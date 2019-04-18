Общество

«Роскачество» назвало лучшие марки кефираИзвестия 02:03

По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов. Худшей была признана продукция марки «Пискаревский» с 2,5 балла.
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Роскачество не обнаружило тенденцию по фальсификации кефира

Коммерсантъ02:37

Роскачество проверило кефир на российских прилавках

РИА Новости01:29

Роскачество определило лучший кефир

Российская газета01:00

Роскачество определило три лучшие марки кефира

РБК01:00

Роскачество обновило рейтинг кефира по просьбам потребителей

Агентство Москва01:00

Роскачество исследовало кефир из 10 регионов России

Комсомольская правда01:00

В Роскачестве назвали лучшие региональные торговые марки кефира

ТАСС01:01
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Армия и оружие

КНДР провела испытания нового тактического управляемого оружия

Обновлено вчера в 23:07
Авто

Новый Mercedes-Benz GLS показан официально

Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Нью-Йорке представила новое поколение кроссовера GLS.
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия

Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали

Обновлено вчера в 04:33
Происшествия

Самолёт во Внуково остановили по требованию пассажиров из-за пламени

Обновлено вчера в 12:42
Происшествия

В Томской области в аварии с грузовиком погибли три человека

Обновлено в 01:40
Хоккей

«Бостон» сравнял счет в серии плей-офф НХЛ против «Торонто»

"Бостон" на выезде обыграл "Торонто" со счетом 6:4 в четвертом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 23:37
Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» получил противоскользящее покрытие

Российский танк Т-14 "Армата" получил противоскользящее покрытие, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:51
Здоровье

Развенчан миф о пользе правильного питания

Журналист издания Der Standard Гюнтер Брандштеттер развеял мнение, что здоровое питание влияет на продолжение жизни, исключает риск инфаркта и рака.
Обновлено вчера в 22:50
Политика

«Ъ» узнал о визите советника Трампа в Москву

Фиона Хилл, которая является советником президента США Дональда Трампа по России, посетила Москву. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 19:35
Происшествия

В Новосибирской области завели дело из-за травли ребенка с ВИЧ

Следователи возбудили уголовное дело о неприкосновенности частной жизни по факту нарушения прав ребенка с ВИЧ и его семьи, которую выживают из города, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по Новосибирской области.
Обновлено в 02:18
Музыка

Пугачева сделала заявление после юбилейного концерта

Пугачева 15 апреля отметила 70-летие, а 17 апреля состоялся ее юбилейный концерт.
Обновлено в 02:34
Авто

Назван победитель конкурса «Всемирный автомобиль года»

Audi A7 Sportback: даже солидному автомобилю уместно быть в хорошей спортивной форме Стоит отметить, что автомобили, участвующие во всемирном конкурсе, в соответствии с его условиями должны продаваться не менее чем в пяти странах и как минимум на двух континентах по состоянию на 1 января того года, в рамках которого проводится отбор.
Обновлено в 02:26
Технологии

Самолет со сверхкоротким взлетом задумали создать в России

В России начали работать над созданием демонстратора самолета со сверхкоротким взлетом и посадкой, сообщили в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
Обновлено в 02:21
Здоровье

Забайкалье получит от Минвостокразвития РФ более 50 машин скорой помощи

Финансирование в размере трёх миллиардов рублей, выделенное Минвостокразвития РФ на здравоохранение Забайкальского края, будет направлено на приобретение 52 автомобилей скорой помощи, двух передвижных медицинских ФАПов, 203 служебных квартир для врачей и на другие направления.
Обновлено в 02:17
Транспорт

На Пасху в Москве запустят более 1 тыс. бесплатных автобусов

В мэрии отметили, что бесплатно москвичи смогут добраться до крупных кладбищ в дни пасхальных праздников — 21 апреля (Вербное воскресенье) и 28 апреля (Пасха), 5 мая (Красная горка) и 7 мая (Радоница).
Обновлено в 00:50
Политика

Медведев сообщил, что в России почти 19 миллионов бедных

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что в России сейчас проживают почти 19 миллионов бедных.
Обновлено вчера в 19:15
Политика

Зеленский начал подготовку к встрече с Трампом

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского наняла американскую лоббистскую компанию Signal Group Consulting для подготовки встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 21:45
Происшествия

Панкратова-Черного сняли с самолета в Барнауле

Обновлено вчера в 06:38
Авто

У китайцев имеется собственный аналог Лада Гранта

Обновлено в 02:32
Наука

Ученые назвали продукты, вызывающие рак кишечника

Ежедневное употребление красного (говядина, свинина, баранина) и переработанного мяса даже в небольших количествах может повысить вероятность заболевания раком кишечника, выяснили исследователи Оксфордского университета.
Обновлено вчера в 20:22
Кино

DC представила первый тизер сериала «Болотная тварь»

Потоковый сервис DC Universe представил первый тизер сериала «Болотная тварь» (Swamp Thing).
Обновлено вчера в 21:00
Политика

Депутат Рады: Порошенко готовится сорвать выборы

В свою очередь Порошенко заявил о твердом намерении выиграть выборы.
Обновлено вчера в 12:39
Футбол

«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» установили рекорд Лиги чемпионов

Обновлено вчера в 18:46
Экономика

Forbes назвал богатейших бизнесменов России

Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых российских бизнесменов.
Обновлено в 02:45
Экономика

Меньше половины россиян причисляют себя к среднему классу

В период с 2014 по 2018 год доля россиян, которые относят себя к среднему классу, уменьшилась с 60% до 47%, говорится в исследовании «Потребительский индекс Иванова» от «Сбербанк CIB».
Обновлено в 01:49
Армия и оружие

Шесть российских атомоходов отправят на металлолом вместо модернизации

Шесть российских атомных крейсеров и подлодок утилизируют, несмотря на запланированную ранее модернизацию.
Обновлено вчера в 22:42
Экономика

Медведев поддержал идею объединения ОСАГО и КАСКО

Обновлено вчера в 09:12
Происшествия

Мужчина с двумя канистрами бензина хотел поджечь собор на Манхэттене

Полиция Нью-Йорка задержала мужчину, собиравшегося поджечь собор Святого Патрика на Манхэттене. Инцидент произошел в среду вечером.
Обновлено в 00:35
Экономика

В России могут ввести новый экологический налог

Руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов в беседе с «Российской газетой» заявил, что в настоящее время в правительстве рассматривается идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

Почти 30 человек погибли в аварии с автобусом на Мадейре

По меньше мере, 28 человек погибли при крушении туристического автобуса в среду в курортном районе Канису на юго-востоке португальского острова Мадейра, сообщила BBC News.
Обновлено вчера в 15:53
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