Футбол
Роша: Кононов обещал больше игрового времени, но этого не произошлоРИА Новости 11:29
Футболист московского "Спартака" Педро Роша заявил, что главный тренер команды Олег Кононов обещал ему дать больше игрового времени, но это не произошло. В нынешнем сезоне 24-летний бразилец сыграл лишь один матч за "Спартак" в чемпионате России.
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