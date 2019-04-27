Политика

Росгвардия предложила засекретить свои госзакупкиРБК вчера в 16:38

Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) предлагает засекретить свои закупки, сообщается на официальном портале нормативных правовых актов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Росгвардия хочет засекретить свои закупки

Фонтанка.Ру06:20

Росгвардия предложила засекретить свои закупки

Инфо24вчера в 17:00

Росгвардия попросила закрыть информацию о своих госзакупках

Говорит Москва04:58

Росгвардия предлагает засекретить свои госзакупки

Znak.comвчера в 21:33

Росгвардия предложила засекретить свои госзакупки

РБКвчера в 16:38

Росгвардия хочет засекретить собственные госзакупки

Эхо Москвы06:00

Росгвардия хочет засекретить свои закупки

Право.рувчера в 07:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 07:10, Ашберн
Музыка

Дочь Алсу «победила» в шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 04:43
Футбол

Сарри: «Челси» проводит хороший сезон

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри остался доволен результатами своей команды в текущем сезоне.
Обновлено вчера в 17:58
Политика

Путин назвал возможную тему переговоров с Зеленским

Российский лидер Владимир Путин назвал основной темой, которую он может обсудить во время возможных переговоров с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, — урегулирование конфликта в Донбассе.
Обновлено в 05:30
Общество

В России утвержден новый порядок проведения диспансеризации

Новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 09:01
Религия

В Иерусалиме христиане собираются в ожидании Благодатного огня

Обновлено вчера в 22:10
Армия и оружие

На сайте проекта Минобороны «Дорога памяти» появилось фото лидера ИГ

Обновлено вчера в 16:35
Кино

В Петербурге стартовал гик-фестиваль Epic Con

Любители косплея, комиксов, компьютерных игр, фильмов и игр пришли в СКК на Международный фестиваль Epic Con.
Обновлено в 06:11
Политика

Песков пошутил, что Путин работает вместо сна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил о том, что российский лидер Владимир Путин работает вместо того, чтобы спать.
Обновлено в 03:39
Футбол

«Спартак» покинут сразу два руководителя клуба

Как сообщает официальный сайт «красно-белых», клуб удовлетворил просьбы вице-президента Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова об уходе с занимаемых должностей.
Обновлено вчера в 08:29
Происшествия

Спасатели извлекли из шахты в ЛНР тела всех 17 погибших

Тела всех 17 погибших в результате взрыва метана на шахте "Схидкарбон" в Луганской народной республике (ЛНР) подняты на поверхность.
Обновлено в 06:46
Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободу

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Гаджеты

Huawei прокомментировала скандал с водозащитой флагманского P30 Pro

Вице-президент мобильного подразделения Huawei Ли Сяолун (Li Xiaolong) рассказал, какие требования нужно соблюдать, чтобы P30 Pro не «умер» после купания в ванне.
Обновлено в 04:27
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Здоровье

Врачи рассказали, как избавиться от храпа

По словам специалистов, чтобы избавиться от храпа, следует делать гимнастику для языка, мягкого неба и глотки.
Обновлено вчера в 11:37
Политика

Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства

Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 14:49
Происшествия

Шесть человек пострадали в Дагестане при взрыве газа в доме

Обновлено вчера в 17:46
Политика

Путин пообещал расследовать ситуацию с трубопроводом «Дружба»

Президент России Владимир Путин пообещал привлечь спецслужбы и правоохранительные органы к расследованию загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 05:18
Авто

Умелец создал ювелирную модель Ford Escort

Ювелирная модель Ford Escort базируется на основе раллийного спорткара Ari Vatenen Ford Escort Mk2 выпуска конца 1970-х годов.
Обновлено в 02:19
Происшествия

В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»

В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия

В Москве в строящемся здании СК произошло короткое замыкание

Обновлено в 06:45
Футбол

Погба согласовал условия контракта с «Реалом»

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба согласовал контракт с мадридским "Реалом", передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:14
Общество

Писатель Дмитрий Быков рассказал о коме и о Боге

Обновлено вчера в 02:17
Политика

Путин назвал заявления о реверсе газа на Украине «чушью и обманом»

Без транзита российского газа Украина не сможет заниматься реверсом газа, заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС.
Обновлено в 06:47
Политика

Зеленский извинился за сравнение томоса с термосом

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет простил избранного президента Украины Владимира Зеленского за сравнение томоса об автокефалии с "термосом".
Обновлено в 05:20
Политика

Зеленский отправился на отдых в Турцию

Победивший во втором туре президентских выборов на Украине Владимир Зеленский улетел на два дня отдыхать в Турцию, об этом он написал на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 02:33
Происшествия

Полная ликвидация пожара на заводе «Красмаш» займёт весь день

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Красноярском крае назвали основную версию причины возгорания на территории завода «Красмаш».
Обновлено в 02:27
Автоспорт

Квят предложил начинать уик-энд Формулы-1 с субботы

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился впечатлениями от итогов первого дня Гран-при Азербайдажна.
Обновлено вчера в 12:53
Шоу-бизнес

Алена Шишкова: «Тимур дает нашей дочери очень много любви и внимания, даже при всей его занятости»

Оба родителя уделяют много внимания дочери Алисе, которая стала настоящей радостью для мамы рэпера Симоны.
Обновлено в 06:30
Футбол

Чех по окончании сезона может вернуться в «Челси»

Вратарь «Арсенала» Петр Чех, чей контракт истекает грядущим летом, может вернуться в «Челси», за который играл до перехода в стан «канониров».
Обновлено в 03:19
Политика

Путин назвал приговор Бутиной беспределом

"МИД дал уже комментарий по поводу 18 месячного приговора Бутиной, и, по-моему, там так и сказано, в комментарии МИДа, что это беспредел.
Обновлено в 05:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное