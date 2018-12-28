Общество

Роскачество назвало лучшие бренды российской красной икры
РБК
00:00

В сообщении Роскачества, поступившем в РБК, указывается, что эксперты изучили 29 торговых марок российской икры лососевых рыб в ценовом диапазоне от 230 до 750 руб. за 100 г. Проверив их на наличие вредных веществ, красителей и консервантов, а также на вкус, запах и цвет, они определили десять марок, которые набрали наивысшее количество баллов.
РБК00:00

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Роскачество: красная икра нескольких компаний не прошла проверку

Deita.ru26 декабря в 08:29
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Политика

В Крыму построили заграждение на границе с Украиной

Обновлено вчера в 20:08
Общество

Роскачество назвало лучшие бренды российской красной икры

В сообщении Роскачества, поступившем в РБК, указывается, что эксперты изучили 29 торговых марок российской икры лососевых рыб в ценовом диапазоне от 230 до 750 руб. за 100 г. Проверив их на наличие вредных веществ, красителей и консервантов, а также на вкус, запах и цвет, они определили десять марок, которые набрали наивысшее количество баллов.
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