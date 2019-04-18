Общество
«Роскачество» назвало лучшие марки кефираИзвестия 02:03
По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов. Худшей была признана продукция марки «Пискаревский» с 2,5 балла.
Читать в источнике
Оценить64
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 05:47, Ашберн
Политика
КНДР потребовала заменить Помпео на переговорах
Министерство иностранных дел Северной Кореи потребовало, чтобы в числе участников переговоров по денуклеаризации полуострова не было госсекретаря США Майка Помпео.
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес
Волочкова продемонстрировала Пугачевой свой фирменный шпагат
"Молодец!" — похвалила Волочкову Пугачева. "Сесть на шпагат на высоких каблуках не так-то просто", — отметила балерина.
Обновлено вчера в 17:51
Шоу-бизнес
Умерла актриса из сериала «Кадетство» Ирина Цывина
Скончалась известная российская актриса Ирина Цывина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подругу артистки Ксению Хаирову.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Сбившему курсанта МЧС воронежцу предъявили обвинение
Сотрудники регуправления Следственного комитета (СКР) предъявили обвинение 45-летнему водителю Mercedes, сбившему в Воронеже курсанта МЧС.
Обновлено в 04:12
Политика
Советник Трампа по России прибыла в Москву с необъявленным визитом
В Москву приехала делегация Соединённых Штатов во главе с советником Белого дома Дональда Трампа по России, членом совета национальной безопасности Фионой Хилл.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Состояние Дмитрия Быкова признали тяжелым
Обновлено вчера в 06:53
Кино
DC представила первый тизер сериала «Болотная тварь»
Потоковый сервис DC Universe представил первый тизер сериала «Болотная тварь» (Swamp Thing).
Обновлено вчера в 21:00
Экономика
В правительстве обсуждают введение нового экологического налога
Кириллов считает, что новый налог поможет модернизировать «грязные» производства и станет дополнительным стимулом для использования современных технологий по очистке воды как промышленными предприятиями, так и коммунальным сектором.
Обновлено в 01:27
Экономика
ЦБ: годовая инфляция находится вблизи 4%
Ранее ЦБ РФ сообщил, что в марте 2019 г. годовая инфляция в России составила 5,3%. На конец 2019 года инфляция в РФ, по прогнозу регулятора, составит 4,7-5,2%, а квартальные темпы прироста потребительских цен в годовом выражении замедлятся до 4% уже во втором полугодии 2019 года.
Обновлено в 05:01
Авто
Стартовали продажи обновленной версии УАЗ «Буханка»
Отечественный автопроизводитель УАЗ сообщил о старте продаж обновленного варианта «Буханки» с внедорожными элементами.
Обновлено вчера в 03:55
Политика
Россия ввела запрет на экспорт нефти на Украину
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия вводит запрет на экспорт нефти на Украину.
Обновлено в 05:28
Кино
Актриса из «Облачного атласа» умерла в возрасте 16 лет
Британская актриса и певица, сыгравшая в фильме "Облачный атлас", Майя-Лесия Нэйлор умерла на 17-м году жизни.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие
ФСБ: В ЕС вернулись более тысячи боевиков для продолжения террора
В страны Евросоюза с Ближнего Востока вернулись порядка 1,5 тысяч боевиков, которые намерены продолжить террористическую деятельность.
Обновлено в 04:38
Экономика
Госдума РФ приняла закон об ипотечных каникулах
Государственная Дума РФ приняла в окончательном чтении закон об ипотечных каникулах.
Обновлено в 04:59
Происшествия
На железнодорожной станции под Воронежем нашли бомбу
По данным издания, взрывное устройство нашли рабочие пропарочного парка, оно было закреплено под вагоном со стальными заготовками.
Обновлено в 05:40
Футбол
Роналду настроен покинуть «Ювентус» из-за вылета из Лиги чемпионов
Португальский форвард Криштиану Роналду рассматривает вариант с уходом из туринского "Ювентуса" по завершении следующего сезона, информирует Sport.es.
Обновлено в 05:34
Наука
Ученые рассказали, как вычислить неверного мужчину по лицу
Обновлено вчера в 15:14
Интернет
Facebook заполучила базу контактов 1,5 млн пользователей без их ведома
Контакты порядка 1,5 миллиона пользователей заполучила социальная сеть Facebook.
Обновлено в 00:58
Музыка
Зрители пожаловались на юбилейный концерт Аллы Пугачевой
Как сообщает издание teleprogramma, зрители, пришедшие полюбоваться и послушать исполнение Примадонны, пожаловались на плохой звук на концерте, передает LigaNews.
Обновлено в 03:16
Происшествия
В Эдинбурге застрелили актера фильма «На игле-2»
Бывший боксер Брэдли Уэлш, сыгравший в фильме «На игле-2», был убит в Эдинбурге, сообщают Би-би-си и The Scotsman.
Обновлено в 04:15
Политика
Светлаков назвал Сталина тираном
Российский актер кино и телевидения, юморист Сергей Светлаков высказал свое мнение о деятельности руководителя Советского государства Иосифа Сталина.
Обновлено в 03:49
Экономика
Forbes составил рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших бизнесменов России.
Обновлено в 03:06
Авто
Mazda презентовала дизельную вариацию паркетника CX-5
На мотор-шоу в Нью-Йорке презентовали дизельную модификацию малогабаритного кросса Mazda CX-5.
Обновлено в 01:37
Происшествия
В Нью-Йорке остановили вероятного поджигателя собора
На Манхэттене задержали человека, пришедшего в собор Святого Патрика с горючими жидкостями.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие
ВДВ первыми получили новые АК-12
«Подразделения ВДВ первыми получают для освоения новый автомат АК-12, который заменит состоящие на вооружении АКС-74 и АК-74М», – пояснил собеседник ТАСС.
Обновлено в 04:35
Общество
В Петербурге появилась фреска с изображением Нотр-Дама до пожара
Лукьянов добавил, что на днях собирается на этой же стене разместить фреску с изображением собора Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка (Троицкий собор) — одного из крупнейших храмов Петербурга, где пожар в 2006 году уничтожил главный купол.
Обновлено в 03:10
Политика
Путин обсудит с Воробьевым и Дитрихом транспортные развязки в Химках
Д.Песков напомнил, что в конце прошлой недели во время посещения НПО "Энергомаш" президент пообещал разобраться с этим вопросом сотрудникам предприятия, которые пожаловались на недостатки транспортной инфраструктуры между старыми и новыми Химками, из-за которых два района фактически разделены.
Обновлено в 05:02
Космос
Межзвездный объект сгорел в атмосфере Земли
Вошедшее в атмосферу Земли в январе 2014 года небесное тело оказалось межзвездным объектом и прилетело из другой планетной системы, расположенной в диске Млечного Пути, выяснили ученые Гарвардского университета.
Обновлено в 01:46
Армия и оружие
В Великобритании заподозрили РФ в подготовке к войне
Британский аналитический центр Chatham House заявил в своем докладе, что Россия может готовиться к войне.
Обновлено в 04:59
Происшествия
В московском офисе информагентства «Росбалт» проходят обыски
Следователи совместно с сотрудниками полиции проводят обыски в московском офис информационного агентства «Росбалт», сообщили 18 апреля в редакции издания.
Обновлено в 04:39