Соли в МЗЦ хлебе по сравнению с обычным хлебом оказалось немало. Только у одного из 11 товаров – овсяного хлеба "Доволя Вкусное счастье" – содержание соли близко к повышенным требованиям Роскачества – 1,1 грамма, у остальных – более 1,2 грамма.

с чего всё началось

В исследовании на 211 показателей участвовали 11 торговых марок разного мультизернового хлеба по цене от 38 до 196 рублей. По содержанию пищевых волокон рубеж преодолели все исследованные образцы, а по массовой доле зерновых продуктов - почти все.

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