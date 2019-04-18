Общество

«Роскачество» назвало лучшие марки кефираИзвестия 02:03

По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов. Худшей была признана продукция марки «Пискаревский» с 2,5 балла.
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Роскачество не обнаружило тенденцию по фальсификации кефира

Коммерсантъ02:37

В Роскачестве назвали лучшие региональные марки кефира

ТАСС01:01

Роскачество проверило кефир на российских прилавках

РИА Новости01:29

«Роскачество» назвало лучшие марки кефира

Известия02:03

Роскачество определило три лучшие марки кефира

РБК01:00

Роскачество исследовало кефир из 10 регионов России

Комсомольская правда01:00

Роскачество определило лучший кефир

Российская газета01:00
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Политика

КНДР потребовала заменить Помпео на переговорах

Министерство иностранных дел Северной Кореи потребовало, чтобы в числе участников переговоров по денуклеаризации полуострова не было госсекретаря США Майка Помпео.
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес

Волочкова продемонстрировала Пугачевой свой фирменный шпагат

"Молодец!" — похвалила Волочкову Пугачева. "Сесть на шпагат на высоких каблуках не так-то просто", — отметила балерина.
Обновлено вчера в 17:51
Шоу-бизнес

Умерла актриса из сериала «Кадетство» Ирина Цывина

Скончалась известная российская актриса Ирина Цывина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подругу артистки Ксению Хаирову.
Обновлено в 05:33
Происшествия

Сбившему курсанта МЧС воронежцу предъявили обвинение

Сотрудники регуправления Следственного комитета (СКР) предъявили обвинение 45-летнему водителю Mercedes, сбившему в Воронеже курсанта МЧС.
Обновлено в 04:12
Политика

Советник Трампа по России прибыла в Москву с необъявленным визитом

В Москву приехала делегация Соединённых Штатов во главе с советником Белого дома Дональда Трампа по России, членом совета национальной безопасности Фионой Хилл.
Обновлено в 02:18
Происшествия

Состояние Дмитрия Быкова признали тяжелым

Обновлено вчера в 06:53
Кино

DC представила первый тизер сериала «Болотная тварь»

Потоковый сервис DC Universe представил первый тизер сериала «Болотная тварь» (Swamp Thing).
Обновлено вчера в 21:00
Экономика

В правительстве обсуждают введение нового экологического налога

Кириллов считает, что новый налог поможет модернизировать «грязные» производства и станет дополнительным стимулом для использования современных технологий по очистке воды как промышленными предприятиями, так и коммунальным сектором.
Обновлено в 01:27
Экономика

ЦБ: годовая инфляция находится вблизи 4%

Ранее ЦБ РФ сообщил, что в марте 2019 г. годовая инфляция в России составила 5,3%. На конец 2019 года инфляция в РФ, по прогнозу регулятора, составит 4,7-5,2%, а квартальные темпы прироста потребительских цен в годовом выражении замедлятся до 4% уже во втором полугодии 2019 года.
Обновлено в 05:01
Авто

Стартовали продажи обновленной версии УАЗ «Буханка»

Отечественный автопроизводитель УАЗ сообщил о старте продаж обновленного варианта «Буханки» с внедорожными элементами.
Обновлено вчера в 03:55
Политика

Россия ввела запрет на экспорт нефти на Украину

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия вводит запрет на экспорт нефти на Украину.
Обновлено в 05:28
Кино

Актриса из «Облачного атласа» умерла в возрасте 16 лет

Британская актриса и певица, сыгравшая в фильме "Облачный атлас", Майя-Лесия Нэйлор умерла на 17-м году жизни.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие

ФСБ: В ЕС вернулись более тысячи боевиков для продолжения террора

В страны Евросоюза с Ближнего Востока вернулись порядка 1,5 тысяч боевиков, которые намерены продолжить террористическую деятельность.
Обновлено в 04:38
Экономика

Госдума РФ приняла закон об ипотечных каникулах

Государственная Дума РФ приняла в окончательном чтении закон об ипотечных каникулах.
Обновлено в 04:59
Происшествия

На железнодорожной станции под Воронежем нашли бомбу

По данным издания, взрывное устройство нашли рабочие пропарочного парка, оно было закреплено под вагоном со стальными заготовками.
Обновлено в 05:40
Футбол

Роналду настроен покинуть «Ювентус» из-за вылета из Лиги чемпионов

Португальский форвард Криштиану Роналду рассматривает вариант с уходом из туринского "Ювентуса" по завершении следующего сезона, информирует Sport.es.
Обновлено в 05:34
Наука

Ученые рассказали, как вычислить неверного мужчину по лицу

Обновлено вчера в 15:14
Интернет

Facebook заполучила базу контактов 1,5 млн пользователей без их ведома

Контакты порядка 1,5 миллиона пользователей заполучила социальная сеть Facebook.
Обновлено в 00:58
Музыка

Зрители пожаловались на юбилейный концерт Аллы Пугачевой

Как сообщает издание teleprogramma, зрители, пришедшие полюбоваться и послушать исполнение Примадонны, пожаловались на плохой звук на концерте, передает LigaNews.
Обновлено в 03:16
Происшествия

В Эдинбурге застрелили актера фильма «На игле-2»

Бывший боксер Брэдли Уэлш, сыгравший в фильме «На игле-2», был убит в Эдинбурге, сообщают Би-би-си и The Scotsman.
Обновлено в 04:15
Политика

Светлаков назвал Сталина тираном

Российский актер кино и телевидения, юморист Сергей Светлаков высказал свое мнение о деятельности руководителя Советского государства Иосифа Сталина.
Обновлено в 03:49
Экономика

Forbes составил рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших бизнесменов России.
Обновлено в 03:06
Авто

Mazda презентовала дизельную вариацию паркетника CX-5

На мотор-шоу в Нью-Йорке презентовали дизельную модификацию малогабаритного кросса Mazda CX-5.
Обновлено в 01:37
Происшествия

В Нью-Йорке остановили вероятного поджигателя собора

На Манхэттене задержали человека, пришедшего в собор Святого Патрика с горючими жидкостями.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие

ВДВ первыми получили новые АК-12

«Подразделения ВДВ первыми получают для освоения новый автомат АК-12, который заменит состоящие на вооружении АКС-74 и АК-74М», – пояснил собеседник ТАСС.
Обновлено в 04:35
Общество

В Петербурге появилась фреска с изображением Нотр-Дама до пожара

Лукьянов добавил, что на днях собирается на этой же стене разместить фреску с изображением собора Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка (Троицкий собор) — одного из крупнейших храмов Петербурга, где пожар в 2006 году уничтожил главный купол.
Обновлено в 03:10
Политика

Путин обсудит с Воробьевым и Дитрихом транспортные развязки в Химках

Д.Песков напомнил, что в конце прошлой недели во время посещения НПО "Энергомаш" президент пообещал разобраться с этим вопросом сотрудникам предприятия, которые пожаловались на недостатки транспортной инфраструктуры между старыми и новыми Химками, из-за которых два района фактически разделены.
Обновлено в 05:02
Космос

Межзвездный объект сгорел в атмосфере Земли

Вошедшее в атмосферу Земли в январе 2014 года небесное тело оказалось межзвездным объектом и прилетело из другой планетной системы, расположенной в диске Млечного Пути, выяснили ученые Гарвардского университета.
Обновлено в 01:46
Армия и оружие

В Великобритании заподозрили РФ в подготовке к войне

Британский аналитический центр Chatham House заявил в своем докладе, что Россия может готовиться к войне.
Обновлено в 04:59
Происшествия

В московском офисе информагентства «Росбалт» проходят обыски

Следователи совместно с сотрудниками полиции проводят обыски в московском офис информационного агентства «Росбалт», сообщили 18 апреля в редакции издания.
Обновлено в 04:39
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