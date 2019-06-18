Роскачество назвало лучшие смартфоныРИА Новости 01:18

с чего всё началось

Российская система качества назвала лучшие смартфоны. Исследование проводилось вместе с аналитиками из International Consumer Research and Testing (ICRT, Международная ассамблея организаций потребительских испытаний).

Экономика В Кремле считают слова Кудрина о бедности «эмоциональным проявлением» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.

Энергетика Польша потребует компенсацию от РФ из-за грязной нефти в «Дружбе» Польский концерн Orlen потребует от России компенсацию за убытки из-за загрязненной нефти в трубопроводе "Дружба", сообщает РИА "Новости".

Происшествия На заместителя покончившего с собой экс-главы СвЖД завели дело Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего замначальника Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексея Кочнева.

Происшествия Мошенники придумали новые способы автоподстав Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.

Общество В КС России предостерегли власти от злоупотребления законом о митингах Конституционный суд (КС) России предостерёг органы власти от злоупотребления законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Авто Минпромторг предложил запретить транспортные средства с грязным выхлопом Минпромторг предложил запретить транспортные средства с грязным выхлопом В России призывают создать механизм по выведению из эксплуатации автомобилей, автобусов и грузовиков с неэкологичным выхлопом.

Политика Украина захотела частично снять транспортную блокаду с Донбасса 5 июня бывший президент Украины и официальный представитель страны в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма предложил снять блокаду с ДНР и ЛНР.

Футбол Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции во время выбора страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, передает ТАСС.

Происшествия В Испании объявили в розыск брата убитой девочки из России Брат найденной мертвой несовершеннолетней гражданки РФ объявлен в розыск после обращения матери, сообщили РИА Новости в Высшем суде Каталонии.

Происшествия По делу о драке в Чемодановке арестованы 15 человек Пострадали пять человек, один из них позже скончался в больнице. По факту массовой драки возбуждено уголовное дело.

Политика Украинский посол обвинил политиков Германии в «предательстве» Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их «пророссийскую» позицию.

Политика Песков рассказал о формате прямой линии с Путиным Президент РФ Владимир Путин проведет прямую линию в классическом формате и при необходимости будет выходить на связь с руководителями регионов, министрами и членами правительства.

Политика При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.

Политика Нарышкин заявил о планах Запада совершить кибератаки на РФ Директор службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что у СВР есть данные о намерениях Запада совершить кибератаки на российскую инфраструктуру.

Наука Аборигены Австралии оказались потомками древних мореплавателей Первые люди, заселившие Австралию, оказались там не случайно, а в ходе целенаправленной миграции.

Общество Свидетельство о регистрации транспортных средств уменьшится в размерах Свидетельство о регистрации транспортных средств уменьшится в размерах. Соответствующий приказ МВД утвержден министерством юстиции.

Общество Омбудсмен РФ предложила убрать пищевой мак из перечня наркотиков 11 июня на фоне скандала с "делом Голунова" руководитель рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств депутат Николай Брыкин сообщил, что в Госдуме подготовлен законопроект о смягчении уголовного наказания за хранение наркотиков без целей сбыта.

Экономика Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометрию Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».

Политика Партия Порошенко потеряла позиции в парламентской гонке На втором месте идет «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко с рейтингом 11 процентов, далее следует «Батькивщина» Юлии Тимошенко, за которую готовы проголосовать 8,7 процента опрошенных, 8,3 процента симпатизируют партии бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность».

Шоу-бизнес Пугачева выступила с обращением к Галкину Певица Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего супруга и отца своих младших детей - шоумена Максима Галкина.

Авто Гибридный Renault Megane рассекретили на фото Фотошпионам удалось запечатлеть новинку на тестах. Французская компания вывела на дорожные тесты два прототипа нового Renault Megane.