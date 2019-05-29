Общество
Роскачество нашло в мясном фарше антибиотики и листерииРоссийская газета 01:00
В продукте двух известных брендов эксперты нашли патогенные для человека бактерии листерии, вызывающие такое заболевание, как листериоз. Повышенное количество антибиотиков обнаружили в фарше еще двух торговых марок - из Московской и Челябинской областей.
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Фарш «Домашний»: листерии, антибиотики, сомнительная свежесть. Новое исследование Роскачества
Комсомольская правда01:00
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