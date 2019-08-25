Происшествия
Росгвардия проверит сотрудников, отказавших в помощи из-за обедаРоссийская газета 06:23
Росгвардия проводит служебную проверку опубликованного в интернете видеоролика, на котором ульяновские сотрудники ведомства якобы проигнорировали сообщения о преступлении, сославшись на обед. Об этом со ссылкой на представителя Росгвардии Валерия Грибакина сообщает РИА Новости.
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с чего всё началось
Ранее в социальных сетях появился ролик, на котором мужчины в форме Росгвардии отказываются прийти на помощь таксисту, на которого напал нетрезвый мужчина. Предполагаемые стражи порядка покупают шаурму и объясняют автору видео, что у них обед.РИА Новости02:09
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Обед по расписанию. Ульяновские росгвардейцы из-за шаурмы проигнорировали жалобу о нападении
Ульяновск онлайнвчера в 12:48
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