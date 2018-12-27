Общество

«Роскачество» научило россиян выбирать компоненты для «Оливье»
Известия
00:36

«Роскачество» выпустило экспертные рекомендации по выбору ингредиентов для салата «Оливье» — «Докторской колбасы», зеленого горошка и маринованных огурцов. Лучшая колбаса, по словам экспертов, выпускается в натуральной оболочке.
Известия00:36

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Роскачество опубликовало рекомендации по выбору ингредиентов для оливье

Коммерсантъ01:00

Роскачество рассказало, как выбрать идеальные ингредиенты к «Оливье»

Взгляд.ру00:59

«Роскачество» научило россиян выбирать компоненты для «Оливье»

Известия00:36

«Роскачество» рассказало, как выбрать лучшие продукты для оливье

НТВ00:31

В Роскачестве рассказали, как выбрать продукты для оливье

ТАСС00:10

Роскачество в преддверии Нового года опубликовало рекомендации по выбору ингредиентов для оливье

Агентство Москва00:00

В Роскачестве рассказали, как выбрать лучшие ингредиенты для «оливье»

Российская газета00:00
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Общество

Минтруд рассказал о сокращениях в 2019 году

Минтруд прогнозирует массовые сокращения в 2019 году. В первые три месяца работы могут лишиться 230 тысяч человек.
Обновлено в 01:40
Общество

В Индонезии изменили маршруты полетов в районе вулкана Кракатау

Власти Индонезии изменили маршруты полетов самолетов над районом вулкана Кракатау из–за его активизации.
Обновлено в 00:37
Общество

В Петербурге строители метро объявили голодовку на строящейся станции

На строящейся станции «Театральная» (желтая ветка) Санкт-Петербургского метрополитена собрались около 30 рабочих, которые 26 декабря объявили голодовку.
Обновлено вчера в 12:03
Общество

МВД предложило внести изменения в паспорта

МВД предложило внести изменения в паспорт гражданина России, следует из документа, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 10:53
Общество

Золотов рассказал о внуке, который учится в Англии

Глава Росгвардии Виктор Золотов впервые рассказал о внуке, который учится в Англии, отметив, что его учебу оплачивает его отец.
Обновлено вчера в 15:07
Общество

Роспотребнадзор запустил горячую линию по услугам такси и каршеринга

Всероссийская горячая линия Роспотребнадзора по услугам такси и каршеринга стартует 27 декабря, сообщается на сайте надзорного ведомства.
Обновлено вчера в 22:24
Общество

Дерипаску лишили права на бесплатный проезд в автобусах Саяногорска

В настоящее время почетные граждане Саяногорска имеют право на бесплатный проезд в муниципальном транспорте и на освобождение от платы за жилищно-коммунальные услуги в пределах социальной нормы.
Обновлено вчера в 11:28
Общество

Росздравнадзор пожаловался в СК на клинику из-за женского обрезания

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что на сайте ООО «Классикус», действительно, предлагалась услуга женского обрезания, выполняемого по религиозным и ритуальным мотивам, что является грубейшим нарушением российского законодательства», — сообщили в Росздравнадзоре.
Обновлено вчера в 11:46
Общество

Минэкономики предлагает ужесточить контроль за туроператорами

Минэкономики подготовило новые требования к отчетности операторов выездного туризма, сообщает РБК со ссылкой на проект приказа, размещенный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 00:40
Общество

Пожилой француз отправился в путешествие через Атлантику в бочке

Обновлено вчера в 16:48
Общество

Опрос показал, сколько россиян планируют продлить новогодние каникулы

Около 10% работающих россиян продлят новогодние каникулы отпуском или отгулом, следует из результатов опроса сервиса по поиску работы SuperJob, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:21
Общество

Названы самые странные и смешные поисковые запросы россиян в 2018 году

«Яндекс» опубликовал подборку самых нелепых и смешных поисковых запросов россиян за 2018 год.
Обновлено вчера в 18:42
Общество

Принц Чарльз признался в любви русской музыке

Сын королевы Великобритании признался, что ему нравятся православные песнопения, которые поют в русских церквях во время службы.
Обновлено вчера в 09:12
Транспорт

Еще на 11 переходах Москвы установили светофоры со светящимися опорами

Обновлено вчера в 23:48
Общество

Военные получили предупреждение за долги перед ТГК-14

В Бурятии ПАО «ТГК-14» направило в адрес руководства ФГБУ «ЦЖКУ» предупреждение об возможном ограничении режима потребления тепловой энергии.
Обновлено вчера в 22:23
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