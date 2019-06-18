Гаджеты
Роскачество назвало лучшие смартфоныРИА Новости 01:18
Российская система качества назвала лучшие смартфоны. Исследование проводилось вместе с аналитиками из International Consumer Research and Testing (ICRT, Международная ассамблея организаций потребительских испытаний).
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с чего всё началось
Эксперты «Роскачества» совместно с Международной ассоциацией организаций потребительских испытаний (ICRT) составили рейтинг из десяти лучших смартфонов.Известия02:51
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 08:21, Вашингтон
Экономика
В Кремле считают слова Кудрина о бедности «эмоциональным проявлением»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.
Обновлено в 07:14
Энергетика
Польша потребует компенсацию от РФ из-за грязной нефти в «Дружбе»
Польский концерн Orlen потребует от России компенсацию за убытки из-за загрязненной нефти в трубопроводе "Дружба", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:59
Происшествия
На заместителя покончившего с собой экс-главы СвЖД завели дело
Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего замначальника Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексея Кочнева.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Мошенники придумали новые способы автоподстав
Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес
Бари Алибасов выписался из больницы
Обновлено вчера в 09:00
Происшествия
В Москве избили директора Фонда кино
Обновлено вчера в 18:08
Общество
В КС России предостерегли власти от злоупотребления законом о митингах
Конституционный суд (КС) России предостерёг органы власти от злоупотребления законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».
Обновлено в 04:42
Авто
Минпромторг предложил запретить транспортные средства с грязным выхлопом
Минпромторг предложил запретить транспортные средства с грязным выхлопом В России призывают создать механизм по выведению из эксплуатации автомобилей, автобусов и грузовиков с неэкологичным выхлопом.
Обновлено в 04:11
Политика
Украина захотела частично снять транспортную блокаду с Донбасса
5 июня бывший президент Украины и официальный представитель страны в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма предложил снять блокаду с ДНР и ЛНР.
Обновлено в 07:58
Футбол
Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции
Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции во время выбора страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, передает ТАСС.
Обновлено в 05:39
Происшествия
В Испании объявили в розыск брата убитой девочки из России
Брат найденной мертвой несовершеннолетней гражданки РФ объявлен в розыск после обращения матери, сообщили РИА Новости в Высшем суде Каталонии.
Обновлено в 07:46
Происшествия
По делу о драке в Чемодановке арестованы 15 человек
Пострадали пять человек, один из них позже скончался в больнице. По факту массовой драки возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 05:17
Политика
Украинский посол обвинил политиков Германии в «предательстве»
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их «пророссийскую» позицию.
Обновлено в 00:40
Политика
Песков рассказал о формате прямой линии с Путиным
Президент РФ Владимир Путин проведет прямую линию в классическом формате и при необходимости будет выходить на связь с руководителями регионов, министрами и членами правительства.
Обновлено в 05:23
Политика
При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено в 04:06
Гаджеты
Xiaomi представила первые смарт-телевизоры в России
Компания Xiaomi впервые презентовала смарт-телевизоры в России, пишет ФАН.
Обновлено вчера в 22:32
Армия и оружие
Шойгу предложил воевать по-новому
Обновлено в 06:29
Политика
Нарышкин заявил о планах Запада совершить кибератаки на РФ
Директор службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что у СВР есть данные о намерениях Запада совершить кибератаки на российскую инфраструктуру.
Обновлено в 03:11
Наука
Аборигены Австралии оказались потомками древних мореплавателей
Первые люди, заселившие Австралию, оказались там не случайно, а в ходе целенаправленной миграции.
Обновлено в 04:09
Общество
Свидетельство о регистрации транспортных средств уменьшится в размерах
Свидетельство о регистрации транспортных средств уменьшится в размерах. Соответствующий приказ МВД утвержден министерством юстиции.
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес
Пока Ирина Шейк в Италии: Брэдли Купер провел День отца с дочкой
Ну а пока Ирина работает, Брэдли Купер (44) проводит время с дочкой.
Обновлено вчера в 04:11
Общество
Омбудсмен РФ предложила убрать пищевой мак из перечня наркотиков
11 июня на фоне скандала с "делом Голунова" руководитель рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств депутат Николай Брыкин сообщил, что в Госдуме подготовлен законопроект о смягчении уголовного наказания за хранение наркотиков без целей сбыта.
Обновлено в 05:14
Экономика
Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометрию
Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:06
Политика
Boeing остался без заказов в первый день на авиасалоне в Ле-Бурже
Первый день авиасалона в Ле-Бурже не принес Boeing ни одного контракта.
Обновлено в 06:03
Политика
Партия Порошенко потеряла позиции в парламентской гонке
На втором месте идет «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко с рейтингом 11 процентов, далее следует «Батькивщина» Юлии Тимошенко, за которую готовы проголосовать 8,7 процента опрошенных, 8,3 процента симпатизируют партии бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность».
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес
Пугачева выступила с обращением к Галкину
Певица Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего супруга и отца своих младших детей - шоумена Максима Галкина.
Обновлено в 03:25
Авто
Гибридный Renault Megane рассекретили на фото
Фотошпионам удалось запечатлеть новинку на тестах. Французская компания вывела на дорожные тесты два прототипа нового Renault Megane.
Обновлено вчера в 11:42
Космос
BepiColombo делает очередное селфи
Модуль передачи космического корабля BepiColombo, который в настоящее время находится на пути к Меркурию, оснащен тремя «селфи-камерами».
Обновлено вчера в 15:34
Футбол
Адвокат Мамаева обвинил владельца «Краснодара» в предательстве
Обновлено в 07:23
Армия и оружие
Польский корабль повредили во время учений НАТО
Обновлено в 02:29