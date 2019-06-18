Роскачество назвало лучшие смартфоныРИА Новости 01:18

с чего всё началось

Российская система качества назвала лучшие смартфоны. Исследование проводилось вместе с аналитиками из International Consumer Research and Testing (ICRT, Международная ассамблея организаций потребительских испытаний).

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Футбол Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции во время выбора страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, передает ТАСС.

Происшествия Купюры «Банка приколов» сбывают в Финляндии Полиция Финляндии расследует два случая использования купюр из "банка приколов".

Политика Госдума приняла закон о приостановке действия ДРСМД Депутаты Государственной думы проголосовали за принятие закона о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Экономика Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.

Политика В Крыму предложили темы для первой встречи Путина и Зеленского Первую встречу нового главы Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина необходимо начать с обсуждения деблокады полуострова и недопустимости провокаций в отношении российских граждан.

Политика Верховный суд ликвидировал семь партий за неучастие в выборах Согласно российскому законодательству, политическая партия может быть ликвидирована по решению Верховного суда РФ, если не участвует в выборах семь лет подряд.

Происшествия Мошенники придумали новые способы автоподстав Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.

Экономика Песков счел эмоциональными слова Кудрина об угрозе социального взрыва Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.

Происшествия Экс-глава Серпуховского района Шестун порезал вены во время суда Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун порезал себе вены на левой руке во время заседания в Гарнизонном военном суде, передает телеканал «Дождь» со ссылкой на супругу обвиняемого Юлию.

Кино Стали известны победители премии MTV Movie & TV Awards 2019 Ночью 18 июня стали известны победители премии MTV Movie & TV Awards 2019.

Авто Автомобилистам начнут выдавать документы нового образца Фото: Дмитрий Ермаков / АГН Москва Минюст России зарегистрировал приказ МВД РФ об утверждении новых форм документов на автомобиль – паспорта транспортного средства и свидетельства о регистрации ТС, а также требований к их заполнению.

Общество BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение Российский блогер BadComedian (Евгений Баженов) и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение, детали сделки не разглашаются, сообщил РИА Новости продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев.

Гаджеты «Эльдорадо» запустила собственный бренд бюджетных ТВ Сеть магазинов «Эльдорадо» начала продажу техники под собственным брендом Hi, сообщили RNS в пресс-службе компании.

Кино Кристина Асмус показала фото с голой грудью Персонаж Петрова начинает узнавать жизнь своего врага, читая его личную переписку: среди прочих сообщений и фотографий попадается откровенное фото возлюбленной, которую исполнила Асмус.

Интернет Facebook анонсировал запуск собственной криптовалюты Libra в 2020 году Основной задачей новой структуры станет предоставление финансовых услуг пользователям на основании собственной криптовалюты — Libra.

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Происшествия СК РФ выяснит, правда ли в пригороде Белгорода 8 лет нет питьевой воды Следственный комитет решил проверить обращение жителей одного из пригородов Белгорода к президенту Владимиру Путину о том, что они восемь лет живут без питьевой воды, сообщается во вторник на сайте СК РФ.

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Политика «Газпром»: контракт на транзит газа с Украиной на европейских условиях пока невозможен ПАО "Газпром" считает на данный момент невозможным заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях из-за отсутствия в стране необходимых для этого структур.

Происшествия В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.

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Общество Чичерина сообщила о визите полиции из-за песни об убитом главе ДНР Сотрудники полиции приехали домой к певице Юлии Чичериной из-за песни об убитом главе самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александре Захарченко «Его оплот».

Экономика В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.