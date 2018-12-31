Происшествия
Рошаль: спасенного в Магнитогорске младенца пока не станут оперировать
Рошаль: спасенного в Магнитогорске младенца пока не станут оперироватьЭкономика сегодня04:14
Извлеченного из-под завалов жилого дома в Магнитогорске младенца пока не станут оперировать. Об этом заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. По словам Рошаля, операции проводить пока не будут.
Экономика сегодня04:14
Никаких шагов кардинальных не будет, никаких операций пока не будет. Его надо вывести из этого из тяжелого состояния тяжелого обморожения, восстановить все параметры, а потом будем спокойно работать. Сейчас самое главное не суетиться и не привести к ухудшению состояния.
— Леонид Рошаль, хирургЭхо Москвы 08:00
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