Политика
Росгвардия захотела брать земли и объекты для своих нуждLenta.ru 04:38
Росгвардия предложила разрешить ей требовать от региональных и муниципальных властей предоставлять ведомству помещения и землю на период выполнения боевых задач. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных актов, он проходит общественное обсуждение.
Читать в источнике
Оценить91
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:19, Ашберн
Политика
В Госдуме предложили разместить ракеты в Венесуэле в ответ на шаги США
Ответом России на размещение американских ракет за пределами США могло бы стать размещение своих ракетных систем в Венесуэле.
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы
Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено в 06:57
Политика
Поддержанный Яшиным кандидат от КПРФ снялся с выборов в Мосгордуму
Решение сняться с выборов Колмагоров принял сам, сообщил «Ведомостям» кандидат от КПРФ по 8-му округу Вадим Кумин, который возглавляет команду партии на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 10:23
Хоккей
В НХЛ отреагировали на отстранение хоккеиста Кузнецова за кокаин
Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли высказался о дисквалификации нападающего сборной России и клуба «Вашингтон Кэпиталс» Евгения Кузнецова за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 12:38
Шоу-бизнес
Галина Юдашкина с мужем и сыновьями переехала жить в Гонконг
Галина Юдашкина вместе с мужем и сыновьями переехала жить в Гонконг. Дочь известного модельера уже не первый раз меняет место жительства.
Обновлено в 12:11
Армия и оружие
Сирийская армия заняла Хан-Шейхун
Обновлено вчера в 02:55
Политика
Британская The Guardian признала российский статус Крыма
Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.
Обновлено в 06:31
Экономика
Глава ФРС назвал позитивной ситуацию в экономике США
Ситуация в экономике США в целом благоприятная, и Федеральная резервная система (ФРС) США предпримет все необходимые меры для того, чтобы сохранить позитивные тенденции.
Обновлено в 12:25
Происшествия
Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить
Обновлено вчера в 14:59
Космос
У каждого есть своя миссия и задачи в матрице — севастопольский робот Юрий
В связи с запуском на космическую орбиту первого человекоподобного робота Фёдора ForPost встретился с его «старшим братом» и прототипом — антропоморфным роботом Юрием (модель SAR-400), который сейчас работает в Севастопольском государственном университете.
Обновлено в 11:01
Происшествия
Вылет SSJ100 из Набережных Челнов в Москву отменили по техпричинам
Пассажирам самолёта SSJ100 "Аэрофлота", который должен был вылететь в пятницу вечером из Набережных Челнов в московский "Шереметьево", пришлось после посадки вернуться в аэровокзал по техническим причинам, за ними прилетит резервный борт, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 12:35
Шоу-бизнес
Виктория Макарская встала на защиту мужа-«тирана»
Обновлено в 08:48
Происшествия
В Ижевске 20 человек пострадали при ДТП с автобусом
Обновлено в 12:35
Фигурное катание
Туктамышева показала новую короткую программу на сезон
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева показала на тренировке новую короткую программу на сезон.
Обновлено в 08:41
Политика
Кремль анонсировал переговоры Путина и Эрдогана 27 августа
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры 27 августа во время визита турецкого лидера в Москву.
Обновлено в 12:59
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в изнасиловании полицейских
Обновлено вчера в 15:20
Политика
Госдеп подтвердил введение санкций по делу Скрипалей с 26 августа
В начале августа Госдеп объявил о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом об отравлении в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 09:48
Общество
Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох
Обновлено в 09:19
Экономика
Минтруд увеличил прожиточный минимум на второй квартал
Минтруд повысил величину прожиточного минимума за второй квартал. В целом по России он составляет 11 тысяч 185 рублей.
Обновлено в 09:28
Футбол
«Бавария» заплатит 40 миллионов евро за полузащитника «Эспаньола»
«Бавария» намерена приобрести полузащитника «Эспаньола» Марка Року.
Обновлено в 08:04
Футбол
Сутормин: о сумме перехода договорились клубы и мои агенты
Сутормин в конце июня перешел из "Оренбурга" в казанский "Рубин", а уже в начале июля было объявлено, что 25-летний полузащитник стал игроком "Зенита".
Обновлено в 11:39
Авто
Сотни неисправных Mercedes застряли на аэродроме в Германии
Взлётно-посадочная полоса старого аэродрома в немецком городе Бремен превратилась в парковку для сотен неисправных автомобилей Mercedes-Benz, сообщает издание «Wroom» со ссылкой на Radio Bremen.
Обновлено в 07:29
Политика
Посольство США в России запросило срочный консульский доступ к Уилану
Посольство Соединённых Штатов в Москве запросило у МИД России срочный консульский доступ к гражданину США Полу Уилану, обвиняемому в России в шпионаже.
Обновлено в 11:40
Финансы
Биржевые индексы США упали более чем на 1,5%
США и Китай ведут торговую войну с прошлого года, очередной виток начался в мае, когда Вашингтон повысил пошлины до 25% на ряд товаров общей стоимостью $250 млрд.
Обновлено в 12:09
Экономика
В ВТБ попросили Путина помочь создать «Объединенный зерновой холдинг»
Письмо с просьбой о помощи в создании российского лидера зернового рынка, вертикально интегрированного оператора под названием «Объединенный зерновой холдинг», было направлено главой ВТБ Андреем Костиным в адрес президента России Владимира Путина, 23 августа сообщает Reuters.
Обновлено в 11:43
Политика
Мария Захарова станцевала лезгинку
Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».
Обновлено вчера в 12:15
Экономика
Группа ГАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю
Переход на неполную рабочую неделю может потребоваться из-за ухудшения ситуации на рынке коммерческого транспорта и последствий санкций, пояснили в компании.
Обновлено в 02:53
Общество
Чиновники подготовили для россиян очередные нововведения
Российские чиновники традиционно подготовили для жителей нашей страны очередные нововведения, которые вступят в силу с 1 сентября, сообщает News.ru.
Обновлено в 11:44
Происшествия
Чеченский исламист застрелен в Берлине
В Берлине застрелен уроженец Чечни, известный полиции исламист. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники в столичной полиции.
Обновлено в 11:48