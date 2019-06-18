Роскачество назвало ТОП-10 лучших смартфоновТАСС 01:00

Возглавили рейтинг Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9. В ТОП-10 также вошли две новинки от Huawei: P30 и P30 Pro, заняв пятое и второе места. iPhone X. S. Max и iPhone XS эксперты поместили на четвертую и седьмую строчки списка, а Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy S9 - на шестую, девятую и десятую.

Армия и оружие МИД РФ назвал военным преступлением ракетный удар по госпиталю в Сирии Москва расценивает ракетный удар боевиков в Сирии по госпиталю как военное преступление, заявили в МИД РФ.

Музыка У популярной певицы треснул костюм во время выступления У американской хип-хоп-исполнительницы Карди Би порвался костюм во время выступления на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival в Теннесси, США.

Технологии ИИ помог банку повысить продажи дополнительных услуг В результате кросс-продажи дополнительных услуг увеличились в два раза, удовлетворенность клиентов выросла на 23%, а количество обоснованных жалоб - было снижено на 14%.Нейросетевое решение Heedbook было разработано на основе когнитивных сервисов Microsoft Azure и Azure Cosmos DB.

Экономика Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.

Политика Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский назвал первую фразу, с которой он начнет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

Происшествия В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.

Происшествия Куйвашев прокомментировал смерть экс-главы СвЖД Миронова Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал смерть начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова.

Политика Нарышкин заявил о планах Запада совершить кибератаки на РФ Директор службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что у СВР есть данные о намерениях Запада совершить кибератаки на российскую инфраструктуру.

Авто «АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили Легковые автомобили Lada в зависимости от модели стоят у дилеров от 434 900 до 1 009 900 руб.

Происшествия Группа пассажиров задержала вылет самолёта из Новосибирска в Паттайю Официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова заявила, что группа из 15 пассажиров задержала вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю.

Общество Работники хлебокомбината в Подмосковье объявили голодовку Работники завода говорят, что им не выплатили зарплату за четыре месяца.

Музыка Опубликовано видео скандала Лазарева и Лободы на «Муз-ТВ» СМИ опубликовали видео конфликта между певцом Сергеем Лазаревым и Светланой Лободой на музыкальной премии «Муз-ТВ».

Политика Рекордное число россиян назвали службу в армии обязанностью мужчины Еще 24% респондентов называют службу в армии долгом, который нужно отдать государству, пусть даже это не отвечает личным интересам.

Политика Тимошенко: Украина станет конкурентом России по поставкам газа в ЕС Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что газотранспортная система Украины сможет конкурировать с Россией по поставкам газа в Европу при привлечении инвесторов и увеличении объёмов добычи сырья.

Общество Путин ввел штраф за разведение костров Закон запретит посещение лесов в таких случаях, тем более категорически будет запрещено разводить костры, тем самым нарушая правила безопасности.

Авто Китайский аналог Nissan Qashqai получил новый дизайн Напомним, новинка размеры которой сопоставимы с Nissan Murano, построена на платформе удлиненного Qashqai+2 предыдущей генерации.

Экономика Власти внесли проект об отмене репатриации экспортной выручки Правительство внесло в Госдуму законопроект об отмене репатриации рублевой выручки отечественными экспортерами.

Экономика Минприроды получило требование лишить Антипинский НПЗ ключевого актива Крупнейший кредитор завода — Сбербанк — уже сделал первый шаг к продаже завода — 80% его акций получило совместное предприятие банка и кипрской Socar Russia Investments, основанной одноименной азербайджанской компанией.

Политика Украинский посол обвинил политиков Германии в «предательстве» Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их «пророссийскую» позицию.

Экономика ООН назвала год падения численности населения России ниже 100 млн Число жителей в России через 59 лет сократится до 100 млн человек. Это следует из демографического доклада ООН, рассчитанного до 2100 года.

Армия и оружие Появилось видео перехвата бомбардировщика США российским Су-27 Минобороны России показало видео перехвата бомбардировщика ВВС США В-52Н российским истребителем Су-27.

Политика Трамп анонсировал депортацию миллионов мигрантов Американский президент Дональд Трамп в твиттере заявил, что массовая депортация мигрантов из США начнется на следующей неделе.

Шоу-бизнес Лишь перед смертью Александр Кузнецов встретил настоящую любовь Лишь перед смертью Александр Кузнецов встретил настоящую любовь Массажистка Маша призналась, кому достанется наследство актёра.

Финансы Россия сократила вложения в госбумаги США до минимума Россия в апреле 2019 года снизила свои инвестиции в государственные ценные бумаги США почти на $1,6 млрд — до суммы в $12,136 млрд.

Армия и оружие Под Мурманском нашли останки немецкого солдата «В ходе экспедиции найдены фрагменты останков немецкого солдата с частично сохранившимся жетоном, образцы советского и немецкого оружия, элементов экипировки, фрагменты бронетехники, предметы быта», – сообщила пресс-служба Северного флота.

Политика Трамп потребовал от NYT раскрыть источники о кибератаках США на Россию Американский президент Дональд Трамп потребовал, чтобы газета The New York Times раскрыла источники информации о попытках кибератак США на энергетическую систему России.