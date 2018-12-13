с чего всё началось

Служба внутренней безопасности Росгвардии и военная прокуратура проверяют информацию о нарушениях поставок продуктов. Sobesednik.ru ранее писал о том, что ФАС возбудила дело против мясокомбината «Дружба народов», который поставляет продукты Росгвардии.

Политика Политика Мария Бутина в суде США частично признала вину

Политика Политика ЕС продлил санкции против России Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе утвердили политическое решение о продлении на полгода экономических санкций против РФ на следующие полгода из-за "нулевого прогресса" в имплементации минских соглашений, сообщил в четверг глава Евросовета Дональд Туск.

Политика Политика Путин подписал указ о переносе столицы Дальнего Востока во Владивосток Российский лидер Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток.

Политика Политика Болтон исключил встречу Трампа и Путина в обозримом будущем Путин и Трамп должны были встретиться 29 ноября на саммите G20 в Аргентине, но президент США отменил переговоры, в качестве причины назвав события в Керченском проливе.

Политика Политика УПЦ получит автокефалию 6 января Пресс-секретарь неканонического Киевского патриархата архиепископ Евстратий заявил, что "новая церковь" на Украине получит томос об автокефалии 6 января будущего года.

Политика Политика МИД России отреагировал на резолюцию ЕП против «Северного потока — 2» Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала резолюцию Европарламента с призывом остановить реализацию проекта «Северный поток — 2».

Политика Политика Правительство Украины предложило ввести новые санкции против России Правительство Украины внесет на рассмотрение Совета безопасности и обороны (СНБО) предложение о новых санкциях против РФ сроком на три года, сообщается на сайте украинского кабмина.

Политика Политика Сенат США принял резолюцию по прекращению помощи саудитам в Йемене Сенат США одобрил резолюцию, призывающую к прекращению военного участия США в коалиции Саудовской Аравии и ее действиям в Йемене, следует из итогов голосования.

Армия и оружие Армия и оружие Шойгу: создана группа по военному сотрудничеству с Индией Соглашение о создании отдельной рабочей группы по военному сотрудничеству будет подписано 13 декабря, уточнил министр.

Политика Политика Представители России и США обсудили сотрудничество по антитеррору Межведомственные делегации под руководством заместителя министра иностранных дел России Олега Сыромолотова и первого заместителя госсекретаря США Джона Салливана обсудили во время встречи в Вене противодействие угрозам терроризма.

Политика Политика В Латвии российского историка объявили персоной нон-грата Российский историк Геннадий Бордюгов был остановлен пограничниками в аэропорту Риги и проинформирован о том, что он включен в черный список нежелательных на въезд в Латвию лиц, сообщил в своем профиле в Facebook бывший третий секретарь посольства России в Латвии Владимир Симиндей, который ранее был выдворен из страны.

Политика Политика Киселев решил взять украинскую журналистку Бойко на работу Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил о готовности взять на работу украинскую журналистку Елену Вищур (Бойко).

Армия и оружие Армия и оружие МИД РФ предупредил о возможном наступлении ВСУ в Донбассе Украинские власти, воспользовавшись режимом военного положения, могут осуществить наступление на мариупольском направлении в Донбассе.