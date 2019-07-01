Общество
Роскачество исследовало мультизерновой хлебАргументы и Факты 02:39
В исследовании на 211 показателей участвовали 11 торговых марок разного мультизернового хлеба по цене от 38 до 196 рублей. По содержанию пищевых волокон рубеж преодолели все исследованные образцы, а по массовой доле зерновых продуктов - почти все.
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с чего всё началось
Соли в МЗЦ хлебе по сравнению с обычным хлебом оказалось немало. Только у одного из 11 товаров – овсяного хлеба "Доволя Вкусное счастье" – содержание соли близко к повышенным требованиям Роскачества – 1,1 грамма, у остальных – более 1,2 грамма.Роскачество01:00
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Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию.
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Обновлено в 03:52
Культура
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В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий
Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
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Росстат впервые за 20 лет обновил сайт
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Число жертв наводнения в Иркутской области возросло
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