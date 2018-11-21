с чего всё началось

Накануне новогодних праздников специалисты «Роскачества» решили проверить, насколько безопасна икра, которую продают в России, а также дать рекомендации, как правильно выбрать и хранить деликатес. По словам экспертов, покупатель обязательно должен обратить внимание на дату производства.

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Общество Общество Археологи нашли в Зарайске череп мамонта с кладом внутри Археологи нашли жилище первобытного человека, кости и череп мамонта со спрятанным внутри кладом в Зарайском городском округе Московской области.

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Общество Общество В Москве появились «черные электрики» Ведь "черные электрики" серьезно нарушают процедуру.

Общество Общество Ученые предупредили об опасности прогулок с собаками

Общество Общество Замглавы Перми по ЖКХ подал в отставку после критики губернатора Заместитель главы администрации Перми Сергей Романов, курирующий вопросы развития инфраструктуры, подал в отставку после того, как губернатор Максим Решетников раскритиковал его работу, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.

Здоровье Здоровье ВЦИОМ: более 92% россиян пользуются полисом ОМС Более 92% российских граждан пользуются полисом обязательного медицинского страхования (ОМС) в медучреждениях, притом 56% в последний раз обращались по нему к врачам менее года назад.