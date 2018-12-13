Политика
Росгвардия сообщила о расследовании нарушений при закупках продуктов
Росгвардия сообщила о расследовании нарушений при закупках продуктовРоссийская газета09:25
Службой собственной безопасности Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии) совместно с органами военной прокуратуры и контрразведки начата проверка информации о возможных нарушениях при закупках продуктов для нужд службы.
Российская газета09:25
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с чего всё началось
Росгвардия совместно с военной прокуратурой и контрразведкой проводит проверку и внутреннее расследование о поставках продуктов в 2017–2018 гг., следует из сообщения службы.Ведомости07:45
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