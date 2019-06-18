Гаджеты

Роскачество назвало лучшие смартфоныРИА Новости 01:18

Российская система качества назвала лучшие смартфоны. Исследование проводилось вместе с аналитиками из International Consumer Research and Testing (ICRT, Международная ассамблея организаций потребительских испытаний).
Читать в источнике
с чего всё началось
Эксперты «Роскачества» совместно с Международной ассоциацией организаций потребительских испытаний (ICRT) составили рейтинг
 из десяти лучших смартфонов.
Известия02:51

Подробнее о событии

Эксперт оценил рейтинг лучших смартфонов

RT на русском04:56

Эксперт по мобильным технологиям усомнился в рейтинге смартфонов от Роскачества

Народные новости03:30

Роскачество назвало лучшие смартфоны этого года

Российская газета01:00

Роскачество назвало лучшие смартфоны

РИА Новости01:18

Качество фотокамеры стало самым весомым критерием оценки смартфонов

ПРАЙМ01:12

Роскачество назвало ТОП-10 лучших смартфонов

ТАСС01:00

Роскачество добавило два новых смартфона Huawei в топ-10

РБК01:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 05:17, Вашингтон
Политика

При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено в 04:06
Происшествия

Жертвами землетрясения в Китае стали 11 человек, ещё 120 пострадали

Жертвами землетрясения, произошедшего 17 июня на юго-западе Китая, по последним данным, стали одиннадцать человек, ещё более 120 человек пострадали.
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия

Тайна гибели группы Дятлова раскрыта

Обновлено в 02:45
Футбол

Сборная Чили разгромила японцев на Кубке Америки по футболу

Обновлено в 01:17
Авто

Mitsubishi сертифицировал в России 7-местный Outlander

Напомним, российские покупатели могут приобрести 5-местный Mitsubishi Outlander с передним приводом по цене от 1 699 000 рублей.
Обновлено вчера в 12:14
Футбол

Экс-президент «Ювентуса» назвал отвратительным назначение Сарри

Бывший президент «Ювентуса» Джованни Коболли прокомментировал назначение Маурицио Сарри на пост главного тренера команды.
Обновлено вчера в 23:15
Футбол

Экс-глава УЕФА Платини арестован по делу о коррупции

Французская полиция арестовала бывшего президента УЕФА Мишеля Платини по делу о коррупции в ходе выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года, который достался Катару, сообщает Daily Mail со ссылкой на французское издание Mediapart.
Обновлено в 04:34
Экономика

Российские банки принуждают клиентов сдавать биометрию

Ряд банков требуют от клиентов предоставлять биометрические данные в принудительном порядке.
Обновлено в 03:45
Общество

Кузнецова: Число пропавших детей в России уменьшилось на треть

За последние пять лет число потерявшихся детей в России сократилось почти на треть, заявила 18 июня уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 05:05
Происшествия

Названы новые способы обмана автомобилистов

На колесо оставленного на парковке автомобиля мошенники могут надеть кодовый или обычный замок.
Обновлено в 03:05
Футбол

«Зенит» отправился на сборы в Австрию без пяти футболистов

Обновлено в 03:32
Происшествия

Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров

Обновлено в 00:31
Авто

Porsche представила новые Porsche 718 Boxster Spyder и 718 Cayman GT4

Максимальная скорость немного отличается, так как 718 Spyder может разогнаться до 301 км/ч, в то время как 718 GT4 развивает скорость до 304 км/ч.
Обновлено вчера в 23:11
Происшествия

В Петербурге сломался состав на «оранжевой» ветке метро

Как сообщает пресс-служба метрополитена, на "оранжевой" ветке сломался состав.
Обновлено в 03:42
Шоу-бизнес

Алибасова отравили Шукшины, заявила его сестра

Бари Алибасова отравил кто-то из семейства Шукшиных, заявила сестра продюсера Зоя.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия

Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым

Обновлено вчера в 12:46
Политика

Экс-президент Египта умер в зале суда

Экс-президент Египта умер в зале суда В Каире, прямо во время судебного заседания по делу о шпионаже, умер самый известный обвиняемый в стране — экс-президент Мохаммед Мурси.
Обновлено вчера в 14:01
Музыка

У популярной певицы треснул костюм во время выступления

У американской хип-хоп-исполнительницы Карди Би порвался костюм во время выступления на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival в Теннесси, США.
Обновлено вчера в 07:27
Происшествия

Путин подписал закон, ужесточающий наказание за пьяные ДТП

Президент России Владимир Путин подписал закон, который ужесточает уголовную ответственность за автомобильные аварии, совершенные пьяными водителями.
Обновлено вчера в 10:09
Здоровье

Специалист рассказал, чем опасно употребление алкогольных коктейлей в жару

Департамент здравоохранения Москвы посоветовал не пить алкогольные прохладительные напитки в жару.
Обновлено в 02:08
Происшествия

Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке

Обновлено в 03:57
Здоровье

Власти Крыма решили заменить 50 фельдшерско-акушерских пунктов

Правительство Крыма направит 1 млрд рублей на замену и капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и лабораторий.
Обновлено в 04:57
Футбол

«Барселона» готова вернуть Неймара, если он публично извинится

Обновлено вчера в 15:38
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Экономика

Forbes назвал самые дорогие землевладения России

Самым дорогим землевладением в России оказался "Агрокомплекс" им. Н. И. Ткачева стоимостью 68,5 млрд руб. Он занимает 649 тыс. га и принадлежит семье бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева.
Обновлено в 04:48
Экономика

В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек

В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.
Обновлено в 04:17
Финансы

РФ в апреле сократила вложения в госбумаги США

Россия в апреле 2019 года снизила свои вложения в государственные ценные бумаги США почти на $1,6 млрд, до $12,136 млрд, говорится в информации американского Минфина.
Обновлено вчера в 21:04
Общество

Чичерину затравили за песню об убитом главе ДНР Захарченко

Российская рок-певица Юлия Чичерина в своем Instagram пожаловалась на травлю в сети и внимание правоохранителей из-за новой песни «Его оплот», посвященной убитому главе самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александру Захарченко.
Обновлено в 04:55
Финансы

Курс евро опустился ниже 72 рублей

Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 04:33
Футбол

Сергей Семак стал гостем программы «Вечерний Ургант»

Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак стал гостем программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Обновлено в 02:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное