с чего всё началось

«В настоящий момент Главная военная прокуратура, контрразведка и служба собственной безопасности Росгвардии проводят проверку и внутреннее расследование по фактам поставок в 2017-2018 годах продуктов, несоответствующих требованиям ГОСТа, определенным контрактами», — говорится в сообщении Росгвардии.

Политика Политика Евросоюз отказался наказывать Россию за инцидент в Керченском проливе "Нужно добиться снижения эскалации" Большинство стран ЕС считают контрпродуктивным на текущем этапе применять санкции из-за событий вокруг Керченского пролива, заявил РИА Новости источник в структурах Евросоюза.

Политика Политика Мария Бутина частично признала вину

Армия и оружие Армия и оружие Лётчики ВКС начали подготовку к возвращению из Венесуэлы в Россию Лётчики Воздушно-космических сил России, которые 10 декабря совершили трансатлантический беспосадочный перелёт в Венесуэлу, начали подготовку к возвращению в Россию.

Политика Политика В Сенате США подготовили резолюцию по убийству Хашогги Известно, что в резолюции, подготовленной девятью сенаторами-республиканцами, говорится об ответственности за убийство журналиста наследного принца Мухаммеда ибн Салмана.

Политика Политика Прокуратура начала расследовать растраты средств на инаугурацию Трампа В США прокуратура инициировала расследование дела о растрате средств на инаугурацию президента Дональда Трампа.

Армия и оружие Армия и оружие У границ РФ за год зафиксировали 3 тыс. иностранных военных самолетов Радиотехнические войска Воздушно-космических сил (ВКС) России в 2018 году обнаружили у границ РФ и сопроводили около 3 тыс. иностранных военных самолетов.

Политика Политика Путин: президентом может быть любой, но этому надо посвятить жизнь По мнению президента России Владимира Путина, стать главой государства может человек любой профессии.

Политика Политика Болтон исключил встречу Трампа и Путина в обозримом будущем Путин и Трамп должны были встретиться 29 ноября на саммите G20 в Аргентине, но президент США отменил переговоры, в качестве причины назвав события в Керченском проливе.

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Политика Политика Россия и Китай не поддержали резолюцию Совбеза ООН о помощи Сирии Представители России и Китая в Совете безопасности ООН воздержались от голосования по резолюции, которая устанавливает механизм доставки гуманитарной помощи в Сирию.

Политика Политика УПЦ получит автокефалию 6 января Вселенский патриарх Варфоломей лично вручит томос об автокефалии УПЦ избранному предстоятелю объединенной православной церкви на Украине 6 января 2019 года.

Политика Политика Меркель заявила о желании Евросоюза сохранить сделку с Лондоном Европейский союз хочет сохранить оговоренное с Лондоном соглашение по Brexit, но вынужден готовиться и к менее благоприятному сценарию.

Политика Политика В Киеве намерены демонтировать памятник Суворову

Политика Политика Подаренный Путиным кот «выучил японский» и набрал 8 кг Сибирский кот, подаренный несколько лет назад президентом России Владимиром Путиным губернатору префектуры Акита Норихисе Сатакэ, набрал 8 кг и научился понимать по-японски.