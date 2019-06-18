Гаджеты

Роскачество назвало лучшие смартфоныРИА Новости 01:18

Российская система качества назвала лучшие смартфоны. Исследование проводилось вместе с аналитиками из International Consumer Research and Testing (ICRT, Международная ассамблея организаций потребительских испытаний).
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с чего всё началось
Эксперты «Роскачества» совместно с Международной ассоциацией организаций потребительских испытаний (ICRT) составили рейтинг
 из десяти лучших смартфонов.
Известия02:51

Подробнее о событии

Эксперт оценил рейтинг лучших смартфонов

RT на русском04:56

Россияне заподозрили «Роскачество» в рекламе после рейтинга лучших смартфонов

Народные новости05:35

Роскачество назвало лучшие смартфоны этого года

Российская газета01:00

Роскачество назвало лучшие смартфоны

РИА Новости01:18

Качество фотокамеры стало самым весомым критерием оценки смартфонов

ПРАЙМ01:12

Роскачество назвало ТОП-10 лучших смартфонов

ТАСС01:00

Роскачество добавило два новых смартфона Huawei в топ-10

РБК01:47
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Экономика

Valio заплатит €8 млн за нарушение правил конкуренции

Окружной суд Хельсинки (Финляндия) обязал крупнейшего финского производителя молочных продуктов Valio выплатить компенсации другим предприятиям отрасли — Maitokolmio и Maitomaa — в общем объеме €8 млн.
Обновлено в 06:24
Футбол

Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции

Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции во время выбора страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, передает ТАСС.
Обновлено в 05:39
Происшествия

Купюры «Банка приколов» сбывают в Финляндии

Полиция Финляндии расследует два случая использования купюр из "банка приколов".
Обновлено в 06:20
Политика

Госдума приняла закон о приостановке действия ДРСМД

Депутаты Государственной думы проголосовали за принятие закона о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:59
Экономика

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России

Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.
Обновлено в 03:49
Политика

В Крыму предложили темы для первой встречи Путина и Зеленского

Первую встречу нового главы Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина необходимо начать с обсуждения деблокады полуострова и недопустимости провокаций в отношении российских граждан.
Обновлено в 06:02
Политика

Верховный суд ликвидировал семь партий за неучастие в выборах

Согласно российскому законодательству, политическая партия может быть ликвидирована по решению Верховного суда РФ, если не участвует в выборах семь лет подряд.
Обновлено в 04:40
Происшествия

Мошенники придумали новые способы автоподстав

Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.
Обновлено в 06:10
Экономика

Песков счел эмоциональными слова Кудрина об угрозе социального взрыва

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.
Обновлено в 06:24
Происшествия

Экс-глава Серпуховского района Шестун порезал вены во время суда

Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун порезал себе вены на левой руке во время заседания в Гарнизонном военном суде, передает телеканал «Дождь» со ссылкой на супругу обвиняемого Юлию.
Обновлено в 05:47
Происшествия

Цыгане из Чемодановки не приехали в Волгоградскую область

Обновлено в 06:25
Кино

Стали известны победители премии MTV Movie & TV Awards 2019

Ночью 18 июня стали известны победители премии MTV Movie & TV Awards 2019.
Обновлено в 04:38
Авто

Автомобилистам начнут выдавать документы нового образца

Фото: Дмитрий Ермаков / АГН Москва Минюст России зарегистрировал приказ МВД РФ об утверждении новых форм документов на автомобиль – паспорта транспортного средства и свидетельства о регистрации ТС, а также требований к их заполнению.
Обновлено вчера в 11:41
Общество

BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение

Российский блогер BadComedian (Евгений Баженов) и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение, детали сделки не разглашаются, сообщил РИА Новости продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев.
Обновлено вчера в 14:14
Гаджеты

«Эльдорадо» запустила собственный бренд бюджетных ТВ

Сеть магазинов «Эльдорадо» начала продажу техники под собственным брендом Hi, сообщили RNS в пресс-службе компании.
Обновлено в 06:40
Кино

Кристина Асмус показала фото с голой грудью

Персонаж Петрова начинает узнавать жизнь своего врага, читая его личную переписку: среди прочих сообщений и фотографий попадается откровенное фото возлюбленной, которую исполнила Асмус.
Обновлено в 06:00
Интернет

Facebook анонсировал запуск собственной криптовалюты Libra в 2020 году

Основной задачей новой структуры станет предоставление финансовых услуг пользователям на основании собственной криптовалюты — Libra.
Обновлено в 06:43
Общество

Менее половин россиян заявили о желании своих детей поступить в вуз

Менее половины жителей России (47%) рассказали о намерении их детей получить высшее образование.
Обновлено в 01:08
Происшествия

СК РФ выяснит, правда ли в пригороде Белгорода 8 лет нет питьевой воды

Следственный комитет решил проверить обращение жителей одного из пригородов Белгорода к президенту Владимиру Путину о том, что они восемь лет живут без питьевой воды, сообщается во вторник на сайте СК РФ.
Обновлено в 05:51
Политика

Путин разрешил регистрировать россиянам излишки земли

Как отмечается в пояснении к закону, если во время проведения кадастровых работ выясняется, что гражданин использует больше земли, чем ему выделено, ему позволят оформить эти излишки.
Обновлено в 00:40
Политика

Песков допустил обсуждение темы кибератак на встрече Путина и Трампа

Россия подвергается кибератакам, в том числе исходящим от США, заявил РБК пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:17
Финансы

РФ в апреле сократила вложения в госбумаги США

Россия в апреле 2019 года снизила свои вложения в государственные ценные бумаги США почти на $1,6 млрд, до $12,136 млрд, говорится в информации американского Минфина.
Обновлено вчера в 21:04
Общество

В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье»

Правительство планирует узаконить понятие «ветхое жилье», которое не создает угрозу для жизни и здоровья граждан.
Обновлено вчера в 18:38
Политика

«Газпром»: контракт на транзит газа с Украиной на европейских условиях пока невозможен

ПАО "Газпром" считает на данный момент невозможным заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях из-за отсутствия в стране необходимых для этого структур.
Обновлено в 03:52
Происшествия

В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку

Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 09:40
Происшествия

Подростка задержали за попытку изнасилования женщины в Троицке

Сотрудники правоохранительных органов задержали 17-летнего подростка за попытку изнасилования женщины в ТиНАО.
Обновлено в 04:40
Происшествия

В Москве избили директора Фонда кино

Обновлено вчера в 18:08
Общество

Чичерина сообщила о визите полиции из-за песни об убитом главе ДНР

Сотрудники полиции приехали домой к певице Юлии Чичериной из-за песни об убитом главе самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александре Захарченко «Его оплот».
Обновлено в 06:04
Экономика

В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек

В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.
Обновлено в 04:17
Энергетика

Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин

Глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить информацию о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено вчера в 07:54
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