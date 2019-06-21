Росгвардия собирает бригаду для охраны Крымского мостаМойка78 00:12

В сформированную Росгвардией бригаду, предназначенную для охраны Крымского моста, входит специальный морской отряд, а также полк войск национальной гвардии, оперативные и специальные подразделения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

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Специальную бригаду Росгвардии собирают в Керчи. Ее главной задачей станет обеспечение безопасности Крымского моста. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Росгвардию, в новую бригаду вошел специальный морской отряд, пол войск национальной гвардии, оперативные и специальные подразделения.

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