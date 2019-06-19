Роскачество дало советы по выбору напитков в жаруРБК 01:49

Роскачество оценило то, насколько различные виды напитков эффективны для утоления жажды в летнюю жару. Сообщение Роскачества цитирует «РИА Новости». В организации порекомендовали не злоупотреблять газированными сладкими напитками и другими жидкостями с повышенным содержанием сахара.

Роскачество дало советы по выбору напитков в жару

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