Роскачество нашло в мясном фарше антибиотики и листерииРоссийская газета 01:00

В продукте двух известных брендов эксперты нашли патогенные для человека бактерии листерии, вызывающие такое заболевание, как листериоз. Повышенное количество антибиотиков обнаружили в фарше еще двух торговых марок - из Московской и Челябинской областей.

Роскачество нашло в мясном фарше антибиотики и листерии

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