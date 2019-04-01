Футбол

Роша: Кононов обещал больше игрового времени, но этого не произошлоРИА Новости 11:29

Футболист московского "Спартака" Педро Роша заявил, что главный тренер команды Олег Кононов обещал ему дать больше игрового времени, но это не произошло. В нынешнем сезоне 24-летний бразилец сыграл лишь один матч за "Спартак" в чемпионате России.
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Педру Роша: «Не чувствую себя счастливым в „Спартаке“, Кононов знает об этом»

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Роша: думаю, я ближе к уходу, чем к продолжению карьеры в «Спартаке»

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Педро Роша: «Я близок к уходу из „Спартака“»

Sports.ru11:15
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:20, Ашберн
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Менеджер по связям с общественностью Одесского морского порта Евгений Прокопец заявил, что в порт Одессы прибыли два корабля Североатлантического альянса – фрегат королевских ВМС Канады Toronto и военный корабль ВМС Испании Santa Maria.
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В Нидерландах на реке Западная Шельда рядом с общиной Тернёзен круизный корабль столкнулся с танкером.
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Армия и оружие

В Иране назвали преимущества российских танков

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В «Русском лото» составили рейтинг наиболее удачливых регионов России

Распространители «Русского лото», основываясь на статистике, собранной за 25 лет существования лотереи, провели исследование, результаты которого показали, в каких российских регионах проживает наибольшее число «лотерейных миллионеров».
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Происшествия

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На соки с сахаром могут поднять НДС

Соки с высоким содержанием сахара могут лишить права на льготную ставку НДС в 10 процентов.
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Moody’s назвало угрозу для строительства «Северного потока — 2»

Требование Дании провести дополнительную экспертизу по участку «Северного потока — 2» может привести к задержке реализации проекта газопровода.
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В штабе Тимошенко заявили о ее выходе во второй тур выборов

О выходе во второй тур президентских выборов на Украине лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко заявили в ее предвыборном штабе.
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В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
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Футболист «Спартака» остался недоволен предложенной зарплатой

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Президент России Владимир Путин в рамках Арктического форума в Санкт-Петербурге 9 апреля проведет встречи с президентами Исландии и Финляндии, а также премьерами Швеции и Норвегии.
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Верховный суд отклонил иск Гудкова против закона об оскорблении власти

Верховный суд отклонил иск председателя Партии перемен Дмитрия Гудкова против закона о неуважении к государству и его авторам — сенатору Андрею Клишасу и вице-спикеру Госдумы Петру Толстому.
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В Саранске при обрушении фасада здания погибли два человека

Ранее пресс-служба МЧС РФ сообщила, что два человека оказались под завалами после частичного обрушения фасада пятиэтажного здания при проведении демонтажных работ в Саранске.
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Силовики проводят обыски в дагестанском филиале АО «Россельхозбанк», изымают документацию.
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Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов после пятничного падения на информации о подготовке нового пакета антироссийских санкций со стороны США.
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