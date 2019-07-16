Интернет

Роскачество назвало лучшие антивирусы для Windows и MacТАСС 01:00

Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний ICRT (International Consumer Research and Testing) подвели итоги очередного исследования антивирусов для операционных систем Mac и Windows, оценив их способность противостоять вредоносным программам, удобство в использовании и количество необходимых для их работы ресурсов.
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Роскачество выбрало лучшие антивирусы для Windows и Mac

РБК02:51

Роскачество назвало лучшие антивирусы для Windows и macOs

Rambler News Service01:00

Роскачество оценило антивирусные программы для компьютеров

РИА Новости01:11

Роскачество выбрало лучшие антивирусы для ПК

News.ru02:18

Роскачество назвало лучшие антивирусы для Windows и Mac

ТАСС01:00

«Роскачество» назвало лучшие антивирусы для Windows и Mac

Известия01:00

В Роскачестве составили рейтинг антивирусов 2019

Российская газета01:00
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 03:21, Вашингтон
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»

Обновлено вчера в 01:25
Политика

На Украине вступил в силу закон о государственном языке

На Украине с 16 июля вступил в силу закон, который закрепил украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны.
Обновлено вчера в 21:56
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста

Обновлено вчера в 12:50
Армия и оружие

Немецкие СМИ рассказали о возможном «неожиданном ударе» России

Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы готовится к ведению региональных войн в Европе, чем вынуждает НАТО действовать, пишет немецкая газета Die Welt.
Обновлено вчера в 23:32
Шоу-бизнес

Михаил Кононов – звезда «Большой перемены», переживший самоубийство мамы и предательство любовницы, умер в нищете

Обновлено в 03:00
Политика

Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в Мосгордуму

Кандидаты, которым отказали в регистрации, могут оспорить это решение, подав жалобу в Мосгоризбирком или через суд.
Обновлено в 03:16
Политика

Турция отреагировала на санкции ЕС

В турецком министерстве иностранных дел оценили решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция якобы производила бурение в экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 22:36
Политика

В Крыму понадеялись на возвращение скифского золота

Музеи Крыма ждут справедливого решения апелляционного суда в Амстердаме, который решит вопрос принадлежности коллекции скифского золота, на которое претендует Россия и Украина.
Обновлено в 02:05
Общество

Россияне увидят лунное затмение

Обновлено вчера в 23:59
Шоу-бизнес

Беременная сестра Влада Топалова выходит замуж

Ну а на днях Алина сделала еще одно важное объявление: скоро совладелица ивент-агентства Ace Agency выходит замуж.
Обновлено в 02:31
Армия и оружие

Stratfor назвала слабые стороны C-400

Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны.
Обновлено вчера в 20:54
Происшествия

В аэропорт Казани из-за неисправности вернулся самолет «Победы»

Обновлено вчера в 15:37
Политика

«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций

Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.
Обновлено вчера в 21:15
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 5 копеек — до 63,02 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 71,13 рубля.
Обновлено вчера в 03:00
Армия и оружие

Пакистан открыл свое воздушное пространство для гражданской авиации

Пакистан открыл свое воздушное пространство для гражданских самолетов через несколько месяцев ограничений из-за конфликта с Индией, сообщает Times of India.
Обновлено в 01:28
Общество

Россияне получат дополнительный выходной

Минздрав предложил предоставить гражданам от 40 лет право на выходной день для прохождения ежегодного медосмотра.
Обновлено вчера в 01:49
Интернет

Хакер рассказал о способе взлома аккаунтов Instagram за 10 минут

Специалист в сфере кибербезопасности Лаксман Мутийя обнаружил в социальной сети Instagram уязвимость, которая поможет взломать любой аккаунт за 10 минут.
Обновлено в 01:10
Происшествия

На российском пляже найдены тела семерых человек

Обновлено в 01:32
Армия и оружие

Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе

Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия

Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне

Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.
Обновлено в 01:41
Технологии

Движение вверх: как понять, о чем говорит лифт

В случае увеличения скорости движения кабины вниз из-за какой-либо неисправности создается ощущение невесомости, что само по себе не очень приятно, а затем довольно резкая остановка, блокировка кабины, добавляет он.
Обновлено в 02:53
Происшествия

19-летнего американца обвинили в изнасиловании в Геленджике

Ведомство установило, что инцидент произошел в ночь на 13 июля 2019 года, когда гражданин США пригласил в номер отеля в селе Дивноморском 16-летнего подростка и молодую девушку, где молодые люди ее изнасиловали.
Обновлено вчера в 15:33
Армия и оружие

Три советских истребителя попали в список самых быстрых самолетов

Американский портал WeAreTheMighty опубликовал список самых быстрых военных самолетов.
Обновлено вчера в 08:28
Политика

Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров

"Только за три месяца текущего года наложен арест на имущество коррупционеров на сумму свыше 5,3 млрд рублей", - сообщил Бастрыкин.
Обновлено вчера в 17:28
Финансы

Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года

Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:54
Политика

ФСБ уволила командира спецподразделения «Альфа»

Со своей должности уволен начальник спецподразделения ФСБ РФ "Альфа" Валерий Канакин.
Обновлено вчера в 06:50
Происшествия

Сын депутата сбил насмерть двух пешеходов в Челябинской области

Сын одного из депутатов Кунашакского района в Челябинской области сбил насмерть двух пешеходов.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия

Суд арестовал криминального авторитета Шишкана

Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено вчера в 12:03
ЖКХ

Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора

Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.
Обновлено в 01:06
Общество

Дайверы сделали фото медузы размером с человека

Британские дайверы обнаружили в районе побережья Корнуолл гигантскую медузу размером с человеческий рост.
Обновлено вчера в 22:35
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Windows
Семейство коммерческих операционных систем корпорации Microsoft, ориентированных на управление с помощью графического интерфейса. Изначально Windows была всего лишь графической программой-надстройкой для распространённой в 1980-х и 1990-х годах операционной системы MS-DOS. Согласно данным ресурса Net Applications, по состоянию на август 2014 года под управлением операционных систем семейства Windows работает около 88% персональных компьютеров. Windows работает на платформах x86, x86-64, IA-64 и ARM. Существовали также версии для DEC Alpha, MIPS, PowerPC и SPARC.
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