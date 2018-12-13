с чего всё началось

«В настоящий момент Главная военная прокуратура, контрразведка и служба собственной безопасности Росгвардии проводят проверку и внутреннее расследование по фактам поставок в 2017–2018 годах продуктов, не соответствующих требованиям ГОСТа, определенным контрактами»,— сообщает пресс-служба Росгвардии (цитата по «Интерфаксу»).

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Армия и оружие Армия и оружие Мадуро приказал армии Венесуэлы быть в максимальной готовности Президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал вооружённым силам страны находиться в максимальной степени готовности.