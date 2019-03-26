Росгвардия создала отдельную бригаду для охраны Крымского мостаРБК 03:53

Росгвардия сформировала специальную морскую бригаду в Керчи для охраны Крымского моста, рассказал в интервью РИА Новости директор ведомства генерал армии Виктор Золотов.

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Росгвардия сформировала специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста, заявил глава ведомства Виктор Золотов в интервью «РИА Новости». По его словам, для бригады доступен широкий арсенал средств, который сможет защитить стратегически важный объект от атак как с суши, так и с воды.

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