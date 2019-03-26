Политика

Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского мостаРИА Новости 02:19

Росгвардия сформировала специальную морскую бригаду в Керчи для охраны Крымского моста, рассказал в интервью РИА Новости директор ведомства генерал армии Виктор Золотов.
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Виктор Золотов
Для обеспечения безопасности стратегически важного Крымского моста, соединяющего полуостров с Краснодарским краем, в Керчи сформирована специальная морская бригада.
— Виктор ЗолотовГазета.Ru 05:57

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Для охраны Крымского моста Росгвардия сформировала в Керчи бригаду

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