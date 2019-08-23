Политика

Росгвардия захотела брать земли и объекты для своих нуждLenta.ru 04:38

Росгвардия предложила разрешить ей требовать от региональных и муниципальных властей предоставлять ведомству помещения и землю на период выполнения боевых задач. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных актов, он проходит общественное обсуждение.
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Росгвардия хочет забирать здания и землю в случае необходимости

URA.Ru04:44

Росгвардия может получить право забирать здания для боевых задач

Ведомости05:57

Росгвардия попросила право использовать здания для боевых задач

РБК07:19

Глава «Альфы»: Законопроект о предоставлении зданий и земель Росгвардии обяжет местные власти следовать положению

Эхо Москвы08:40

Росгвардия хочет получить право изымать помещения и землю на время боевых задач

Коммерсантъ05:44

Кремль не в курсе предложения о предоставлении Росгвардии зданий и земель

РИА Новости05:40

Росгвардия хочет обязать власти предоставлять здания и землю для нужд силовиков

Znak.com03:35
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:19, Ашберн
Политика

В Госдуме предложили разместить ракеты в Венесуэле в ответ на шаги США

Ответом России на размещение американских ракет за пределами США могло бы стать размещение своих ракетных систем в Венесуэле.
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы

Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено в 06:57
Политика

Поддержанный Яшиным кандидат от КПРФ снялся с выборов в Мосгордуму

Решение сняться с выборов Колмагоров принял сам, сообщил «Ведомостям» кандидат от КПРФ по 8-му округу Вадим Кумин, который возглавляет команду партии на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 10:23
Хоккей

В НХЛ отреагировали на отстранение хоккеиста Кузнецова за кокаин

Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли высказался о дисквалификации нападающего сборной России и клуба «Вашингтон Кэпиталс» Евгения Кузнецова за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 12:38
Шоу-бизнес

Галина Юдашкина с мужем и сыновьями переехала жить в Гонконг

Галина Юдашкина вместе с мужем и сыновьями переехала жить в Гонконг. Дочь известного модельера уже не первый раз меняет место жительства.
Обновлено в 12:11
Армия и оружие

Сирийская армия заняла Хан-Шейхун

Обновлено вчера в 02:55
Политика

Британская The Guardian признала российский статус Крыма

Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.
Обновлено в 06:31
Экономика

Глава ФРС назвал позитивной ситуацию в экономике США

Ситуация в экономике США в целом благоприятная, и Федеральная резервная система (ФРС) США предпримет все необходимые меры для того, чтобы сохранить позитивные тенденции.
Обновлено в 12:25
Происшествия

Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить

Обновлено вчера в 14:59
Космос

У каждого есть своя миссия и задачи в матрице — севастопольский робот Юрий

В связи с запуском на космическую орбиту первого человекоподобного робота Фёдора ForPost встретился с его «старшим братом» и прототипом — антропоморфным роботом Юрием (модель SAR-400), который сейчас работает в Севастопольском государственном университете.
Обновлено в 11:01
Кино

Глуховский анонсировал экранизацию романа «Метро 2033» в 2022 году

Обновлено в 08:11
Происшествия

Вылет SSJ100 из Набережных Челнов в Москву отменили по техпричинам

Пассажирам самолёта SSJ100 "Аэрофлота", который должен был вылететь в пятницу вечером из Набережных Челнов в московский "Шереметьево", пришлось после посадки вернуться в аэровокзал по техническим причинам, за ними прилетит резервный борт, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 12:35
Шоу-бизнес

Виктория Макарская встала на защиту мужа-«тирана»

Обновлено в 08:48
Происшествия

В Ижевске 20 человек пострадали при ДТП с автобусом

Обновлено в 12:35
Фигурное катание

Туктамышева показала новую короткую программу на сезон

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева показала на тренировке новую короткую программу на сезон.
Обновлено в 08:41
Политика

Кремль анонсировал переговоры Путина и Эрдогана 27 августа

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры 27 августа во время визита турецкого лидера в Москву.
Обновлено в 12:59
Происшествия

В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в изнасиловании полицейских

Обновлено вчера в 15:20
Политика

Госдеп подтвердил введение санкций по делу Скрипалей с 26 августа

В начале августа Госдеп объявил о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом об отравлении в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 09:48
Общество

Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох

Обновлено в 09:19
Экономика

Минтруд увеличил прожиточный минимум на второй квартал

Минтруд повысил величину прожиточного минимума за второй квартал. В целом по России он составляет 11 тысяч 185 рублей.
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Футбол

«Бавария» заплатит 40 миллионов евро за полузащитника «Эспаньола»

«Бавария» намерена приобрести полузащитника «Эспаньола» Марка Року.
Обновлено в 08:04
Футбол

Сутормин: о сумме перехода договорились клубы и мои агенты

Сутормин в конце июня перешел из "Оренбурга" в казанский "Рубин", а уже в начале июля было объявлено, что 25-летний полузащитник стал игроком "Зенита".
Обновлено в 11:39
Авто

Сотни неисправных Mercedes застряли на аэродроме в Германии

Взлётно-посадочная полоса старого аэродрома в немецком городе Бремен превратилась в парковку для сотен неисправных автомобилей Mercedes-Benz, сообщает издание «Wroom» со ссылкой на Radio Bremen.
Обновлено в 07:29
Политика

Посольство США в России запросило срочный консульский доступ к Уилану

Посольство Соединённых Штатов в Москве запросило у МИД России срочный консульский доступ к гражданину США Полу Уилану, обвиняемому в России в шпионаже.
Обновлено в 11:40
Финансы

Биржевые индексы США упали более чем на 1,5%

США и Китай ведут торговую войну с прошлого года, очередной виток начался в мае, когда Вашингтон повысил пошлины до 25% на ряд товаров общей стоимостью $250 млрд.
Обновлено в 12:09
Экономика

В ВТБ попросили Путина помочь создать «Объединенный зерновой холдинг»

Письмо с просьбой о помощи в создании российского лидера зернового рынка, вертикально интегрированного оператора под названием «Объединенный зерновой холдинг», было направлено главой ВТБ Андреем Костиным в адрес президента России Владимира Путина, 23 августа сообщает Reuters.
Обновлено в 11:43
Политика

Мария Захарова станцевала лезгинку

Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».
Обновлено вчера в 12:15
Экономика

Группа ГАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю

Переход на неполную рабочую неделю может потребоваться из-за ухудшения ситуации на рынке коммерческого транспорта и последствий санкций, пояснили в компании.
Обновлено в 02:53
Общество

Чиновники подготовили для россиян очередные нововведения

Российские чиновники традиционно подготовили для жителей нашей страны очередные нововведения, которые вступят в силу с 1 сентября, сообщает News.ru.
Обновлено в 11:44
Происшествия

Чеченский исламист застрелен в Берлине

В Берлине застрелен уроженец Чечни, известный полиции исламист. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники в столичной полиции.
Обновлено в 11:48
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