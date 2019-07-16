с чего всё началось

Рейтинг лучших антивирусов составлялся совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (International Consumer Research and Testing - ICRT). Эксперты исследовали 25 программ, предназначенных для операционной системы Windows, и 10 — для MacOS.

Роскачество назвало лучшие антивирусные программы для Windows и MacOS

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