Общество

Роскачество, Минпромторг и Росстандарт проверят качество бензина
Коммерсантъ
01:33

В 2019 году Роскачество, Минпромторг и Росстандарт запустят в Ставропольском крае пилотный проект по исследованию качества бензина. Проверки проведут на 100 региональных АЗС, после чего проект планируется расширить и на другие регионы, сообщает пресс-служба Роскачества.
Коммерсантъ01:33

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В России проверят качество бензина

Кубань 24вчера в 23:31

Роскачество проверит топливо на АЗС

Российская газетавчера в 23:17

Роскачество, Минпромторг и Росстандарт проверят качество российского бензина

ТАССвчера в 23:10

На Ставрополье стартовал пилотный проект по исследованию качества бензина

ПРАЙМвчера в 23:00

Роскачество, Минпромторг и Росстандарт проверят качество бензина

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Роскачество займется проверкой АЗС

Комсомольская правда00:59

Ставропольские АЗС ждёт тотальная проверка качества бензина

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