Общество

«Роскачество» назвало лучшие марки кефираИзвестия 02:03

По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов. Худшей была признана продукция марки «Пискаревский» с 2,5 балла.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Роскачество выбрало лучший кефир

News.ru02:37

Роскачество не обнаружило тенденцию по фальсификации кефира

Коммерсантъ02:37

Роскачество исследовало кефир из 10 регионов России

Комсомольская правда01:00

Роскачество проверило кефир на российских прилавках

РИА Новости01:29

В Роскачестве назвали лучшие региональные марки кефира

ТАСС01:01

Роскачество определило три лучшие марки кефира

РБК01:00

«Роскачество» назвало лучшие марки кефира

Известия02:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 08:50, Ашберн
Политика

Россия запретила экспортировать нефть на Украину

Ранее глава кабмина на заседании правительства сообщил об ответных мерах в отношении Украины, которая пошла на очередные запреты для российских товаров.
Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес

В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Политика

Киевcкий суд признал незаконной национализацию ПриватБанка

Суд признал противоправными решения Нацбанка Украины, правительства, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, следствием которых стала национализация банка.
Обновлено в 06:52
Здоровье

Учёные развенчали миф о пользе правильного питания

Журналистом Гюнтером Брандштеттером в издании Der Standard опубликовано опровержение о влиянии правильного питания на продолжительность жизни, а так же на развитие инфаркта и онкологических заболеваний.
Обновлено в 04:23
Авто

Новый Subaru Outback стал ближе к «Форестеру»

Новое поколение кроссовера Subaru Outback базирует на новейшей глобальной платформе, которая сделала модель более управляемой и динамичной.
Обновлено вчера в 11:39
Политика

Президент Эстонии заявила о готовности к диалогу с Россией

Обновлено в 07:11
Политика

Матвиенко осталась главой Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ

Обновлено в 08:25
Общество

Бригада врачей из Москвы вылетает в Уфу для помощи Дмитрию Быкову

Ранее и.о. министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил, что 16 апреля 51-летнего Дмитрия Быкова доставили в больницу Уфы с борта самолета в тяжелом состоянии и с нарушением сознания.
Обновлено в 03:46
Происшествия

Появилось видео с места аварии с туристическим автобусом на Мадейре

Телеканал RTR Madeira опубликовал в своем Facebook видео с места аварии с туристическим автобусом на острове Майдера, жертвами которой стали 28 человек.
Обновлено вчера в 16:29
Авто

Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка»

К официальным дилерам Ульяновского автозавода уже поступили новые версии «Буханки» — УАЗ Комби Трофи.
Обновлено 16 апреля в 05:44
Происшествия

Дело Гулиева направили в главное следственное управление МВД

Дело о нападении защитника московского «Спартака» Аяза Гулиева на американца передано в Главное следственное управление МВД, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Обновлено в 06:41
Музыка

Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой

По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено в 05:37
Происшествия

В московской редакции «Росбалта» прошли обыски

Ульянов сообщил, что обыски проводятся якобы в связи с прошлогодним уголовным делом по фактам клеветы в отношении Алишера Усманова со стороны одного из сотрудников агентства.
Обновлено в 07:35
Футбол

«Аякс» намерен продлить контракт с главным тренером тен Хагом

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг может в скором времени продлить соглашение с клубом, сообщает De Telegraaf.
Обновлено в 07:56
Политика

Российские телеканалы покажут дебаты Порошенко и Зеленского

Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.
Обновлено в 07:50
Спорт

Кот и медведь стали талисманами олимпийской команды России

Кот-шапка-ушанка и медведь-неваляшка стали талисманами олимпийской команды России, об этом было объявлено в эфире телеканала "Матч ТВ".
Обновлено в 07:37
Футбол

«Локомотив» продал все билеты на матч с ЦСКА

Московский клуб сообщил, что продал все билеты на матч 24-го тура чемпионата России против ЦСКА.
Обновлено в 06:08
Происшествия

Загорелся двигатель. В «ЮТэйр» назвали ЧП в самолете штатной ситуацией

Обновлено в 07:17
Спорт

Жену Кокорина возмутили заявления Пака в суде

Жена нападающего «Зенита» Александра Кокорина Дарья Валитова с негодованием прокомментировала слова главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака в Пресненском суде Москвы, где проходят слушания по делу футболиста.
Обновлено в 04:38
Происшествия

Свидетель драки с участием Кокорина и Мамаева ждал вмешательства полиции

Обновлено в 08:13
Политика

Санкции против Венесуэлы вернутся бумерангом банковской системе США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что введение комплекса «односторонних и абсолютно противозаконных санкций» в отношении венесуэльского Центробанка является нарушением норм международного права.
Обновлено в 07:03
Происшествия

Под грузовым поездом в Воронежской области найдена бомба

В городе Лиски Воронежской области под вагоном грузового поезда обнаружена бомба.
Обновлено в 07:50
Происшествия

В Ленобласти ищут место падения легкомоторного самолета

Обновлено в 08:26
Политика

Захарова назвала мифом изоляцию Крыма

Несколько иностранных гостей форума посетовали, что после возвращения Крыма в состав РФ консульства европейских государтв в Крыму были закрыты, и это затрудняет общение представителей национальных диаспор полуострова со своими соотечественниками за рубежом, а также усложняет поездки в Европу.
Обновлено в 08:33
Экономика

России грозит блокировка платежей по картам из-за санкций

Центробанк и Национальной системе платежных карт обеспокоены тем, что операции по картам могут быть попросту заблокированы.
Обновлено в 05:31
Авто

Jaguar I-Pace назвали автомобилем года 2019

Jaguar I-Pace отметили за экологичность и дизайн. Эта же модель получила титул всемирного автомобиля года.
Обновлено вчера в 22:41
Армия и оружие

Турчинов предложил признать ФСБ террористической организацией

По словам Турчинова, ФСБ и Главное управление Генштаба ВС России (ранее называлось ГРУ) следует отнести к террористическим организациям, директора ФСБ Александра Бортникова внести как террориста в базу Интерпола, а Россию признать страной, распространяющей терроризм, сообщает пресс-служба СНБО.
Обновлено в 04:39
Авто

Названы регионы России, лидирующие по продажам подержанных автомобилей

Обновлено в 02:47
Путешествия

Более 100 россиян не смогли вылететь из Санкт-Петербурга на Хайнань

Российские туристы, планировавшие вылететь 18 апреля на китайский остров Хайнань из Санкт-Петербурга по линии нескольких туроператоров, не смогли попасть на рейс авиакомании iFly, сообщает АТОР.
Обновлено в 07:35
Футбол

«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» установили рекорд Лиги чемпионов

Обновлено вчера в 18:46
Как работают Яндекс.Новости?
Главное