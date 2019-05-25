Футбол
Роши продлил контракт с «Ахматом»Матч ТВ 14:36
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Хоккей
Сборная Финляндии открыла счёт в полуфинале ЧМ по хоккею
Сборная Финляндии открыла счёт в матче 1/2 финала с национальной командой России на чемпионате мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес
Маленькая грудь и толстые ноги: Бузова выложила «честные» фото
В подписи Ольга отметила, что какое это имеет значение, если у тебя «большая душа и чуткое сердце».
Обновлено в 07:46
Происшествия
Родителей школьницы со скандальной вечеринки во Владивостоке оштрафуют
Родителям школьницы из Владивостока, которая участвовала в вечеринке накануне «Последнего звонка» в полицейской форме, выпишут штраф.
Обновлено в 03:38
Политика
Заместитель ростовского губернатора подал в отставку
Стоит отметить, что внезапная отставка заместителя донского главы выглядит довольно странно на фоне происходящих событий на Дону.
Обновлено в 13:29
Автоспорт
Маттиа Бинотто объяснил причины тактического провала Ferrari
После квалификации Гран При Монако руководитель Ferrari Маттиа Бинотто объяснил причины провала Шарля Леклера, не преодолевшего барьер первого сегмента.
Обновлено в 15:07
Космос
Сызранцы заметили «кортеж» спутников Илона Маска
Оказывается точки были 60 спутниками системы Starlink, которые запустила компания известного бизнесмена Илона Маска SpaceX.
Обновлено в 14:35
Шоу-бизнес
Жасмин прокомментировала домыслы о своем родстве с сыном Киркорова
Певица Жасмин прокомментировала публикацию, в которой говорится о внешнем сходстве сына популярного исполнителя Филиппа Киркорова Мартина с ней самой.
Обновлено в 09:56
Происшествия
СК начал проверку после инцидента с самолётом в Сургуте
Следователи начали проверку после сообщений СМИ о том, что самолёт, вылетевший из Сургута, вернулся в аэропорт из-за срабатывания датчика стабилизатора.
Обновлено в 14:34
Наука
Физики создали карту геометрии электрона
Обновлено в 15:36
Кино
«Золотую пальмовую ветвь» получил южнокорейский фильм «Паразиты»
"Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля получила картина "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 14:39
Политика
Украина признала зависимость от торговли с Россией
Украина на сегодняшний день не может прекратить экономические отношения с Россией, заявил представитель украинского лидера в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 01:56
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Футбол
Барселона — Валенсия 0:2 (2-й тайм)
В финале Кубка Испании "Валенсия" сразится с каталонской "Барселоной". Матч состоится 25 мая и начнется в 22.00 по московскому времени.
Обновлено 23 мая в 17:02
Происшествия
Опубликованы новые снимки подозреваемого в совершении взрыва в Лионе
Полиция французского города Лион опубликовала новые изображения подозреваемого в организации взрыва на одной из улиц города.
Обновлено в 14:04
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Обновлено в 10:36
Происшествия
Повторное землетрясение произошло в Дагестане
Сейсмологи зарегистрировали повторное землетрясение магнитудой 2,3 в Дагестане 25 мая.
Обновлено вчера в 22:14
Автоспорт
Гасли потеряет три позиции на старте
После окончания сессии стюарды наказали француза потерей трёх позиций за блокировку Романа Грожана.
Обновлено в 12:33
Теннис
Ястремская гордится победой на турнире в Страсбурге
Украинка Даяна Ястремская, которая выиграла турнир в Страсбурге, прокомментировала свою победу.
Обновлено в 14:57
Хоккей
Назаров: тренеры сборной России не разобрались, кого нужно было делать капитаном
Известный хоккейный тренер Андрей Назаров прокомментировал работу тренерского штаба сборной России по хоккею, которая в полуфинальном матче чемпионата мира уступила команде Финляндии со счётом 0:1.
Обновлено в 14:15
Спорт
Шоу с Медведевой и Загитовой в Японии прервалось из-за землетрясения
В шоу принимали участие многие российские фигуристы, в том числе олимпийская чемпионка Алина Загитова, победительница ЧМ-2015 Елизавета Туктамышева и заслуженный мастер спорта России Евгений Плющенко.
Обновлено в 06:23
Музыка
Победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все его финалисты
Обновлено вчера в 18:03
Гаджеты
Представлен российский телефон Inoi 248M с огромным динамиком
Обновлено вчера в 21:23
Происшествия
Власти Германии намерены заставить мессенджеры сотрудничать с полицией
МВД Германии хочет обязать мессенджеры по решению суда выдавать полиции тексты чата в расшифрованном виде.
Обновлено вчера в 12:21
Происшествия
В Тулузе полицейский избил корреспондента RT France
Во французской Тулузе полицейский избил дубинкой корреспондента RT France во время демонстрации "желтых жилетов", сообщает RT.
Обновлено в 15:31
Политика
Зеленский отреагировал на решение трибунала ООН об украинских моряках
Выполнение Россией решения международного трибунала об освобождении украинских моряков может стать первым сигналом о готовности прекратить конфликт с Украиной, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Обновлено в 08:21
Космос
Военно-воздушные силы США испытывают новый космический забор
Забор состоит из высокочастотного радара, расположенного таким образом, чтобы иметь возможность точно отслеживать высоты небольших фрагментов космического мусора в режиме реального времени.
Обновлено в 13:12
Происшествия
Следователи проверяют информацию об избиении школьника санитарами психбольницы
Согласно заявлению представителей ведомства, в СМИ появилась информация, что санитары психиатрической больницы избили 15-летнего школьника.
Обновлено в 15:52
Футбол
«Челси» запросил 148 миллионов евро у «Реала» за Азара
Азар перешел в "Челси" семь лет назад из французского "Лилля" за 35 миллионов евро. Соглашение с ним было заключено до 1 июля 2020 года.
Обновлено в 07:58
Наука
Животные стали резко уменьшатся в размерах
Обновлено вчера в 09:11
Футбол
Новым тренером «Ювентуса» станет Маурицио Сарри
Маурицио Сарри покинет "Челси" и вернется в Италию, где возглавит "Ювентус".
Обновлено в 15:04