицировал в России 7-местный Outlander
Напомним, российские покупатели могут приобрести 5-местный Mitsubishi Outlander с передним приводом по цене от 1 699 000 рублей.
Обновлено вчера в 12:14
Футбол
Экс-президент «Ювентуса» назвал отвратительным назначение Сарри
Бывший президент «Ювентуса» Джованни Коболли прокомментировал назначение Маурицио Сарри на пост главного тренера команды.
Обновлено вчера в 23:15
Футбол
Экс-глава УЕФА Платини арестован по делу о коррупции
Французская полиция арестовала бывшего президента УЕФА Мишеля Платини по делу о коррупции в ходе выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года, который достался Катару, сообщает Daily Mail со ссылкой на французское издание Mediapart.
Обновлено в 04:34
Экономика
Российские банки принуждают клиентов сдавать биометрию
Ряд банков требуют от клиентов предоставлять биометрические данные в принудительном порядке.
Обновлено в 03:45
Общество
Кузнецова: Число пропавших детей в России уменьшилось на треть
За последние пять лет число потерявшихся детей в России сократилось почти на треть, заявила 18 июня уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Названы новые способы обмана автомобилистов
На колесо оставленного на парковке автомобиля мошенники могут надеть кодовый или обычный замок.
Обновлено в 03:05
Футбол
«Зенит» отправился на сборы в Австрию без пяти футболистов
Обновлено в 03:32
Авто
Porsche представила новые Porsche 718 Boxster Spyder и 718 Cayman GT4
Максимальная скорость немного отличается, так как 718 Spyder может разогнаться до 301 км/ч, в то время как 718 GT4 развивает скорость до 304 км/ч.
Обновлено вчера в 23:11
Происшествия
В Петербурге сломался состав на «оранжевой» ветке метро
Как сообщает пресс-служба метрополитена, на "оранжевой" ветке сломался состав.
Обновлено в 03:42
Шоу-бизнес
Алибасова отравили Шукшины, заявила его сестра
Бари Алибасова отравил кто-то из семейства Шукшиных, заявила сестра продюсера Зоя.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым
Обновлено вчера в 12:46
Политика
Экс-президент Египта умер в зале суда
Экс-президент Египта умер в зале суда В Каире, прямо во время судебного заседания по делу о шпионаже, умер самый известный обвиняемый в стране — экс-президент Мохаммед Мурси.
Обновлено вчера в 14:01
Музыка
У популярной певицы треснул костюм во время выступления
У американской хип-хоп-исполнительницы Карди Би порвался костюм во время выступления на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival в Теннесси, США.
Обновлено вчера в 07:27
Происшествия
Путин подписал закон, ужесточающий наказание за пьяные ДТП
Президент России Владимир Путин подписал закон, который ужесточает уголовную ответственность за автомобильные аварии, совершенные пьяными водителями.
Обновлено вчера в 10:09
Здоровье
Специалист рассказал, чем опасно употребление алкогольных коктейлей в жару
Департамент здравоохранения Москвы посоветовал не пить алкогольные прохладительные напитки в жару.
Обновлено в 02:08
Здоровье
Власти Крыма решили заменить 50 фельдшерско-акушерских пунктов
Правительство Крыма направит 1 млрд рублей на замену и капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и лабораторий.
Обновлено в 04:57
Футбол
«Барселона» готова вернуть Неймара, если он публично извинится
Обновлено вчера в 15:38
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Экономика
Forbes назвал самые дорогие землевладения России
Самым дорогим землевладением в России оказался "Агрокомплекс" им. Н. И. Ткачева стоимостью 68,5 млрд руб. Он занимает 649 тыс. га и принадлежит семье бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева.
Обновлено в 04:48
Экономика
В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек
В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.
Обновлено в 04:17
Финансы
РФ в апреле сократила вложения в госбумаги США
Россия в апреле 2019 года снизила свои вложения в государственные ценные бумаги США почти на $1,6 млрд, до $12,136 млрд, говорится в информации американского Минфина.
Обновлено вчера в 21:04
Общество
Чичерину затравили за песню об убитом главе ДНР Захарченко
Российская рок-певица Юлия Чичерина в своем Instagram пожаловалась на травлю в сети и внимание правоохранителей из-за новой песни «Его оплот», посвященной убитому главе самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александру Захарченко.
Обновлено в 04:55
Финансы
Курс евро опустился ниже 72 рублей
Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 04:33
Футбол
Сергей Семак стал гостем программы «Вечерний Ургант»
Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак стал гостем программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Обновлено в 02:26