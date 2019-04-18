Общество
«Роскачество» назвало лучшие марки кефираИзвестия 02:03
По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов. Худшей была признана продукция марки «Пискаревский» с 2,5 балла.
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Политика
Зеленский: Законопроект о языке, рассматривающийся в Верховной Раде Украины должен быть обсужден с гражданами страны
Зеленский подчеркнул, что сейчас есть широкий спектр возможностей для коммуникации с обществом.
Обновлено в 03:03
Происшествия
Знаменитый писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован
Известный русский писатель, поэт и публицист Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе.
Обновлено вчера в 04:55
Шоу-бизнес
Появились кадры прогулки Саши Савельевой с новорожденным сыном
В микроблоге Сафонова появилось короткое видео, где Савельева гуляет на природе с коляской.
Обновлено в 04:00
Экономика
Новый экологический налог могут ввести в России
В правительстве рассматривают возможность заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог, рассказал в интервью "Российской газете" руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов.
Обновлено в 02:32
Спорт
Наряд Медведевой напомнил пользователям корейское порно
Обновлено в 03:59
Космос
Межзвездный объект сгорел в атмосфере Земли
Вошедшее в атмосферу Земли в январе 2014 года небесное тело оказалось межзвездным объектом и прилетело из другой планетной системы, расположенной в диске Млечного Пути, выяснили ученые Гарвардского университета.
Обновлено в 01:46
Игры
Разработчики игр из Вологды попали в список миллиардеров Bloomberg
Братья Бухманы заработали $1,2 млрд на разработке игр для платформ iOS и Android и попали в список миллиардеров Bloomberg.
Обновлено вчера в 16:54
Происшествия
Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено вчера в 05:55
Экономика
Polymetal в I квартале увеличил производство золота на 41%
Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") в январе-марте 2019 года увеличил производство золота на 41% до 302 тысяч унций (9,39 тонны), серебра — снизил на 15% до 5,1 млн унций (158,6 тонны) в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, говорится в квартальном отчете компании.
Обновлено в 02:16
Здоровье
Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком
Число больных раком, по последним данным, увеличилось на 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
В московском офисе «Росбалта» идут обыски
Следователи Следственного комитета РФ и сотрудники полиции проводят обыски в московском офисе информационного агентства "Росбалт".
Обновлено в 03:54
Экономика
Forbes представил список 200 богатейших бизнесменов России
Суммарное состояние 200 богатейших россиян составило $496 млрд. В рейтинге оказалось 100 долларовых миллиардеров и 100 мультимиллионеров.
Обновлено в 03:35
Политика
Кирилл Вышинский прокомментировал украинские выборы
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал, что заключенные Киевского следственного изолятора, где он содержится, не воспринимают всерьез Петра Порошенко.
Обновлено в 01:36
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» получил противоскользящее покрытие
Российский танк Т-14 "Армата" получил противоскользящее покрытие, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:51
Авто
Определен победитель конкурса «Всемирный автомобиль 2019 года»
Электрический кроссовер Jaguar I-Pace стал победителем в номинации «Всемирный автомобиль года» (World Car of the Year) в 2019 году, обойдя при этом Audi e-tron и Volvo S60/V60.
Обновлено вчера в 13:36
Общество
Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом
Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено вчера в 07:48
Культура
Звезда фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет
В Великобритании умерла актриса кино и телевидения, фотомодель и певица Майя-Лесия Нэйлор — талантливой девушке было всего шестнадцать лет.
Обновлено в 03:32
Происшествия
В Португалии девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом
Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.
Обновлено вчера в 15:02
Политика
Медведев рассказал о россиянах, которые выживают
Во время отчета о работе правительства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал о том, что сегодня делают власти, чтобы побороть бедность в стране, передает Газета.ру.
Обновлено вчера в 06:13
Экономика
«Ъ»: «Группа ГАЗ» просит у государства поддержки на 29,5 млрд рублей
Группа ГАЗ Олега Дерипаски просит правительство выделить 29,5 млрд рублей государственной поддержки.
Обновлено в 01:50
Происшествия
В Большом театре кукол в Петербурге идут обыски
В девять часов утра в четверг, 18 апреля, в Большом театре кукол на улице Некрасова в Санкт-Петербурге начались обыски.
Обновлено в 03:18
Футбол
Кононов и игроки «Спартака» поздравили клуб с 97-летием
Обновлено в 02:21
Авто
Названы регионы России, лидирующие по продажам подержанных автомобилей
Российскими аналитиками был составлен список регионов страны, которые лидируют по продажам подержанных легковых машин по результатам первого квартала текущего года.
Обновлено в 03:49
Общество
В Петербурге появилась фреска с изображением Нотр-Дама до пожара
Лукьянов добавил, что на днях собирается на этой же стене разместить фреску с изображением собора Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка (Троицкий собор) — одного из крупнейших храмов Петербурга, где пожар в 2006 году уничтожил главный купол.
Обновлено в 03:10
Хоккей
Гол Радулова помог «Далласу» обыграть «Нэшвилл»
"Даллас" обыграл "Нэшвилл" (5:1) в матче первого раунда плей-офф НХЛ.
Обновлено вчера в 23:10
Армия и оружие
Урюпинскому артиллеристу не зачли донецкий «Оплот»
Свои требования к Михаилу Заикину военкомы мотивировали тем, что тот поступил на службу в войсковую часть №08805 — 5-ю отдельную мотострелковую бригаду «Оплот», основателем которой считается глава ДНР Александр Захарченко, погибший 31 августа 2018 года при взрыве в донецком кафе «Сепар».
Обновлено вчера в 18:55
Наука
Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти
Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
Обновлено вчера в 14:37
Авто
Стартовали продажи новой «Буханки» от УАЗ
В России начались продажи нового УАЗ «Комби Трофи», именуемого в народе «Буханкой».
Обновлено вчера в 13:15
Армия и оружие
Военные корабли НАТО вошли в акваторию Балтийского моря
Сегодня, 18 апреля, группа военно-морских кораблей Североатлантического альянса вошла в акваторию Балтийского моря.
Обновлено в 03:31