Происшествия

Росгвардия проверит сотрудников, отказавших в помощи из-за обедаРоссийская газета 06:23

Росгвардия проводит служебную проверку опубликованного в интернете видеоролика, на котором ульяновские сотрудники ведомства якобы проигнорировали сообщения о преступлении, сославшись на обед. Об этом со ссылкой на представителя Росгвардии Валерия Грибакина сообщает РИА Новости.
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с чего всё началось

Росгвардия проводит проверку после ролика с людьми в форме «на обеде»

Ранее в социальных сетях появился ролик, на котором мужчины в форме Росгвардии отказываются прийти на помощь таксисту, на которого напал нетрезвый мужчина. Предполагаемые стражи порядка покупают шаурму и объясняют автору видео, что у них обед.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 17:18, Ашберн
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