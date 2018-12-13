Политика
Росгвардия проводит внутренне расследование из-за поставок продуктов
Росгвардия проводит внутренне расследование из-за поставок продуктовСобеседник09:02
Служба внутренней безопасности Росгвардии и военная прокуратура проверяют информацию о нарушениях поставок продуктов. Sobesednik.ru ранее писал о том, что ФАС возбудила дело против мясокомбината «Дружба народов», который поставляет продукты Росгвардии.
Собеседник09:02
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с чего всё началось
Росгвардия совместно с военной прокуратурой и контрразведкой проводит проверку и внутреннее расследование о поставках продуктов в 2017–2018 гг., следует из сообщения службы.Ведомости07:45
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