Политика

Росгвардия предложила засекретить свои госзакупкиРБК вчера в 16:38

Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) предлагает засекретить свои закупки, сообщается на официальном портале нормативных правовых актов.
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Росгвардия планирует закрыть информацию о госзакупках

Коммерсантъ07:22

Росгвардия хочет засекретить свои закупки

Фонтанка.Ру06:20

Росгвардия предложила засекретить свои закупки

Инфо24вчера в 17:00

Росгвардия попросила закрыть информацию о своих госзакупках

Говорит Москва04:58

Росгвардия предложила засекретить свои госзакупки

РБКвчера в 16:38

Росгвардия хочет сделать закрытой информацию о своих госзакупках

Эхо Москвы08:31

Росгвардия хочет засекретить свои закупки

Право.рувчера в 07:38
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 08:35, Ашберн
Армия и оружие

Под Астраханью проведены боевые пуски из новейших РСЗО «Торнадо-С»

Обновлено в 07:54
Музыка

Вокруг победы дочери Алсу на шоу «Голос. Дети» разразился скандал

В результате первый номер, согласно итоговым подсчетам, получил 61,8% голосов телезрителей, а второй - 56,5%. Казалось бы, что зрители должны смириться со столь убедительной победой Микеллы.
Обновлено вчера в 23:08
Экономика

Объем ввода жилья в Москве вырос в пять раз

Москва в первом квартале 2019 года увеличила объемы строительства жилья по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в 4,6 раза — до 1,3 млн кв. м. Об этом сообщается в отчете на сайте Росстата.
Обновлено вчера в 10:40
Политика

Коломойский заявил о готовности консультировать Зеленского

Украинский предприниматель Игорь Коломойский в интервью программе «Центральное телевидение» телеканала НТВ заявил, что он готов консультировать избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:21
Религия

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

Обновлено в 07:34
Политика

Песков назвал возможное время проведения «Прямой линии» с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что "Прямая линия" с российским лидером Владимиром Путиным может состояться летом нынешнего года.
Обновлено в 02:20
Политика

Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины

Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».
Обновлено в 07:53
Политика

Путин назвал условия прекращения газоснабжения Украины

Президент России Владимир Путин заявил о том, что если транзит газа из РФ через Украину прекратится, то не будет и газоснабжения Украины.
Обновлено в 05:27
Происшествия

В Уфе найдены тела пяти человек, считавшихся без вести пропавшими

Обновлено в 08:00
Происшествия

На Урале ребенок погиб после катания с горки

Обновлено в 08:14
Политика

Зеленский рассказал об использующих его имя аферистах

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский рассказал об аферистах, которые прикрываются его именем, и назвал их «сектой».
Обновлено в 07:30
Политика

Филарет заявил, что Зеленский извинился за сравнение томоса с термосом

Украинский патриарх Филарет заявил, что победитель выборов президента Украны Владимир Зеленский уже извинился за то, что в одном из выступлений назвал томос термосом.
Обновлено в 07:59
Политика

Медведев потребовал наказать виновных в загрязнении нефти

Премьер-министр Дмитрий Медведев уже поручил найти и наказать виновных в попадании грязной нефти в "Дружбу".
Обновлено в 08:14
Политика

В Госдуме поддержали заявление Эрдогана по С-400

Обновлено в 08:18
Происшествия

В Москве в строящемся здании СК произошло короткое замыкание

Короткое замыкание под облицовочной плиткой произошло в строящемся здании в центре Москвы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Обновлено в 06:45
Политика

Зеленский опроверг данные турецких СМИ об отдыхе на дорогой яхте

Ранее турецкое издание Milliyet сообщило, что новоизбранный украинский лидер намерен провести небольшой отпуск на яхте длиной 40 метров.
Обновлено в 08:30
Путешествия

Лодку Федора Конюхова сняли на видео

Пилоты военного самолета Чили сняли на видео российского путешественника Федора Конюхова, совершающего одиночный морской переход на весельной лодке "Акрос".
Обновлено в 02:55
Спорт

Утвержден состав сборной России по биатлону на следующий сезон

Союз биатлонистов России учредил расширенный список сборной России на следующий сезон.
Обновлено в 07:10
Происшествия

На Шри-Ланке задержали трех человек с килограммом взрывчатки

Три человека со взрывчаткой задержаны недалеко от железнодорожной станции в шри-ланкийской столице Коломбо.
Обновлено вчера в 16:03
Здоровье

Тюменских православных просят правильно питаться после Великого поста

У православных верующих заканчивается великий пост, в воскресенье, 28 апреля, они встретят Пасху.
Обновлено в 06:56
Политика

Путин назвал объем средств на выдачу паспортов жителям Донбасса

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР завил, что в следующем году и в последующие годы может потребоваться около 100 миллиардов рублей для погашения расходов на выдачу паспортов РФ жителям Донбасса.
Обновлено в 05:23
Происшествия

Из шахты в ЛНР подняли тела всех погибших горняков

Спасатели подняли на поверхность тела всех 17 горняков, погибших при аварии в шахте «Схидкарбон» в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).
Обновлено в 07:52
Футбол

Денис Глушаков уйдет из «Спартака» по окончанию сезона

Обновлено в 08:20
Происшествия

Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае

При крушении самолета Як-18 на аэродроме Калинка в пригороде Хабаровска погибли два человека.
Обновлено в 03:39
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детских садов и школ

Вопросы качества и графиков работы детских дошкольных и школьных учреждений пройдут через публичное обсуждение.
Обновлено в 05:19
Наука

Медики назвали фактор, на 50% повышающий риск преждевременной смерти

Риск преждевременной смерти у людей вызывает высокое содержание полихлорированных бифенилов (ПХБ) в крови.
Обновлено в 06:16
Политика

В Раде заявили об угрозе экологической катастрофы на Украине

Депутат украинского парламента Сергей Шахов заявил, что на ряде украинских предприятий существует реальная угроза экологической катастрофы.
Обновлено в 03:25
Общество

Мост унесло в Заполярье во время ледохода на реке Кола

В поселке Шонгуй (Кольский район, Мурманская область) во время ледохода на реке Кола снесло временный мост, который был построен Северным флотом и соединял две части поселка на разных берегах.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие

Появилось видео первой репетиции парада Победы в Петербурге

Более 4,5 тыс. военнослужащих приняли участие в первой репетиции парада Победы в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 01:46
Космос

Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере

Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
Обновлено в 02:00
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