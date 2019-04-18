Общество

«Роскачество» назвало лучшие марки кефираИзвестия 02:03

По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов. Худшей была признана продукция марки «Пискаревский» с 2,5 балла.
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В Роскачестве назвали лучшие региональные марки кефира

ТАСС01:01

«Роскачество» назвало лучшие марки кефира

Известия02:03

Роскачество проверило кефир на российских прилавках

РИА Новости01:29

Роскачество не обнаружило тенденцию по фальсификации кефира

Коммерсантъ02:37

Роскачество определило три лучшие марки кефира

РБК01:00

Роскачество исследовало кефир из 10 регионов России

Комсомольская правда01:00

Роскачество определило лучший кефир

Российская газета01:00
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Общество

«Ростех» уволил гендиректора челябинской «Турбины» после обысков

Госкорпорация «Ростех» прекратила трудовой договор с генеральным директором челябинского предприятия АО СКБ «Турбина» Алексеем Адаевым.
Обновлено в 06:39
Происшествия

Писатель и журналист Дмитрий Быков впал в кому

Писатель Дмитрий Быков срочно госпитализирован в одну из больниц Уфы.
Обновлено вчера в 05:25
Кино

Актриса фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет

Британская актриса, фотомодель и певица Майя-Лесия Нэйлор скончалась в возрасте 16 лет. Об этом в четверг, 18 апреля, пишет The Guardian.
Обновлено в 03:18
Шоу-бизнес

Фигуристку Медведеву раскритиковали за откровенный наряд из латекса

Российская фигуристка, двукратный призер Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева опубликовала фотографию в откровенном ярко-розовом наряде из латекса, чем возмутила своих подписчиков.
Обновлено в 03:08
Футбол

«Локомотив» продал все билеты на матч с ЦСКА

Московский клуб сообщил, что продал все билеты на матч 24-го тура чемпионата России против ЦСКА.
Обновлено в 06:08
Происшествия

Путин выразил соболезнования Меркель в связи с ДТП на Мадейре

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту страны Франк-Вальтеру Штайнмайеру в связи с аварией автобуса с туристами из Германии на острове Мадейра.
Обновлено в 06:43
Экономика

В Крыму построят консервный комбинат мощностью 20 тыс. т в год

Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес

В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Гаджеты

«Связной» несколько минут продавал iPhone по 5 тысяч рублей

Интернет-магазин «Связной» из-за ошибки в течение нескольких минут продавал смартфоны по заниженным ценам.
Обновлено в 06:46
Политика

Россия ввела запрет на экспорт нефти на Украину

«Устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов», — заявил Медведев.
Обновлено в 05:28
Экономика

Forbes назвал 200 богатейших российских бизнесменов

Forbes опубликовал список 200 богатейших бизнесменов России. Его возглавил совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон.
Обновлено в 02:37
Происшествия

Московская редакция «Росбалта» прекратила работу из-за обысков

Главный редактор информагентства «Росбалт» Николай Ульянов сообщил, что московская редакция полностью прекратила работу из-за обысков, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:28
Общество

Карелия получила аванс в 220 млн рублей на расселение аварийного жилья

Цицин вручил Парфенчикову платежное поручение на перечисление авансового платежа – 220,08 миллиона рублей, что составляет 30% от суммы средств фонда, предназначенных для первого этапа расселения аварийного жилья в Карелии на 2019-2020 годы.
Обновлено в 06:16
Армия и оружие

Директор ФСБ рассказал о возвращении в Европу 1,5 тыс. боевиков

В Евросоюз с Ближнего Востока приехали 1,5 тыс. боевиков, чтобы продолжить террористическую деятельность, сообщил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников на конференции по противодействию международному терроризму.
Обновлено в 05:00
Политика

Зеленский назвал Путина своим врагом

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналистов, является ли российский президент Владимир Путин для него врагом, ответил утвердительно.
Обновлено в 04:50
Политика

Путин вызвал Воробьева и Дитриха для отчета по дорогам в районе Химок

Обновлено в 05:21
Политика

Киевcкий суд признал незаконной национализацию Приватбанка

8 апреля украинский бизнесмен Игорь Коломойский, которому ранее принадлежал Приватбанк, заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) выступил одним из бенефициаров национализации банка.
Обновлено в 06:52
Происшествия

Подростки в Омске напали на старика и избили школьников

Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые показала фото восьмимесячной дочери

Кудрявцева признается что ей очень сложно сдержаться, чтобы не показать, какой растет дочь, которой недавно исполнилось 8 месяцев.
Обновлено в 01:37
Авто

Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер

Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено вчера в 11:10
Происшествия

Двигатель самолета загорелся во Внукове

В московском аэропорту Внуково загорелся самолет авиакомпании UTair.
Обновлено вчера в 11:14
Политика

Кремль подтвердил первый визит Ким Чен Ына в Россию

Обновлено в 07:12
Наука

Мясо признали продуктом, который увеличивает риск заболеть раком

Веганам просьба не беспокоиться — ученые из Британии включили в список продуктов, которые могут спровоцировать онкологические заболевания пищеварительной системы, красное мясо.
Обновлено в 01:56
Происшествия

Эрмитаж эвакуируют после сообщения о минировании

Здание Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге эвакуируют после получения анонимного сообщения о минировании, сообщили ТАСС в четверг пресс-службе музея.
Обновлено в 04:11
Политика

Президент Эстонии заявила о готовности к диалогу с Россией

Обновлено в 07:11
Экономика

Новый экологический налог могут ввести в России

В правительстве рассматривают возможность заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог, рассказал в интервью "Российской газете" руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов.
Обновлено в 02:32
Экономика

Число приговоров по экономическим статьям в России стало рекордным

Фото: IStock За 2018 год в России было вынесено рекордное количество приговоров по экономическим статьям.
Обновлено в 06:56
Здоровье

Первую операцию шунтирования сосудов головного мозга провели в институте Склифосовского

В сообщении уточняется, что в процессе операции нейрохирурги высверливают при помощи высокоскоростного бора костный канал в черепе, который тянется с одной стороны на другую, чтобы шунт, соединяющий артерии, находился в безопасном от травматизации месте.
Обновлено в 01:29
Политика

КНДР отказалась вести переговоры с Помпео

Власти Северной Кореи потребовали от Вашингтона отстранить госсекретаря США Майкла Помпео от участия в переговорах по денуклеаризации Корейского полуострова, сообщает 18 апреля южнокорейское новостное агентство Yonhap.
Обновлено в 06:29
Авто

Китаянка парализовала продажи Mercedes-Benz

Обновлено в 05:35
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