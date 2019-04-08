Общество

Росгвардия выселяет пенсионеров ОМОНа на улицуReadovka News 07:16

Столичные сотрудники Росгвардии, которые вышли на пенсию, могут остаться без жилья. Семьи 20 бывших ОМОНовцев выселяют из служебных квартир.
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