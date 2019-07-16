с чего всё началось

Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний ICRT (International Consumer Research and Testing) подвели итоги очередного исследования антивирусов для операционных систем Mac и Windows, оценив их способность противостоять вредоносным программам, удобство в использовании и количество необходимых для их работы ресурсов.

Роскачество назвало лучшие антивирусы для Windows и Mac

Армия и оружие В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.

Политика Почему рейтинг партии Зеленского снижается перед выборами в Раду Рейтинг партии Владимира Зеленского «Слуга народа» снижается в преддверии досрочных выборов в Раду.

Происшествия Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.

Футбол Воспитанник «Барселоны» назвал «Реал» лучшим клубом в мире 18-летний нападающий Такефуса Кубо, нынешним летом перешедший в «Реал», выразил мнение, что мадридский клуб является лучшим в мире.

Общество Минтруд прокомментировал перенос выходных в 2020 году "В соответствии с вышеприведенными нормами с целью рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней Минтрудом России подготовлено постановление правительства России от 10 июля 2019 года №875, закрепляющее порядок переноса дней отдыха в 2020 году", - отметили в Минтруде.

Политика Украинский депутат сообщил о впечатлениях от встречи с Медведевым По словам Рабиновича, представители украинской делегации заявили, что Крым — это часть Украины, и ни один украинский политик не скажет иначе, поэтому Россия «должна с этим жить и думать, что делать».

Политика Ассанжа обвинили во вмешательстве в выборы США из посольства Эквадора Как сообщает CNN со ссылкой на данные из отчетов испанской частной охранной компании Undercover Global, осуществлявшей слежку за основателем WikiLeaks в посольстве Эквадора, Джулиан Ассанж якобы руководил публикациями компромата, оказавшего влияние на президентские выборы в США в 2016 году.

Происшествия Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию части руки Столичные врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.

Общество Правительство поддержало ограничение использования вейпов и кальянов Правительство дало положительный отзыв на законопроект об ограничении использования кальянов и о запрете продажи электронных курительных изделий несовершеннолетним.

Экономика Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.

Общество Сильные дожди и грозы обрушатся на Центральную Россию Сообщается, что циклон формируется на юго-западе ЦФО, он обрушится с грозовыми дождями на большую часть территории округа уже в среду, 17 июля.

Политика На Украине вступил в силу закон о госязыке На Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни.

Финансы Рубль подешевел к доллару и евро Утром 15 июля курс доллара вырос на 5 копеек – до 63,03 рубля.

Политика Турция ответила на санкции Евросоюза Анкара продолжит добычу углеводородов в Средиземном море, несмотря на решение Евросоюза приостановить диалог на высоком уровне, передает Anadolu заявление МИД.

Наука В Великобритании выпустят банкноту с портретом Алана Тьюринга Банк Англии выпустит банкноту номиналом 50 фунтов стерлингов с изображением английского математика Алана Тьюринга.

Общество Минприроды России предлагает ввести ЕГЭ по экологии Новый экзамен для выпускников — ЕГЭ по экологии — предлагает ввести Общественный совет Минприроды.

Финансы Аналитики допустили существенное снижение ключевой ставки ЦБ Экономисты «ВТБ Капитала» Александр Исаков и Родион Латыпов подготовили аналитическую записку, в которой допустили, что Банк России может пересмотреть планы по изменению ключевой ставки и снизить ее значительнее ожидаемых 6,5% годовых, сообщает РБК.

Происшествия Посетители китайского зоопарка забросали камнями ленивую панду Посетители зоопарка в Пекине забросали камнями большую панду.

Политика Жители Бердянска выгнали из города семью киевского журналиста Жена журналиста Вячеслава Гармаша опубликовала в Facebook историю, которая приключилась с их семьей в Бердянске.

Шоу-бизнес Умирающая от рака Яковлева заявила об ошибке врачей Ранее сообщалось, что жена Невзорова расплатилась с его умирающей от рака экс-супругой.

Интернет Twitter представил новый дизайн Почти год назад сервис микроблогов Twitter приступил к тестированию нового дизайна, а теперь официально представил новое оформление.

Политика США, Россия и Китай могут заключить трехсторонний ядерный договор Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы соглашение "нового поколения", которое будет заключено с Россией и Китаем, охватывало все виды ядерного оружия.

Политика Свердловчанин возглавил управление ФСБ по Омской области Савченко уже представлен губернатору Омской области Александру Буркову Напомним, Александр Бурков — тоже уроженец Свердловской области и ранее представлял регион в Госдуме.

Армия и оружие Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.