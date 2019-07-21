с чего всё началось

В управлении Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) по Ростовской области прокомментировали инцидент, который произошёл после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Спартак» (2:2) между фанатами гостей и представителями ОМОН.

Политика Досрочные выборы в Раду стартовали на Украине На Украине в воскресенье, 21 июля, стартовали парламентские выборы в Верховную раду, где избиратели выберут депутатов.

Политика Россию проверят на причастность к задержанию британского танкера Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) проверят причастность России к задержанию в Ормузском проливе британского танкера.

Происшествия На Сахалине уволили зампреда правительства за драку в кафе Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко отправил в отставку заместителя правительства Кирилла Подберезного после публикации видео, на котором он дерется в кафе.

Наука Из наночастиц сделали жидкие капли постоянного магнита В работе ученых из США и Китая под руководством Томаса Рассела (Thomas Russell) из Пекинского университета химических технологий предлагается новый подход, позволяющий создать настоящий жидкий постоянный магнит.

Религия Православные отмечают праздник в честь Казанской иконы Божией Матери Традиционно 21 июля православные верующие отмечают праздник в честь Казанской иконы Божией Матери.

Происшествия Один человек погиб при пожаре в доме престарелых под Брянском Один человек стал жертвой пожара в доме-интернате для престарелых и инвалидов в населенном пункте Дарковичи в Брянской области.

Кино Студия Marvel рассказала о своих планах Представители студии утверждают, что фильм будет первым страшным фильмом киновселенной. Его выход назначен на май 2021 год.

Происшествия Испанский суд отпустил подозреваемых в изнасиловании россиянки Следственный суд Барселоны постановил освободить из-под стражи подозреваемых в причастности к изнасилованию россиянки.

Происшествия В США нашли кладбище самолетов Boeing 737 Max Скопление припаркованных самолетов Boeing 737 Max обнаружили в аэропорте Южной Калифорнии в Викторвилле (США), сообщило британское издание Daily Mail.

Здоровье Алексей Данилов отмечает день рождения Сегодня день рождения празднует руководитель ФБУН "Саратовский НИИ сельской гигиены" Роспотребнадзора Алексей Данилов.

Футбол «ПСЖ» не имеет предложений по Неймару Спортивный директор французского клуба «Пари Сен-Жермен» Леонардо Араужо заявил, что в клуб не поступали предложения по трансферу Неймара.

Футбол Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Происшествия Шестеро контрабандистов задержаны в Китае с сиропом от кашля Полиция Китая осуществила задержание шестерых подозреваемых, у которых нашли сироп от кашля с опиатом кодеина.

Происшествия Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.

Политика Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина» Украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал состояние ракетного крейсера «Украина».

Шоу-бизнес Алексей Панин показал свою 10-летнюю дочь с сигаретой Актер Алексей Панин шокировал поклонников, опубликовав видео, где его десятилетняя дочь держит в руках сигарету.

Футбол «Ростов» – «Спартак»: Левников не удалил спартаковца На 86-й минуте матча 2-го тура чемпионата России "Ростов" – "Спартак" (2:2) ошибся арбитр Кирилл Левников, не показавший второе предупреждение спартаковцу Зелимхану Бакаеву и не удаливший его с поля.

Армия и оружие В ЗВО сообщили о поступлении трёх новых Су-35 в авиаполк под Тверью «В рамках государственного оборонного заказа три новейших многоцелевых истребителя Су-35 поступили в истребительный авиационный полк Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа в Тверской области», — заявили в пресс-службе.

Наука Названа главная причина ранней смерти женщин с диабетом По словам специалистов, диабет оказался связан не только с высоким риском сердечной недостаточности у женщин, но и с преждевременной смертью.