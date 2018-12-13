с чего всё началось

Служба внутренней безопасности Росгвардии и военная прокуратура проверяют информацию о нарушениях поставок продуктов. Sobesednik.ru ранее писал о том, что ФАС возбудила дело против мясокомбината «Дружба народов», который поставляет продукты Росгвардии.

Политика Политика Бутина заявила в суде, что признала вину добровольно Россиянка Мария Бутина заявила в суде США, что её признание вины по одному из пунктов обвинения и заключение сделки со следствием были сделаны добровольно.

Политика Политика Евросоюз на полгода продлил санкции против России Каждые полгода Совет ЕС принимает решение о том, что не считает правильным изменять режим санкций и продлевает их еще на шесть месяцев.

Политика Политика Путин: президентом может быть любой, но этому надо посвятить жизнь По мнению президента России Владимира Путина, стать главой государства может человек любой профессии.

Политика Политика Болтон исключил встречу Трампа и Путина в обозримом будущем Путин и Трамп должны были встретиться 29 ноября на саммите G20 в Аргентине, но президент США отменил переговоры, в качестве причины назвав события в Керченском проливе.

Политика Политика Путин подписал указ о переносе столицы ДФО во Владивосток Позже вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития и полпредству к 1 декабря подготовить руководству страны доклад о переносе столицы Дальнего Востока.

Политика Политика УПЦ получит автокефалию 6 января Вселенский патриарх Варфоломей лично вручит томос об автокефалии УПЦ избранному предстоятелю объединенной православной церкви на Украине 6 января 2019 года.

Политика Политика МИД отреагировал на резолюцию ЕП против «Северного потока — 2» В российском МИД прокомментировали резолюцию Европарламента с призывом остановить "Северный поток — 2".

Политика Политика Путин дал старт Году театра в России

Политика Политика Россия и Белоруссия отложили подписание соглашения о визах Россия и Белоруссия отложили подписание соглашения о совместном признании виз, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Политика Политика Представители России и США обсудили сотрудничество по антитеррору Межведомственные делегации под руководством заместителя министра иностранных дел России Олега Сыромолотова и первого заместителя госсекретаря США Джона Салливана обсудили во время встречи в Вене противодействие угрозам терроризма.

Политика Политика Суд постановил выдворить украинскую журналистку из России

Армия и оружие Армия и оружие МИД РФ предупредил о возможном наступлении ВСУ в Донбассе Захарова подчеркнула, что конечной целью провокационных действий украинской стороны является захват находящейся под контролем Донецкой Народной Республики (ДНР) территории Приазовья и выход на границу с РФ.

Политика Политика МИД назвал голословными обвинения США в нарушении ДРСМД Министерство иностранных дел России заявило, что российская сторона отвергает необоснованные и голословные обвинения США в нарушении договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Армия и оружие Армия и оружие В России разработали ударный беспилотник-перехватчик В России создан и проходит лётные испытания первый малый ударный беспилотник «Карнивора», способный перехватывать другие дроны и применять фугасные бомбы.