Происшествия
Росгвардия заявила об отсутствии необходимости для бойцов представлятьсяРБК 08:31
Сотрудники Росгвардии при обращении к гражданину по законодательству не обязаны называть свою должность, звание, фамилию и предоставлять служебное удостоверение, говорится в ответе пресс-службы управления ведомства по Владимирской области на запрос издания «ПроВладимир».
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с чего всё началось
Пресс-служба Управления Росгвардии Владимирской области прислала ответ на редакционный запрос ПроВладимира. Напомним, 8 июля мы опубликовали материал о том, как сотрудник ведомства требовал у нашего бывшего коллеги телефон, чтобы ознакомиться с его содержимым.ПроВладимирвчера в 06:12
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Росгвардия: сотрудник не обязан представляться и может попросить ваш телефон
ПроВладимирвчера в 06:12
В Росгвардии заявили, что сотрудники не обязаны представляться и при осмотре могут требовать телефон
Говорит Москвавчера в 07:50
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