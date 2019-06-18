Гаджеты
Роскачество назвало лучшие смартфоныРИА Новости 01:18
Российская система качества назвала лучшие смартфоны. Исследование проводилось вместе с аналитиками из International Consumer Research and Testing (ICRT, Международная ассамблея организаций потребительских испытаний).
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Эксперты «Роскачества» совместно с Международной ассоциацией организаций потребительских испытаний (ICRT) составили рейтинг из десяти лучших смартфонов.Известия02:51
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Экономика
Valio заплатит €8 млн за нарушение правил конкуренции
Окружной суд Хельсинки (Финляндия) обязал крупнейшего финского производителя молочных продуктов Valio выплатить компенсации другим предприятиям отрасли — Maitokolmio и Maitomaa — в общем объеме €8 млн.
Обновлено в 06:24
Футбол
Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции
Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции во время выбора страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, передает ТАСС.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Купюры «Банка приколов» сбывают в Финляндии
Полиция Финляндии расследует два случая использования купюр из "банка приколов".
Обновлено в 06:20
Политика
Госдума приняла закон о приостановке действия ДРСМД
Депутаты Государственной думы проголосовали за принятие закона о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:59
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России
Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.
Обновлено в 03:49
Политика
В Крыму предложили темы для первой встречи Путина и Зеленского
Первую встречу нового главы Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина необходимо начать с обсуждения деблокады полуострова и недопустимости провокаций в отношении российских граждан.
Обновлено в 06:02
Политика
Верховный суд ликвидировал семь партий за неучастие в выборах
Согласно российскому законодательству, политическая партия может быть ликвидирована по решению Верховного суда РФ, если не участвует в выборах семь лет подряд.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Мошенники придумали новые способы автоподстав
Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.
Обновлено в 06:10
Экономика
Песков счел эмоциональными слова Кудрина об угрозе социального взрыва
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.
Обновлено в 06:24
Происшествия
Экс-глава Серпуховского района Шестун порезал вены во время суда
Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун порезал себе вены на левой руке во время заседания в Гарнизонном военном суде, передает телеканал «Дождь» со ссылкой на супругу обвиняемого Юлию.
Обновлено в 05:47
Кино
Стали известны победители премии MTV Movie & TV Awards 2019
Ночью 18 июня стали известны победители премии MTV Movie & TV Awards 2019.
Обновлено в 04:38
Авто
Автомобилистам начнут выдавать документы нового образца
Фото: Дмитрий Ермаков / АГН Москва Минюст России зарегистрировал приказ МВД РФ об утверждении новых форм документов на автомобиль – паспорта транспортного средства и свидетельства о регистрации ТС, а также требований к их заполнению.
Обновлено вчера в 11:41
Общество
BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение
Российский блогер BadComedian (Евгений Баженов) и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение, детали сделки не разглашаются, сообщил РИА Новости продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев.
Обновлено вчера в 14:14
Гаджеты
«Эльдорадо» запустила собственный бренд бюджетных ТВ
Сеть магазинов «Эльдорадо» начала продажу техники под собственным брендом Hi, сообщили RNS в пресс-службе компании.
Обновлено в 06:40
Кино
Кристина Асмус показала фото с голой грудью
Персонаж Петрова начинает узнавать жизнь своего врага, читая его личную переписку: среди прочих сообщений и фотографий попадается откровенное фото возлюбленной, которую исполнила Асмус.
Обновлено в 06:00
Интернет
Facebook анонсировал запуск собственной криптовалюты Libra в 2020 году
Основной задачей новой структуры станет предоставление финансовых услуг пользователям на основании собственной криптовалюты — Libra.
Обновлено в 06:43
Общество
Менее половин россиян заявили о желании своих детей поступить в вуз
Менее половины жителей России (47%) рассказали о намерении их детей получить высшее образование.
Обновлено в 01:08
Происшествия
СК РФ выяснит, правда ли в пригороде Белгорода 8 лет нет питьевой воды
Следственный комитет решил проверить обращение жителей одного из пригородов Белгорода к президенту Владимиру Путину о том, что они восемь лет живут без питьевой воды, сообщается во вторник на сайте СК РФ.
Обновлено в 05:51
Политика
Путин разрешил регистрировать россиянам излишки земли
Как отмечается в пояснении к закону, если во время проведения кадастровых работ выясняется, что гражданин использует больше земли, чем ему выделено, ему позволят оформить эти излишки.
Обновлено в 00:40
Политика
Песков допустил обсуждение темы кибератак на встрече Путина и Трампа
Россия подвергается кибератакам, в том числе исходящим от США, заявил РБК пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:17
Финансы
РФ в апреле сократила вложения в госбумаги США
Россия в апреле 2019 года снизила свои вложения в государственные ценные бумаги США почти на $1,6 млрд, до $12,136 млрд, говорится в информации американского Минфина.
Обновлено вчера в 21:04
Общество
В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье»
Правительство планирует узаконить понятие «ветхое жилье», которое не создает угрозу для жизни и здоровья граждан.
Обновлено вчера в 18:38
Политика
«Газпром»: контракт на транзит газа с Украиной на европейских условиях пока невозможен
ПАО "Газпром" считает на данный момент невозможным заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях из-за отсутствия в стране необходимых для этого структур.
Обновлено в 03:52
Происшествия
В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку
Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 09:40
Происшествия
Подростка задержали за попытку изнасилования женщины в Троицке
Сотрудники правоохранительных органов задержали 17-летнего подростка за попытку изнасилования женщины в ТиНАО.
Обновлено в 04:40
Происшествия
В Москве избили директора Фонда кино
Обновлено вчера в 18:08
Общество
Чичерина сообщила о визите полиции из-за песни об убитом главе ДНР
Сотрудники полиции приехали домой к певице Юлии Чичериной из-за песни об убитом главе самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александре Захарченко «Его оплот».
Обновлено в 06:04
Экономика
В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек
В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.
Обновлено в 04:17
Энергетика
Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин
Глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить информацию о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено вчера в 07:54