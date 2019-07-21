Футбол

Росгвардия разъяснила ситуацию с фанатами «Спартака» в РостовеREGNUM 05:57

Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российкой Федерации (Росгвардия) по Ростовской области прокомментировало инцидент, произошедший после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Спартак» (2:2) между фанатами гостей и представителями ОМОНа.
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