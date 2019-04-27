Политика
Росгвардия предложила засекретить свои госзакупкиРБК вчера в 16:38
Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) предлагает засекретить свои закупки, сообщается на официальном портале нормативных правовых актов.
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Музыка
Дочь Алсу «победила» в шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 04:43
Футбол
Сарри: «Челси» проводит хороший сезон
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри остался доволен результатами своей команды в текущем сезоне.
Обновлено вчера в 17:58
Политика
Путин назвал возможную тему переговоров с Зеленским
Российский лидер Владимир Путин назвал основной темой, которую он может обсудить во время возможных переговоров с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, — урегулирование конфликта в Донбассе.
Обновлено в 05:30
Общество
В России утвержден новый порядок проведения диспансеризации
Новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 09:01
Религия
В Иерусалиме христиане собираются в ожидании Благодатного огня
Обновлено вчера в 22:10
Армия и оружие
На сайте проекта Минобороны «Дорога памяти» появилось фото лидера ИГ
Обновлено вчера в 16:35
Кино
В Петербурге стартовал гик-фестиваль Epic Con
Любители косплея, комиксов, компьютерных игр, фильмов и игр пришли в СКК на Международный фестиваль Epic Con.
Обновлено в 06:11
Политика
Песков пошутил, что Путин работает вместо сна
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил о том, что российский лидер Владимир Путин работает вместо того, чтобы спать.
Обновлено в 03:39
Футбол
«Спартак» покинут сразу два руководителя клуба
Как сообщает официальный сайт «красно-белых», клуб удовлетворил просьбы вице-президента Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова об уходе с занимаемых должностей.
Обновлено вчера в 08:29
Происшествия
Спасатели извлекли из шахты в ЛНР тела всех 17 погибших
Тела всех 17 погибших в результате взрыва метана на шахте "Схидкарбон" в Луганской народной республике (ЛНР) подняты на поверхность.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Гаджеты
Huawei прокомментировала скандал с водозащитой флагманского P30 Pro
Вице-президент мобильного подразделения Huawei Ли Сяолун (Li Xiaolong) рассказал, какие требования нужно соблюдать, чтобы P30 Pro не «умер» после купания в ванне.
Обновлено в 04:27
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Здоровье
Врачи рассказали, как избавиться от храпа
По словам специалистов, чтобы избавиться от храпа, следует делать гимнастику для языка, мягкого неба и глотки.
Обновлено вчера в 11:37
Политика
Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства
Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 14:49
Происшествия
Шесть человек пострадали в Дагестане при взрыве газа в доме
Обновлено вчера в 17:46
Политика
Путин пообещал расследовать ситуацию с трубопроводом «Дружба»
Президент России Владимир Путин пообещал привлечь спецслужбы и правоохранительные органы к расследованию загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 05:18
Авто
Умелец создал ювелирную модель Ford Escort
Ювелирная модель Ford Escort базируется на основе раллийного спорткара Ari Vatenen Ford Escort Mk2 выпуска конца 1970-х годов.
Обновлено в 02:19
Происшествия
В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»
В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Обновлено вчера в 12:56
Футбол
Погба согласовал условия контракта с «Реалом»
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба согласовал контракт с мадридским "Реалом", передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:14
Общество
Писатель Дмитрий Быков рассказал о коме и о Боге
Обновлено вчера в 02:17
Политика
Путин назвал заявления о реверсе газа на Украине «чушью и обманом»
Без транзита российского газа Украина не сможет заниматься реверсом газа, заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС.
Обновлено в 06:47
Политика
Зеленский извинился за сравнение томоса с термосом
Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет простил избранного президента Украины Владимира Зеленского за сравнение томоса об автокефалии с "термосом".
Обновлено в 05:20
Политика
Зеленский отправился на отдых в Турцию
Победивший во втором туре президентских выборов на Украине Владимир Зеленский улетел на два дня отдыхать в Турцию, об этом он написал на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 02:33
Происшествия
Полная ликвидация пожара на заводе «Красмаш» займёт весь день
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Красноярском крае назвали основную версию причины возгорания на территории завода «Красмаш».
Обновлено в 02:27
Автоспорт
Квят предложил начинать уик-энд Формулы-1 с субботы
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился впечатлениями от итогов первого дня Гран-при Азербайдажна.
Обновлено вчера в 12:53
Шоу-бизнес
Алена Шишкова: «Тимур дает нашей дочери очень много любви и внимания, даже при всей его занятости»
Оба родителя уделяют много внимания дочери Алисе, которая стала настоящей радостью для мамы рэпера Симоны.
Обновлено в 06:30
Футбол
Чех по окончании сезона может вернуться в «Челси»
Вратарь «Арсенала» Петр Чех, чей контракт истекает грядущим летом, может вернуться в «Челси», за который играл до перехода в стан «канониров».
Обновлено в 03:19
Политика
Путин назвал приговор Бутиной беспределом
"МИД дал уже комментарий по поводу 18 месячного приговора Бутиной, и, по-моему, там так и сказано, в комментарии МИДа, что это беспредел.
Обновлено в 05:03