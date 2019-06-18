Гаджеты

Роскачество назвало ТОП-10 лучших смартфоновТАСС 01:00

Возглавили рейтинг Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9. В ТОП-10 также вошли две новинки от Huawei: P30 и P30 Pro, заняв пятое и второе места. iPhone X. S. Max и iPhone XS эксперты поместили на четвертую и седьмую строчки списка, а Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy S9 - на шестую, девятую и десятую.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Эксперт по мобильным технологиям усомнился в рейтинге смартфонов от Роскачества

Народные новости03:30

Роскачество назвало лучшие смартфоны этого года

Российская газета01:00

Роскачество добавило два новых смартфона Huawei в топ-10

РБК01:47

Роскачество назвало лучшие смартфоны

РИА Новости01:18

«Роскачество» составило рейтинг лучших смартфонов

RT на русском02:01

Роскачество назвало ТОП-10 лучших смартфонов

ТАСС01:00

Huawei P30 и P30 Pro ворвались в десятку лучших смартфонов

Роскачество00:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 03:45, Вашингтон
Армия и оружие

МИД РФ назвал военным преступлением ракетный удар по госпиталю в Сирии

Москва расценивает ракетный удар боевиков в Сирии по госпиталю как военное преступление, заявили в МИД РФ.
Обновлено вчера в 13:41
Общество

В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор

Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Музыка

У популярной певицы треснул костюм во время выступления

У американской хип-хоп-исполнительницы Карди Би порвался костюм во время выступления на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival в Теннесси, США.
Обновлено вчера в 07:27
Происшествия

В Чемодановке после массовой драки с цыганами задержали еще 12 человек

Обновлено 16 июня в 04:54
Технологии

ИИ помог банку повысить продажи дополнительных услуг

В результате кросс-продажи дополнительных услуг увеличились в два раза, удовлетворенность клиентов выросла на 23%, а количество обоснованных жалоб - было снижено на 14%.Нейросетевое решение Heedbook было разработано на основе когнитивных сервисов Microsoft Azure и Azure Cosmos DB.
Обновлено в 03:40
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Политика

Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский назвал первую фразу, с которой он начнет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:29
Происшествия

В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку

Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 09:40
Происшествия

Куйвашев прокомментировал смерть экс-главы СвЖД Миронова

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал смерть начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова.
Обновлено в 02:54
Политика

Нарышкин заявил о планах Запада совершить кибератаки на РФ

Директор службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что у СВР есть данные о намерениях Запада совершить кибератаки на российскую инфраструктуру.
Обновлено в 03:11
Авто

«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили

Легковые автомобили Lada в зависимости от модели стоят у дилеров от 434 900 до 1 009 900 руб.
Обновлено вчера в 17:47
Происшествия

Группа пассажиров задержала вылет самолёта из Новосибирска в Паттайю

Официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова заявила, что группа из 15 пассажиров задержала вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю.
Обновлено в 02:12
Общество

Работники хлебокомбината в Подмосковье объявили голодовку

Работники завода говорят, что им не выплатили зарплату за четыре месяца.
Обновлено в 02:27
Музыка

Опубликовано видео скандала Лазарева и Лободы на «Муз-ТВ»

СМИ опубликовали видео конфликта между певцом Сергеем Лазаревым и Светланой Лободой на музыкальной премии «Муз-ТВ».
Обновлено вчера в 14:05
Политика

Рекордное число россиян назвали службу в армии обязанностью мужчины

Еще 24% респондентов называют службу в армии долгом, который нужно отдать государству, пусть даже это не отвечает личным интересам.
Обновлено в 00:01
Политика

Тимошенко: Украина станет конкурентом России по поставкам газа в ЕС

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что газотранспортная система Украины сможет конкурировать с Россией по поставкам газа в Европу при привлечении инвесторов и увеличении объёмов добычи сырья.
Обновлено вчера в 22:42
Общество

Путин ввел штраф за разведение костров

Закон запретит посещение лесов в таких случаях, тем более категорически будет запрещено разводить костры, тем самым нарушая правила безопасности.
Обновлено в 01:11
Футбол

Семак стал гостем «Вечернего Урганта»

Обновлено вчера в 14:31
Авто

Китайский аналог Nissan Qashqai получил новый дизайн

Напомним, новинка размеры которой сопоставимы с Nissan Murano, построена на платформе удлиненного Qashqai+2 предыдущей генерации.
Обновлено вчера в 22:11
Экономика

Власти внесли проект об отмене репатриации экспортной выручки

Правительство внесло в Госдуму законопроект об отмене репатриации рублевой выручки отечественными экспортерами.
Обновлено в 01:55
Экономика

Минприроды получило требование лишить Антипинский НПЗ ключевого актива

Крупнейший кредитор завода — Сбербанк — уже сделал первый шаг к продаже завода — 80% его акций получило совместное предприятие банка и кипрской Socar Russia Investments, основанной одноименной азербайджанской компанией.
Обновлено в 01:01
Политика

Украинский посол обвинил политиков Германии в «предательстве»

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их «пророссийскую» позицию.
Обновлено в 00:40
Экономика

ООН назвала год падения численности населения России ниже 100 млн

Число жителей в России через 59 лет сократится до 100 млн человек. Это следует из демографического доклада ООН, рассчитанного до 2100 года.
Обновлено вчера в 14:36
Армия и оружие

Появилось видео перехвата бомбардировщика США российским Су-27

Минобороны России показало видео перехвата бомбардировщика ВВС США В-52Н российским истребителем Су-27.
Обновлено вчера в 23:12
Политика

Трамп анонсировал депортацию миллионов мигрантов

Американский президент Дональд Трамп в твиттере заявил, что массовая депортация мигрантов из США начнется на следующей неделе.
Обновлено вчера в 22:08
Шоу-бизнес

Лишь перед смертью Александр Кузнецов встретил настоящую любовь

Лишь перед смертью Александр Кузнецов встретил настоящую любовь Массажистка Маша призналась, кому достанется наследство актёра.
Обновлено вчера в 00:00
Финансы

Россия сократила вложения в госбумаги США до минимума

Россия в апреле 2019 года снизила свои инвестиции в государственные ценные бумаги США почти на $1,6 млрд — до суммы в $12,136 млрд.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие

Под Мурманском нашли останки немецкого солдата

«В ходе экспедиции найдены фрагменты останков немецкого солдата с частично сохранившимся жетоном, образцы советского и немецкого оружия, элементов экипировки, фрагменты бронетехники, предметы быта», – сообщила пресс-служба Северного флота.
Обновлено вчера в 11:08
Политика

Трамп потребовал от NYT раскрыть источники о кибератаках США на Россию

Американский президент Дональд Трамп потребовал, чтобы газета The New York Times раскрыла источники информации о попытках кибератак США на энергетическую систему России.
Обновлено вчера в 22:53
Политика

Экс-президент Египта умер в зале суда

Экс-президент Египта умер в зале суда В Каире, прямо во время судебного заседания по делу о шпионаже, умер самый известный обвиняемый в стране — экс-президент Мохаммед Мурси.
Обновлено вчера в 14:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное