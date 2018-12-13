Политика

Росгвардия проводит внутреннее расследование о поставках продуктов
Новое время - The New Times
07:48

«В настоящий момент Главная военная прокуратура, контрразведка и служба собственной безопасности Росгвардии проводят проверку и внутреннее расследование по фактам поставок в 2017-2018 годах продуктов, несоответствующих требованиям ГОСТа, определенным контрактами», — говорится в сообщении Росгвардии.
Новое время - The New Times07:48
с чего всё началось
Росгвардия совместно с военной прокуратурой и контрразведкой проводит проверку и внутреннее расследование о поставках продуктов в 2017–2018 гг., следует
 из сообщения службы.
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