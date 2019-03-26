Политика

Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского мостаRT на русском 02:27

Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов сообщил, что в Керчи была сформирована специальная морская бригада с целью охраны Крымского моста.
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В Керчи сформирована спецбригада Росгвардии для охраны Крымского моста

РИА Новости Крым02:34

Росгвардия создала отдельную бригаду для охраны Крымского моста

РБК03:53

Росгвардия сформировала в Керчи бригаду для охраны Крымского моста

Коммерсантъ03:37

Крымский мост взяла под охрану спецбригада Росгвардии

КП - Крым03:57

Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста

RT на русском02:27

Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста

РИА Новости02:19

Для охраны Крымского моста Росгвардия сформировала в Керчи бригаду

Krym.News03:57
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Политика

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Уникальный многофункциональный оптико-электронный комплекс разведки "Ирония" впервые покажут широкой публике на выставке вооружения в Екатеринбурге.
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Губернаторы, которые были избраны в 2016-2018 годах, возглавили рейтинги популярности.
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Оптовые цены на муку в России за последний год выросли более чем на 50%, свидетельствуют данные аналитической компании «ПроЗерно».
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Человечество исчезнет через 30 лет: Учёные заявили о массовом вымирании и составили план спасения Земли

Исследователи составили план спасения Земли, в котором указали, что изначально стоит прекратить уничтожать виды животных и места их обитания, ведь таким образом так же разрушается способность планеты поддерживать существование.
Обновлено 24 марта в 12:02
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Джастин Бибер уходит со сцены ради семьи

Канадский певец Джастин Бибер решил взять перерыв в музыкальной карьере для того, чтобы разобраться с проблемами.
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Наука

Румыны занялись разработкой сверхзвуковой «летающей тарелки»

Румынские энтузиасты инженер Разван Саби и старший научный сотрудник Национального института аэрокосмических исследований Румынии Иосиф Тапосу занялись разработкой летательного аппарата нового класса — «летающей тарелки», способной на вертикальные взлет и посадку и сверхзвуковой горизонтальный полет.
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В Хабаровске коллектор выложил в Сеть порноколлаж с ребенком должника

Правоохранители арестовали 38-летнего коллектора, который опубликовал в Интернете порноролик с участием ребенка должника из Хабаровска.
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Хоккеисты действующего обладателя Кубка Стэнли "Вашингтона" с Александром Овечкиным посетили Белый дом, где встретились с президентом США Дональдом Трампом.
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В Туле столкнулись боевая машина десанта и внедорожник

Как сообщают очевидцы аварии, происшествие случилось на ул. Октябрьской. Сначала свидетели подумали, что это танк.
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Фрагмент правительственной кабельной связи украден неизвестными из коллектора возле Кремля.
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Посол в РФ рассказал о старте поставок истребителей Су-35 в Индонезию

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Компания «Рено Россия» объявила об отзыве 19218 автомобилей Renault Dokker и Duster, реализованных с ноября 2017 года по настоящее время.
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Три вида мутаций гена обнаружили у российских пациентов с тяжелым наследственным заболеванием нервной системы, которое сопровождается развитием злокачественных опухолей.
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Новые требования ЦБ, касающиеся продажи полисов страхования жизни, вступают в силу с 1 апреля.
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Комитет Совета Федерации по социальной политике рекомендовал сенаторам одобрить законопроект о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума пенсионера.
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Sony запустит свое шоу о новинках для PlayStation

Шоу запустят в прямом эфире на YouTube, Twitch, Facebook и Twitter.
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Виктор Васильевич Золотов
Российский военачальник. Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации с 5 апреля 2016 года, генерал армии.
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