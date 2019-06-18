Гаджеты

Роскачество назвало лучшие смартфоныРИА Новости 01:18

Российская система качества назвала лучшие смартфоны. Исследование проводилось вместе с аналитиками из International Consumer Research and Testing (ICRT, Международная ассамблея организаций потребительских испытаний).
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с чего всё началось
Эксперты «Роскачества» совместно с Международной ассоциацией организаций потребительских испытаний (ICRT) составили рейтинг
 из десяти лучших смартфонов.
Известия02:51

Подробнее о событии

Эксперт оценил рейтинг лучших смартфонов

RT на русском04:56

Роскачество назвало лучшие смартфоны этого года

Российская газета01:00

Роскачество добавило два новых смартфона Huawei в топ-10

РБК01:47

Роскачество назвало лучшие смартфоны

РИА Новости01:18

Качество фотокамеры стало самым весомым критерием оценки смартфонов

ПРАЙМ01:12

Роскачество назвало ТОП-10 лучших смартфонов

ТАСС01:00

Россияне заподозрили «Роскачество» в рекламе после рейтинга лучших смартфонов

Народные новости05:35
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 08:21, Вашингтон
Экономика

В Кремле считают слова Кудрина о бедности «эмоциональным проявлением»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.
Обновлено в 07:14
Энергетика

Польша потребует компенсацию от РФ из-за грязной нефти в «Дружбе»

Польский концерн Orlen потребует от России компенсацию за убытки из-за загрязненной нефти в трубопроводе "Дружба", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:59
Происшествия

На заместителя покончившего с собой экс-главы СвЖД завели дело

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего замначальника Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексея Кочнева.
Обновлено в 08:18
Происшествия

Мошенники придумали новые способы автоподстав

Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес

Бари Алибасов выписался из больницы

Обновлено вчера в 09:00
Происшествия

В Москве избили директора Фонда кино

Обновлено вчера в 18:08
Общество

В КС России предостерегли власти от злоупотребления законом о митингах

Конституционный суд (КС) России предостерёг органы власти от злоупотребления законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».
Обновлено в 04:42
Авто

Минпромторг предложил запретить транспортные средства с грязным выхлопом

Минпромторг предложил запретить транспортные средства с грязным выхлопом В России призывают создать механизм по выведению из эксплуатации автомобилей, автобусов и грузовиков с неэкологичным выхлопом.
Обновлено в 04:11
Политика

Украина захотела частично снять транспортную блокаду с Донбасса

5 июня бывший президент Украины и официальный представитель страны в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма предложил снять блокаду с ДНР и ЛНР.
Обновлено в 07:58
Футбол

Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции

Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции во время выбора страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, передает ТАСС.
Обновлено в 05:39
Происшествия

В Испании объявили в розыск брата убитой девочки из России

Брат найденной мертвой несовершеннолетней гражданки РФ объявлен в розыск после обращения матери, сообщили РИА Новости в Высшем суде Каталонии.
Обновлено в 07:46
Происшествия

По делу о драке в Чемодановке арестованы 15 человек

Пострадали пять человек, один из них позже скончался в больнице. По факту массовой драки возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 05:17
Политика

Украинский посол обвинил политиков Германии в «предательстве»

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их «пророссийскую» позицию.
Обновлено в 00:40
Политика

Песков рассказал о формате прямой линии с Путиным

Президент РФ Владимир Путин проведет прямую линию в классическом формате и при необходимости будет выходить на связь с руководителями регионов, министрами и членами правительства.
Обновлено в 05:23
Политика

При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено в 04:06
Гаджеты

Xiaomi представила первые смарт-телевизоры в России

Компания Xiaomi впервые презентовала смарт-телевизоры в России, пишет ФАН.
Обновлено вчера в 22:32
Армия и оружие

Шойгу предложил воевать по-новому

Обновлено в 06:29
Политика

Нарышкин заявил о планах Запада совершить кибератаки на РФ

Директор службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что у СВР есть данные о намерениях Запада совершить кибератаки на российскую инфраструктуру.
Обновлено в 03:11
Наука

Аборигены Австралии оказались потомками древних мореплавателей

Первые люди, заселившие Австралию, оказались там не случайно, а в ходе целенаправленной миграции.
Обновлено в 04:09
Общество

Свидетельство о регистрации транспортных средств уменьшится в размерах

Свидетельство о регистрации транспортных средств уменьшится в размерах. Соответствующий приказ МВД утвержден министерством юстиции.
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес

Пока Ирина Шейк в Италии: Брэдли Купер провел День отца с дочкой

Ну а пока Ирина работает, Брэдли Купер (44) проводит время с дочкой.
Обновлено вчера в 04:11
Общество

Омбудсмен РФ предложила убрать пищевой мак из перечня наркотиков

11 июня на фоне скандала с "делом Голунова" руководитель рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств депутат Николай Брыкин сообщил, что в Госдуме подготовлен законопроект о смягчении уголовного наказания за хранение наркотиков без целей сбыта.
Обновлено в 05:14
Экономика

Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометрию

Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:06
Политика

Boeing остался без заказов в первый день на авиасалоне в Ле-Бурже

Первый день авиасалона в Ле-Бурже не принес Boeing ни одного контракта.
Обновлено в 06:03
Политика

Партия Порошенко потеряла позиции в парламентской гонке

На втором месте идет «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко с рейтингом 11 процентов, далее следует «Батькивщина» Юлии Тимошенко, за которую готовы проголосовать 8,7 процента опрошенных, 8,3 процента симпатизируют партии бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность».
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес

Пугачева выступила с обращением к Галкину

Певица Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего супруга и отца своих младших детей - шоумена Максима Галкина.
Обновлено в 03:25
Авто

Гибридный Renault Megane рассекретили на фото

Фотошпионам удалось запечатлеть новинку на тестах. Французская компания вывела на дорожные тесты два прототипа нового Renault Megane.
Обновлено вчера в 11:42
Космос

BepiColombo делает очередное селфи

Модуль передачи космического корабля BepiColombo, который в настоящее время находится на пути к Меркурию, оснащен тремя «селфи-камерами».
Обновлено вчера в 15:34
Футбол

Адвокат Мамаева обвинил владельца «Краснодара» в предательстве

Обновлено в 07:23
Армия и оружие

Польский корабль повредили во время учений НАТО

Обновлено в 02:29
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