Интернет
Роскачество назвало лучшие антивирусы для Windows и MacТАСС 01:00
Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний ICRT (International Consumer Research and Testing) подвели итоги очередного исследования антивирусов для операционных систем Mac и Windows, оценив их способность противостоять вредоносным программам, удобство в использовании и количество необходимых для их работы ресурсов.
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с чего всё началось
«Необходимо отметить один важный момент, по итогам прошедших испытаний, ни одна программа, включая платные, не смогла справиться с тестированием на 100%, остановив все без исключения угрозы», — говорится в исследовании Роскачества.Телеканал 360°04:32
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Армия и оружие
В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 13:34
Политика
Почему рейтинг партии Зеленского снижается перед выборами в Раду
Рейтинг партии Владимира Зеленского «Слуга народа» снижается в преддверии досрочных выборов в Раду.
Обновлено вчера в 18:16
Происшествия
«Коктейль Молотова» бросили в дом украинцев, работающих в Польше
В жилище украинцев, работающих в Польше, бросили "коктейль Молотова".
Обновлено в 04:25
Происшествия
Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне
Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.
Обновлено в 01:41
Гаджеты
В Сеть выложили архив рекламы Apple за полвека
Обновлено вчера в 11:33
Футбол
Воспитанник «Барселоны» назвал «Реал» лучшим клубом в мире
18-летний нападающий Такефуса Кубо, нынешним летом перешедший в «Реал», выразил мнение, что мадридский клуб является лучшим в мире.
Обновлено в 03:04
Общество
Минтруд прокомментировал перенос выходных в 2020 году
"В соответствии с вышеприведенными нормами с целью рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней Минтрудом России подготовлено постановление правительства России от 10 июля 2019 года №875, закрепляющее порядок переноса дней отдыха в 2020 году", - отметили в Минтруде.
Обновлено вчера в 21:14
Политика
Украинский депутат сообщил о впечатлениях от встречи с Медведевым
По словам Рабиновича, представители украинской делегации заявили, что Крым — это часть Украины, и ни один украинский политик не скажет иначе, поэтому Россия «должна с этим жить и думать, что делать».
Обновлено в 04:32
Политика
Ассанжа обвинили во вмешательстве в выборы США из посольства Эквадора
Как сообщает CNN со ссылкой на данные из отчетов испанской частной охранной компании Undercover Global, осуществлявшей слежку за основателем WikiLeaks в посольстве Эквадора, Джулиан Ассанж якобы руководил публикациями компромата, оказавшего влияние на президентские выборы в США в 2016 году.
Обновлено вчера в 18:57
Происшествия
Сын депутата сбил насмерть двух пешеходов в Челябинской области
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию части руки
Столичные врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено вчера в 12:20
Общество
Правительство поддержало ограничение использования вейпов и кальянов
Правительство дало положительный отзыв на законопроект об ограничении использования кальянов и о запрете продажи электронных курительных изделий несовершеннолетним.
Обновлено в 04:31
Экономика
Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора
Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.
Обновлено в 01:06
Общество
Сильные дожди и грозы обрушатся на Центральную Россию
Сообщается, что циклон формируется на юго-западе ЦФО, он обрушится с грозовыми дождями на большую часть территории округа уже в среду, 17 июля.
Обновлено вчера в 22:40
Политика
На Украине вступил в силу закон о госязыке
На Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни.
Обновлено в 01:37
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро
Утром 15 июля курс доллара вырос на 5 копеек – до 63,03 рубля.
Обновлено вчера в 03:35
Политика
Турция ответила на санкции Евросоюза
Анкара продолжит добычу углеводородов в Средиземном море, несмотря на решение Евросоюза приостановить диалог на высоком уровне, передает Anadolu заявление МИД.
Обновлено в 02:06
Наука
В Великобритании выпустят банкноту с портретом Алана Тьюринга
Банк Англии выпустит банкноту номиналом 50 фунтов стерлингов с изображением английского математика Алана Тьюринга.
Обновлено вчера в 09:53
Общество
Минприроды России предлагает ввести ЕГЭ по экологии
Новый экзамен для выпускников — ЕГЭ по экологии — предлагает ввести Общественный совет Минприроды.
Обновлено в 00:52
Финансы
Аналитики допустили существенное снижение ключевой ставки ЦБ
Экономисты «ВТБ Капитала» Александр Исаков и Родион Латыпов подготовили аналитическую записку, в которой допустили, что Банк России может пересмотреть планы по изменению ключевой ставки и снизить ее значительнее ожидаемых 6,5% годовых, сообщает РБК.
Обновлено в 03:43
Происшествия
19-летнего американца обвинили в изнасиловании в Геленджике
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия
Посетители китайского зоопарка забросали камнями ленивую панду
Посетители зоопарка в Пекине забросали камнями большую панду.
Обновлено вчера в 14:19
Политика
Жители Бердянска выгнали из города семью киевского журналиста
Жена журналиста Вячеслава Гармаша опубликовала в Facebook историю, которая приключилась с их семьей в Бердянске.
Обновлено в 02:16
Шоу-бизнес
Умирающая от рака Яковлева заявила об ошибке врачей
Ранее сообщалось, что жена Невзорова расплатилась с его умирающей от рака экс-супругой.
Обновлено в 03:51
Интернет
Twitter представил новый дизайн
Почти год назад сервис микроблогов Twitter приступил к тестированию нового дизайна, а теперь официально представил новое оформление.
Обновлено в 04:38
Политика
США, Россия и Китай могут заключить трехсторонний ядерный договор
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы соглашение "нового поколения", которое будет заключено с Россией и Китаем, охватывало все виды ядерного оружия.
Обновлено вчера в 20:58
Политика
Свердловчанин возглавил управление ФСБ по Омской области
Савченко уже представлен губернатору Омской области Александру Буркову Напомним, Александр Бурков — тоже уроженец Свердловской области и ранее представлял регион в Госдуме.
Обновлено в 03:32
Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Политологи составили рейтинг устойчивости губернаторов
Холдинг "Минченко Консалтинг" подготовил новый рейтинг устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0".
Обновлено вчера в 17:04