Футбол

Роши продлил контракт с «Ахматом»Матч ТВ 14:36

Полузащитник «Ахмата» Одисе Роши подписал новый контракт с грозненским клубом.
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«Ахмат» заключил новое соглашение с Роши

Чемпионат14:55

Роши подписал трехлетний контракт с «Ахматом»

Спорт-Экспресс14:09

Роши продлил контракт с «Ахматом»

Матч ТВ14:36

«Ахмат» продлил контракт с Роши

Sport24.ru14:40

«Ахмат» продлил контракт с Роши

Soccer.ru14:29

«Ахмат» продлил контракт с хавбеком Роши до 2022 года

Sports.ru15:09

Городов продлил контракт с «Ахматом»

Советский спорт03:29
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 16:11, Ашберн
Хоккей

Сборная Финляндии открыла счёт в полуфинале ЧМ по хоккею

Сборная Финляндии открыла счёт в матче 1/2 финала с национальной командой России на чемпионате мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес

Маленькая грудь и толстые ноги: Бузова выложила «честные» фото

В подписи Ольга отметила, что какое это имеет значение, если у тебя «большая душа и чуткое сердце».
Обновлено в 07:46
Происшествия

Родителей школьницы со скандальной вечеринки во Владивостоке оштрафуют

Родителям школьницы из Владивостока, которая участвовала в вечеринке накануне «Последнего звонка» в полицейской форме, выпишут штраф.
Обновлено в 03:38
Политика

Заместитель ростовского губернатора подал в отставку

Стоит отметить, что внезапная отставка заместителя донского главы выглядит довольно странно на фоне происходящих событий на Дону.
Обновлено в 13:29
Автоспорт

Маттиа Бинотто объяснил причины тактического провала Ferrari

После квалификации Гран При Монако руководитель Ferrari Маттиа Бинотто объяснил причины провала Шарля Леклера, не преодолевшего барьер первого сегмента.
Обновлено в 15:07
Космос

Сызранцы заметили «кортеж» спутников Илона Маска

Оказывается точки были 60 спутниками системы Starlink, которые запустила компания известного бизнесмена Илона Маска SpaceX.
Обновлено в 14:35
Шоу-бизнес

Жасмин прокомментировала домыслы о своем родстве с сыном Киркорова

Певица Жасмин прокомментировала публикацию, в которой говорится о внешнем сходстве сына популярного исполнителя Филиппа Киркорова Мартина с ней самой.
Обновлено в 09:56
Происшествия

СК начал проверку после инцидента с самолётом в Сургуте

Следователи начали проверку после сообщений СМИ о том, что самолёт, вылетевший из Сургута, вернулся в аэропорт из-за срабатывания датчика стабилизатора.
Обновлено в 14:34
Наука

Физики создали карту геометрии электрона

Обновлено в 15:36
Кино

«Золотую пальмовую ветвь» получил южнокорейский фильм «Паразиты»

"Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля получила картина "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 14:39
Политика

Украина признала зависимость от торговли с Россией

Украина на сегодняшний день не может прекратить экономические отношения с Россией, заявил представитель украинского лидера в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 01:56
Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет

В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Футбол

Барселона — Валенсия 0:2 (2-й тайм)

В финале Кубка Испании "Валенсия" сразится с каталонской "Барселоной". Матч состоится 25 мая и начнется в 22.00 по московскому времени.
Обновлено 23 мая в 17:02
Происшествия

Опубликованы новые снимки подозреваемого в совершении взрыва в Лионе

Полиция французского города Лион опубликовала новые изображения подозреваемого в организации взрыва на одной из улиц города.
Обновлено в 14:04
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Обновлено в 10:36
Происшествия

Повторное землетрясение произошло в Дагестане

Сейсмологи зарегистрировали повторное землетрясение магнитудой 2,3 в Дагестане 25 мая.
Обновлено вчера в 22:14
Автоспорт

Гасли потеряет три позиции на старте

После окончания сессии стюарды наказали француза потерей трёх позиций за блокировку Романа Грожана.
Обновлено в 12:33
Теннис

Ястремская гордится победой на турнире в Страсбурге

Украинка Даяна Ястремская, которая выиграла турнир в Страсбурге, прокомментировала свою победу.
Обновлено в 14:57
Хоккей

Назаров: тренеры сборной России не разобрались, кого нужно было делать капитаном

Известный хоккейный тренер Андрей Назаров прокомментировал работу тренерского штаба сборной России по хоккею, которая в полуфинальном матче чемпионата мира уступила команде Финляндии со счётом 0:1.
Обновлено в 14:15
Спорт

Шоу с Медведевой и Загитовой в Японии прервалось из-за землетрясения

В шоу принимали участие многие российские фигуристы, в том числе олимпийская чемпионка Алина Загитова, победительница ЧМ-2015 Елизавета Туктамышева и заслуженный мастер спорта России Евгений Плющенко.
Обновлено в 06:23
Музыка

Победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все его финалисты

Обновлено вчера в 18:03
Гаджеты

Представлен российский телефон Inoi 248M с огромным динамиком

Обновлено вчера в 21:23
Происшествия

Власти Германии намерены заставить мессенджеры сотрудничать с полицией

МВД Германии хочет обязать мессенджеры по решению суда выдавать полиции тексты чата в расшифрованном виде.
Обновлено вчера в 12:21
Происшествия

В Тулузе полицейский избил корреспондента RT France

Во французской Тулузе полицейский избил дубинкой корреспондента RT France во время демонстрации "желтых жилетов", сообщает RT.
Обновлено в 15:31
Политика

Зеленский отреагировал на решение трибунала ООН об украинских моряках

Выполнение Россией решения международного трибунала об освобождении украинских моряков может стать первым сигналом о готовности прекратить конфликт с Украиной, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Обновлено в 08:21
Космос

Военно-воздушные силы США испытывают новый космический забор

Забор состоит из высокочастотного радара, расположенного таким образом, чтобы иметь возможность точно отслеживать высоты небольших фрагментов космического мусора в режиме реального времени.
Обновлено в 13:12
Происшествия

Следователи проверяют информацию об избиении школьника санитарами психбольницы

Согласно заявлению представителей ведомства, в СМИ появилась информация, что санитары психиатрической больницы избили 15-летнего школьника.
Обновлено в 15:52
Футбол

«Челси» запросил 148 миллионов евро у «Реала» за Азара

Азар перешел в "Челси" семь лет назад из французского "Лилля" за 35 миллионов евро. Соглашение с ним было заключено до 1 июля 2020 года.
Обновлено в 07:58
Наука

Животные стали резко уменьшатся в размерах

Обновлено вчера в 09:11
Футбол

Новым тренером «Ювентуса» станет Маурицио Сарри

Маурицио Сарри покинет "Челси" и вернется в Италию, где возглавит "Ювентус".
Обновлено в 15:04
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Албанский футболист, полузащитник «Ахмата» и сборной Албании.
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