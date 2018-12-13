с чего всё началось

Службой собственной безопасности Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии) совместно с органами военной прокуратуры и контрразведки начата проверка информации о возможных нарушениях при закупках продуктов для нужд службы.

Росгвардия сообщила о расследовании нарушений при закупках продуктов

Политика Политика Европа отказалась наказывать Россию за инцидент в Керченском проливе Большинство стран Европейского союза (ЕС) считают неуместным введение дополнительных санкций в отношении России из-за инцидента в Керченском проливе.

Политика Политика Бутина заявила в суде, что признала вину добровольно Россиянка Мария Бутина заявила в суде США, что её признание вины по одному из пунктов обвинения и заключение сделки со следствием были сделаны добровольно.

Политика Политика Сенат США может официально осудить саудовского принца по делу Хашукджи Сенат США может официально осудить наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле.

Политика Политика Прокуратура начала расследовать растраты средств на инаугурацию Трампа

Политика Политика В Киеве решили снести памятник Суворову

Армия и оружие Армия и оружие У границ России за год обнаружили 3 тысячи иностранных самолётов Дежурные силы радиотехнических войск России в течение 2018 года обнаружили и сопроводили около 3 тыс. боевых иностранных самолётов.

Политика Политика Путин: президентом может быть любой, но этому надо посвятить жизнь По мнению президента России Владимира Путина, стать главой государства может человек любой профессии.

Политика Политика Путин перенес столицу Дальнего Востока во Владивосток Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток.

Политика Политика УПЦ получит автокефалию 6 января Вселенский патриарх Варфоломей лично вручит томос об автокефалии УПЦ избранному предстоятелю объединенной православной церкви на Украине 6 января 2019 года.

Армия и оружие Армия и оружие Мадуро приказал армии Венесуэлы быть в максимальной готовности Президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал вооружённым силам страны находиться в максимальной степени готовности.

Политика Политика Болтон обвинил Россию и КНР в хищнической политике в Африке В ходе речи в фонде Heritage Болтон указал, что Россия и Китай своими хищническими действиями угрожают финансовой независимости стран Африки и американским национальным интересам, сообщает агентство Bloomberg.

Армия и оружие Армия и оружие В Ингушетии сформировали подразделение беспилотников

Политика Политика МИД России отреагировал на резолюцию ЕП против «Северного потока — 2» Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала резолюцию Европарламента с призывом остановить реализацию проекта «Северный поток — 2».

Политика Политика Россия и Белоруссия заключат соглашение о взаимном признании виз Россия и Белоруссия подпишут соглашение о взаимном признании виз на заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии.