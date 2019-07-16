с чего всё началось

Рейтинг лучших антивирусов составлялся совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (International Consumer Research and Testing - ICRT). Эксперты исследовали 25 программ, предназначенных для операционной системы Windows, и 10 — для MacOS.

Роскачество назвало лучшие антивирусные программы для Windows и MacOS

Политика Политологи составили рейтинг устойчивости губернаторов Холдинг "Минченко Консалтинг" подготовил новый рейтинг устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0".

Происшествия Самолет упал на жилой дом в Чечне Легкомоторный самолет упал на частный жилом дом в станице Новощедринская в Чечне, сообщает ТАСС. Инцидент произошел примерно в 8 утра.

Армия и оружие В Госдуме оценили слова экспертов из ФРГ о «неожиданном ударе» России Ранее Die Welt,ссылаясь на доклад, авторами которого выступили генерал-лейтенант бундесвера в отставке Хайнрих Браус и директор Института политики безопасности в Кильском университете Йоахим Краузе, написала о том, что Россия готовится к ведению региональных войн в Европе и угрожает применением ядерного оружия.

Политика В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров Комментирую предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.

Политика Суд Амстердама отложил вынесение решения по делу о скифском золоте Апелляционный суд Амстердама отложил вынесение вердикта по делу о скифском золоте.

Спорт Фигуристка Туктамышева пропустит Олимпиаду в Токио Фигуристка Елизавета Туктамышева не выступит на Олимпийских играх 2022 года. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Твиттере.

Общество В ЕСПЧ направлена первая жалоба на реновацию в Москве Житель Москвы Александр Эйсман подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за включения в программу реновации дома, где находится его квартира.

Авто Volkswagen представил новую механическую коробку передач Концерн Volkswagen разработал новую ручную коробку передач MQ281, призванную повысить эффективность работы силового агрегата и сократить уровень вредных выбросов.

Шоу-бизнес Замуж за молодого: супруг Леры Кудрявцевой «летает во сне» Возможно, кто-то и критикует известную 48-летнюю телеведущую Леру Кудрявцеву за выбор супруга — хоккеиста Игоря Макарова, которой младше ее на 16 лет, но большинство поклонников желают чете и молодым родителям только счастья.

Политика Вакарчук предложил сажать в тюрьму на 15 лет за переговоры с Россией Украинские политики, ведущие переговоры с Россией без разрешения властей государства, должны быть осуждены на 15 лет заключения - такое предложение озвучил солист группы "Океан Эльзы" и лидер украинской политической партии "Голос" Святослав Вакарчук.

Происшествия Американца обвинили в изнасиловании девушки в России По данным следствия, в ночь на субботу, 13 июля, иностранец познакомился с подростком и девушкой на улице и пригласил их в свой гостиничный номер.

Политика Кремль отказался вмешиваться в ситуацию с выборами в Мосгордуму В администрации президента России не намерены вмешиваться в ситуацию вокруг выборов депутатов Московской городской думы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Экономика Редчайший алмаз лимонного оттенка найден в Архангельской области На месторождении имени В. Гриба в Архангельской области, которое разрабатывает компания «АГД Даймондс» (принадлежит «Открытие Холдингу»), добыт уникальный алмаз редкого лимонного оттенка массой 47,61 карата.

Политика Петицию к Зеленскому поддержал миллион жителей Донбасса Миллион жителей Донбасса поддержал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому "Выбор Донбасса" с требованиями предоставить региону особый статус, прекратить обстрелы, вернуть жителям пенсии, признать право на интеграцию с РФ.

Происшествия Четверых полицейских уволили после «дела Голунова» Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены.

Наука В Великобритании выпустят банкноту с портретом Алана Тьюринга Банк Англии выпустит банкноту номиналом 50 фунтов стерлингов с изображением английского математика Алана Тьюринга.

Происшествия Против московского судьи в отставке разрешили возбудить уголовное дело Столичная квалификационная коллегия судей согласилась на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Кузьминского суда Москвы в отставке Руслана Якубаева по подозрению в получении взятки, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Армия и оружие Столтенберг поклялся ответить России на выход из ДРСМД Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс ответить российской стороне, если та выйдет вслед за США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

ЖКХ Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.

Армия и оружие Опубликовано видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтикой Минобороны РФ опубликовало видео, демонстрирующее патрулирование стратегическими ракетоносцами Ту-160 ВКС РФ воздушного пространства над Балтийским морем.

Происшествия В Ноябрьске девочка упала с качели, переломав плечи На детской площадке в Ноябрьске девочка вылетела с качели, получив серьезные травмы.

Армия и оружие Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.