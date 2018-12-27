Общество
«Роскачество» научило россиян выбирать компоненты для «Оливье»
«Роскачество» научило россиян выбирать компоненты для «Оливье»Известия00:36
«Роскачество» выпустило экспертные рекомендации по выбору ингредиентов для салата «Оливье» — «Докторской колбасы», зеленого горошка и маринованных огурцов. Лучшая колбаса, по словам экспертов, выпускается в натуральной оболочке.
Известия00:36
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Общество
Минтруд рассказал о сокращениях в 2019 году
Минтруд прогнозирует массовые сокращения в 2019 году. В первые три месяца работы могут лишиться 230 тысяч человек.
Обновлено в 01:40
Общество
В Индонезии изменили маршруты полетов в районе вулкана Кракатау
Власти Индонезии изменили маршруты полетов самолетов над районом вулкана Кракатау из–за его активизации.
Обновлено в 00:37
Общество
В Петербурге строители метро объявили голодовку на строящейся станции
На строящейся станции «Театральная» (желтая ветка) Санкт-Петербургского метрополитена собрались около 30 рабочих, которые 26 декабря объявили голодовку.
Обновлено вчера в 12:03
Общество
МВД предложило внести изменения в паспорта
МВД предложило внести изменения в паспорт гражданина России, следует из документа, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 10:53
Общество
Золотов рассказал о внуке, который учится в Англии
Глава Росгвардии Виктор Золотов впервые рассказал о внуке, который учится в Англии, отметив, что его учебу оплачивает его отец.
Обновлено вчера в 15:07
Общество
Роспотребнадзор запустил горячую линию по услугам такси и каршеринга
Всероссийская горячая линия Роспотребнадзора по услугам такси и каршеринга стартует 27 декабря, сообщается на сайте надзорного ведомства.
Обновлено вчера в 22:24
Общество
Дерипаску лишили права на бесплатный проезд в автобусах Саяногорска
В настоящее время почетные граждане Саяногорска имеют право на бесплатный проезд в муниципальном транспорте и на освобождение от платы за жилищно-коммунальные услуги в пределах социальной нормы.
Обновлено вчера в 11:28
Общество
Росздравнадзор пожаловался в СК на клинику из-за женского обрезания
«В ходе надзорных мероприятий установлено, что на сайте ООО «Классикус», действительно, предлагалась услуга женского обрезания, выполняемого по религиозным и ритуальным мотивам, что является грубейшим нарушением российского законодательства», — сообщили в Росздравнадзоре.
Обновлено вчера в 11:46
Общество
Минэкономики предлагает ужесточить контроль за туроператорами
Минэкономики подготовило новые требования к отчетности операторов выездного туризма, сообщает РБК со ссылкой на проект приказа, размещенный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 00:40
Общество
Пожилой француз отправился в путешествие через Атлантику в бочке
Обновлено вчера в 16:48
Общество
Опрос показал, сколько россиян планируют продлить новогодние каникулы
Около 10% работающих россиян продлят новогодние каникулы отпуском или отгулом, следует из результатов опроса сервиса по поиску работы SuperJob, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:21
Общество
Названы самые странные и смешные поисковые запросы россиян в 2018 году
«Яндекс» опубликовал подборку самых нелепых и смешных поисковых запросов россиян за 2018 год.
Обновлено вчера в 18:42
Общество
Принц Чарльз признался в любви русской музыке
Сын королевы Великобритании признался, что ему нравятся православные песнопения, которые поют в русских церквях во время службы.
Обновлено вчера в 09:12
Транспорт
Еще на 11 переходах Москвы установили светофоры со светящимися опорами
Обновлено вчера в 23:48
Общество
Военные получили предупреждение за долги перед ТГК-14
В Бурятии ПАО «ТГК-14» направило в адрес руководства ФГБУ «ЦЖКУ» предупреждение об возможном ограничении режима потребления тепловой энергии.
Обновлено вчера в 22:23