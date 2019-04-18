Общество
«Роскачество» назвало лучшие марки кефираИзвестия 02:03
По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов. Худшей была признана продукция марки «Пискаревский» с 2,5 балла.
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Политика
Россия запретила экспортировать нефть на Украину
Ранее глава кабмина на заседании правительства сообщил об ответных мерах в отношении Украины, которая пошла на очередные запреты для российских товаров.
Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Политика
Киевcкий суд признал незаконной национализацию ПриватБанка
Суд признал противоправными решения Нацбанка Украины, правительства, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, следствием которых стала национализация банка.
Обновлено в 06:52
Здоровье
Учёные развенчали миф о пользе правильного питания
Журналистом Гюнтером Брандштеттером в издании Der Standard опубликовано опровержение о влиянии правильного питания на продолжительность жизни, а так же на развитие инфаркта и онкологических заболеваний.
Обновлено в 04:23
Авто
Новый Subaru Outback стал ближе к «Форестеру»
Новое поколение кроссовера Subaru Outback базирует на новейшей глобальной платформе, которая сделала модель более управляемой и динамичной.
Обновлено вчера в 11:39
Политика
Президент Эстонии заявила о готовности к диалогу с Россией
Обновлено в 07:11
Общество
Бригада врачей из Москвы вылетает в Уфу для помощи Дмитрию Быкову
Ранее и.о. министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил, что 16 апреля 51-летнего Дмитрия Быкова доставили в больницу Уфы с борта самолета в тяжелом состоянии и с нарушением сознания.
Обновлено в 03:46
Происшествия
Появилось видео с места аварии с туристическим автобусом на Мадейре
Телеканал RTR Madeira опубликовал в своем Facebook видео с места аварии с туристическим автобусом на острове Майдера, жертвами которой стали 28 человек.
Обновлено вчера в 16:29
Авто
Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка»
К официальным дилерам Ульяновского автозавода уже поступили новые версии «Буханки» — УАЗ Комби Трофи.
Обновлено 16 апреля в 05:44
Происшествия
Дело Гулиева направили в главное следственное управление МВД
Дело о нападении защитника московского «Спартака» Аяза Гулиева на американца передано в Главное следственное управление МВД, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Обновлено в 06:41
Музыка
Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой
По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено в 05:37
Происшествия
В московской редакции «Росбалта» прошли обыски
Ульянов сообщил, что обыски проводятся якобы в связи с прошлогодним уголовным делом по фактам клеветы в отношении Алишера Усманова со стороны одного из сотрудников агентства.
Обновлено в 07:35
Футбол
«Аякс» намерен продлить контракт с главным тренером тен Хагом
Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг может в скором времени продлить соглашение с клубом, сообщает De Telegraaf.
Обновлено в 07:56
Политика
Российские телеканалы покажут дебаты Порошенко и Зеленского
Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.
Обновлено в 07:50
Спорт
Кот и медведь стали талисманами олимпийской команды России
Кот-шапка-ушанка и медведь-неваляшка стали талисманами олимпийской команды России, об этом было объявлено в эфире телеканала "Матч ТВ".
Обновлено в 07:37
Футбол
«Локомотив» продал все билеты на матч с ЦСКА
Московский клуб сообщил, что продал все билеты на матч 24-го тура чемпионата России против ЦСКА.
Обновлено в 06:08
Спорт
Жену Кокорина возмутили заявления Пака в суде
Жена нападающего «Зенита» Александра Кокорина Дарья Валитова с негодованием прокомментировала слова главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака в Пресненском суде Москвы, где проходят слушания по делу футболиста.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Свидетель драки с участием Кокорина и Мамаева ждал вмешательства полиции
Обновлено в 08:13
Политика
Санкции против Венесуэлы вернутся бумерангом банковской системе США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что введение комплекса «односторонних и абсолютно противозаконных санкций» в отношении венесуэльского Центробанка является нарушением норм международного права.
Обновлено в 07:03
Происшествия
Под грузовым поездом в Воронежской области найдена бомба
В городе Лиски Воронежской области под вагоном грузового поезда обнаружена бомба.
Обновлено в 07:50
Происшествия
В Ленобласти ищут место падения легкомоторного самолета
Обновлено в 08:26
Политика
Захарова назвала мифом изоляцию Крыма
Несколько иностранных гостей форума посетовали, что после возвращения Крыма в состав РФ консульства европейских государтв в Крыму были закрыты, и это затрудняет общение представителей национальных диаспор полуострова со своими соотечественниками за рубежом, а также усложняет поездки в Европу.
Обновлено в 08:33
Экономика
России грозит блокировка платежей по картам из-за санкций
Центробанк и Национальной системе платежных карт обеспокоены тем, что операции по картам могут быть попросту заблокированы.
Обновлено в 05:31
Авто
Jaguar I-Pace назвали автомобилем года 2019
Jaguar I-Pace отметили за экологичность и дизайн. Эта же модель получила титул всемирного автомобиля года.
Обновлено вчера в 22:41
Армия и оружие
Турчинов предложил признать ФСБ террористической организацией
По словам Турчинова, ФСБ и Главное управление Генштаба ВС России (ранее называлось ГРУ) следует отнести к террористическим организациям, директора ФСБ Александра Бортникова внести как террориста в базу Интерпола, а Россию признать страной, распространяющей терроризм, сообщает пресс-служба СНБО.
Обновлено в 04:39
Путешествия
Более 100 россиян не смогли вылететь из Санкт-Петербурга на Хайнань
Российские туристы, планировавшие вылететь 18 апреля на китайский остров Хайнань из Санкт-Петербурга по линии нескольких туроператоров, не смогли попасть на рейс авиакомании iFly, сообщает АТОР.
Обновлено в 07:35
Футбол
«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» установили рекорд Лиги чемпионов
Обновлено вчера в 18:46