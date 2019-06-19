Здоровье

Роскачество дало советы по выбору напитков в жаруРБК 01:49

Роскачество оценило то, насколько различные виды напитков эффективны для утоления жажды в летнюю жару. Сообщение Роскачества цитирует «РИА Новости». В организации порекомендовали не злоупотреблять газированными сладкими напитками и другими жидкостями с повышенным содержанием сахара.
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Роскачество рассказало о правильном выборе напитков в жару

РИА Новости01:11

«Роскачество» дало рекомендации по выбору напитков в жару

RT на русском01:49

Роскачество назвало лучшие напитки в жару

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«Роскачество» дало советы по выбору напитков в жару

Известия01:35

Роскачество дало советы по выбору напитков в жару

РБК01:49

В Роскачестве дали рекомендации по выбору напитков в жару

ТАСС01:00

Какую воду пить и сколько?

Мир новостей17 июня в 09:05
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Путешествия

Названы пять самых популярных курортов на Азовском море

Обновлено в 01:05
Технологии

Пассажиры смогут ставить свою музыку в «Яндекс.Такси»

«Совсем скоро в "Яндекс.Такси" вы сможете включать любимые треки на "Яндекс.Музыке" во время поездки и слушать их через аудио-систему автомобиля», — написал Шулейко.
Обновлено вчера в 12:36
Шоу-бизнес

Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления

Российский продюсер Бари Алибасов дал интервью Андрею Малахову, фрагмент программы показал телеканал "Россия 1".
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

17 человек пострадали в ДТП с автобусом под Краснодаром

В результате пострадали по меньшей мере 17 человек. Автобус следовал из Ахтырского в Краснодар.
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Происшествия

В Москве произошла массовая драка

В марте сообщалось, что в Москве на территории бизнес-центра в Академическом районе произошла массовая драка с использованием травматических пистолетов.
Обновлено в 00:58
Происшествия

В Филадельфии изъяли партию кокаина стоимостью $1 млрд

В Филадельфии с судна изъяли 16,5 т кокаина стоимостью более $1 млрд, сообщается в Twitter прокуратуры восточного округа американского штата Пенсильвания.
Обновлено вчера в 20:36
Происшествия

Во Владивостоке локализовали пожар в пятиэтажке

"Пожар локализован в 15.58 (08.58 мск), площадь - 300 квадратных метров, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 02:32
Экономика

Кудрин подтвердил угрозу социального взрыва из-за бедности

Глава Счетной палаты уточнил, что правительство принимает меры для стабилизации ситуации Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время интервью в программе "Познер" подтвердил, что в России существует риск социального взрыва из-за бедности, сообщает gazeta.ru.
Обновлено вчера в 02:32
Армия и оружие

Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта

Минобороны до конца года разработает документы, которые изменят правила присвоения звания старшего лейтенанта, сообщила газета «Известия» со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 02:14
Происшествия

Землетрясение в Японии: число пострадавших увеличилось до 26

Число пострадавших в результате землетрясения в Японии выросло до 26. Ранее СМИ сообщали о 21 пострадавшем.
Обновлено в 00:55
Происшествия

Пьяный мужчина проехал на советском танке по польскому городу

Поляки удивились появлению советского танка Т-55 на улицах своего города.
Обновлено вчера в 20:55
Происшествия

В Лондоне убили россиянина Глеба Стального

Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия

Самолет с Киркоровым совершил жесткую посадку в Москве

Певец возвращался самолетом авиакомпании S7 в Москву из болгарской Варны, где у него были гастроли.
Обновлено вчера в 14:52
Спорт

Платини освободили из-под стражи

Ранее экс-президента УЕФА доставили в полицейский участок в Нантерре под Парижем.
Обновлено вчера в 20:00
Футбол

Глушаков сменит «Спартак» на «Сочи»

31-летний полузащитник может оказаться в рядах новичка премьер-лиги "Сочи". "Спартак" и Глушаков расторгнут контракт по обоюдному согласию.
Обновлено вчера в 10:45
Армия и оружие

Минобороны Украины запуталось в данных о повестках Зеленскому

13 апреля пресс-служба минобороны Украины в ответ на запрос ряда депутатов Верховной рады заявила, что Зеленский четыре раза игнорировал повестки в военкомат в 2014–2015 годах.
Обновлено в 02:27
Общество

Раздельный сбор мусора в Москве стартует досрочно с 2020 года

Власти Москвы досрочно начнут масштабное внедрение раздельного сбора отходов в столице с января 2020 года.
Обновлено вчера в 11:56
Происшествия

В Каменске-Уральском собака спасла семью во время пожара и сбежала

Обновлено в 02:25
Футбол

«Спартак» поздравил Айртона с днем рождения

Обновлено в 01:20
Политика

В Голландии назвали имена возможных фигурантов дела MH17

Голландский телеканал NPO 2 опубликовал сюжет, в котором перечислил имена тех, кто якобы виноват в крушении малайзийского Boeing в Донбассе пять лет назад.
Обновлено вчера в 20:22
Футбол

Сборная Бразилии сыграла вничью с Венесуэлой на Кубке Америки

Обновлено в 01:30
Происшествия

Четырех подпольных банкиров задержали в Москве

Сегодня МВД сообщило о том, что его сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУВД Москвы поймали подпольных банкиров.
Обновлено в 01:29
Общество

Промсвязьбанк заявил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева

Судебные приставы провели проверку арестованного имущества, принадлежащего экс-совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву музея Института русского реалистического искусства.
Обновлено вчера в 16:26
Авто

Универсал Subaru Outback минимально обновился и подорожал

Заметнее всего изменились цены. Во всех комплектациях Subaru Outback подорожал на 30 000 рублей.
Обновлено вчера в 13:27
Происшествия

В Испании задержали продавцов украинских секс-рабынь

В Испании задержаны двое украинцев и двое испанцев, обвиняемые в принуждении к проституции женщин из стран Восточной Европы.
Обновлено вчера в 17:19
Энергетика

Правительство разъяснило рост цен на бензин

В сообщении правительства отмечается, что несмотря на рост оптовых цен, биржевая стоимость топлива падает.
Обновлено вчера в 16:09
Общество

В Японии запретили физическое наказание детей

Японский парламент одобрил проект закона, который запрещает применять физические наказания по отношению к детям.
Обновлено в 00:35
Происшествия

Молодой человек осквернил памятник Ленину в Приморье

Молодой человек осквернил памятник Ленину в поселке Пограничный в Приморском крае.
Обновлено в 01:10
Авто

Представлено купе BMW 8-Series Gran Coupe

Баварский концерн официально представил своё новое четырёхдверное купе 8-Series Gran Coupe.
Обновлено в 01:44
Космос

Космический спутник запустят в честь 80-летия ВДНХ

Обновлено в 00:42
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